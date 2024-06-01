Шахин мог стать звездой «Реала» как Беллингем, но провалился. Сейчас он один из главных творцов успеха «Боруссии»

Рассказываем о теневом герое дортмундцев.

Выход «Боруссии» в финал Лиги чемпионов — одно из самых неожиданных футбольных событий этого года. Парадоксально, но супердостижение «шмелей» пришлось на сезон без Холанна и Беллингема. Сейчас важнейшие роли в команде играют 35-летний Хуммельс, не попавший в заявку сборной на Евро-2024, еще недавно чуть не похоронивший карьеру в «МЮ» Санчо и два года назад выступавший во второй бундеслиге Фюллькруг.

До начала 2024 года в клубе и мечтать не могли о таких высотах, но многое поменялось после появления в тренерском штабе Нури Шахина. Все главные решения по составу остались за Эдином Терзичем, а турок принялся создавать новый тактический образ «Боруссии». Сегодня Шахин может устроить вендетту «Реалу» — клубу, в котором провалилась его игровая карьера.

Лучший игрок чемпионата Германии

Мало кто помнит, но в сезоне-2010/11 команда Юргена Клоппа стала чемпионом Германии во многом благодаря турецкому полузащитнику. Тогда Нури признали лучшим игроком Бундеслиги. Для многих это стало неожиданностью, ведь Марио Гомес наколотил аж 28 мячей за «Баварию» и был явным фаворитом в борьбе за награду.

Шахин же никогда не выдавал космических цифр с точки зрения результативности, но обладал важным качеством — универсальностью. В опорной зоне он выжигал абсолютно все, а также успевал помогать партнерам в атаке. За «Боруссию» в том сезоне отжигали Кагава, Левандовски и Гетце, но Нури восхищал футбольных экспертов и тактических гиков больше остальных.

Принято считать, что Пеп Гвардиола не добился бы в «Сити» феноменальных успехов без Родри. Про Клоппа и Шахина тогда говорили точно так же. Неудивительно, что после триумфа в «Боруссии» последовал трансфер в «Реал». Ровно по такому же пути пошел Беллингем спустя 12 лет.

Джейдон Санчо и Нури Шахин. Фото Global Look Press

Испанский провал

Жозе Моуринью пригласил Шахина в команду, несмотря на наличие в составе Алонсо, Диарра и Хедиры. То есть Нури приезжал в Мадрид четвертым опорником. Молодой турок очень быстро понял, что является не первым выбором на свою позицию, из-за чего попал в психологическую яму.

Дальше — только хуже. Шахин травмировался в первый месяц игры за «Реал». После восстановления Моуринью доверял ему все меньше и меньше, а затем и вовсе не включил в заявку на класико. Нури пребывал в состоянии грогги. К тому же понимал, что не подходит команде Моуриньо стилистически. Он не мог пасовать с такой же феноменальной точностью, как Алонсо, и быть таким же жестким в отборе, как Диарра.

За три года пребывания в Мадриде турецкого полузащитника часто отправляли в аренды, а за команду он сыграл лишь 10 игр.

«Как футболист я был уверен, что смогу играть за «Реал». Я был футболистом высокого уровня, но там недостаточно быть просто хорошим игроком, нужно быть психологически сильным. Мадридский поезд никогда не останавливался. Я тренировался с исполнителями мирового уровня, и у меня тоже были свои качества. Но после травм я не выдержал давления и напряжения. Я был нетерпелив и не был морально готов», — объяснял свой провал в «Реале» Шахин.

Тренеры дортмундской «Боруссии» Свен Бендер и Нури Шахин. Фото Global Look Press

Шахин — тренер. Какой он?

Нури пытался реанимировать карьеру в «Ливерпуле» и возвращался в родной для себя Дортмунд, но так больше и не выстрелил. Дальше были «Вердер» и «Антальяспор», а затем он поставил жирную точку. Настало время добиваться успехов в качестве главного тренера.

В октябре 2021-го «Антальяспор» уволил Эрсуна Янала, и команду принял Шахин. При нем турецкий клуб совершил мощнейший рывок, поднявшись с 14-го на 7-е место в таблице.

В сезоне-2022/23 команда турецкого специалиста заняла 13-ю строчку, а в нынешнем розыгрыше суперлиги шла на 6-й позиции. Для «Антальяспора» — 12-го по стоимости клуба в лиге — это великолепный результат.

В конце декабря 2023 года Шахин провел последний матч во главе «Антальяспора» и через неделю вернулся в Дортмунд вместе со своим бывшим партнером по команде Свеном Бендером. Вместе они вошли в тренерский штаб Терзича.

В интервью Sky Sports Нури признался, что тактика — это то, чем он занимается в Дортмунде:

«Я бы никогда не стал помощником тренера, который просто сидит и смотрит футбол. Любовь к тактике у меня сохраняется, я постоянно изучаю последние тенденции».

Фото Global Look Press

После прихода турецкого специалиста «шмели» изменили тактический рисунок: при розыгрыше мяча от ворот четверка защитников превращается в тройку, а в центр смещается ложный фулбек, образуя двойку опорников. Подобный прием использует Гвардиола в «Сити».

Самая популярная расстановка в построении атак — 3+2. «Это сейчас в тренде, многие команды играют в этом стиле, и мне тоже это очень нравится», — отмечал Шахин.

Игроки стали быстрее и острее думать на поле. Шахин был умным футболистом, а теперь он развивает интеллект других.

В этом сезоне «Боруссия» заняла пятое место, но стала третьим клубом Бундеслиги по набранным очкам после прихода Шахина (36, у «Штутгарта» — 39, у «Байера» — 48).

В финале ЛЧ-2013 Нури вместе с дортмундцами проиграл «Баварии» (1:2). Теперь он хочет добраться до «ушастого» в качестве тренера. И ему будет вдвойне приятно сделать это, обыграв «Реал». Если выиграют, станут самым сенсационным победителем со времен «Порту».