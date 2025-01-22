Кошмарная серия «Боруссии» закончилась увольнением Шахина. Почему молодой тренер не справился?

Разбираемся в причинах неудач Нури.

Невозможно измерить ширину диапазона эмоций обычного болельщика дортмундской «Боруссии» за последний год. 1 июня команда играла в финале Лиги чемпионов, а к последней трети января находится во второй половине таблицы бундеслиги, на 10-й позиции. В ЛЧ все тоже не так уж сладко — идут на 13-й строчке, наверняка выйдут в плей-офф, но вряд ли напрямую в 1/8. А тут еще обидно проиграли «Болонье», ведя в счете. Путь от абсолютной эйфории до тотальной печали занял несколько месяцев.

Промежуточный финал — увольнение Нури Шахина. На молодого тренера возлагались большие надежды, когда он принял команду летом. Шахин — легенда Дортмунда, плюс реактивно запустил тренерскую карьеру в Турции. Но по возвращении в Германию это не помогло — четыре поражения подряд и одна победа в последних девяти матчах подвели черту под его первым опытом работы в большом клубе.

Иронично, что лучше всех понять дортмундцев может «Байер», который в сезоне чемпионата Германии-2002/03 занял аж 15-е место, лишь на четыре очка превзойдя вылетевшую «Арминию». Леверкузенский клуб показал такой результат тоже в статусе действующего финалиста ЛЧ, это самое низкое падение участника решающего матча в XXI веке.

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«Боруссия», вероятно, закончит повыше, но все равно займет второе место в списке сильнейших регрессов, потому что дальше там «Тоттенхэм» — 2019/20, который стал шестым в АПЛ. И хоть Дортмунду сейчас до еврокубковой зоны всего три очка, игровых предпосылок рассчитывать на подъем не видно. По крайней мере, пока.

Клуб идет еще и на личный худший сезон за много лет. В 2008 году команда тогда еще Томаса Долля докатилась до финиша 13-й. Тренера сняли, а на его место поставили Клоппа. Не было бы счастья... С тех пор дортмундцы ни разу не выпадали из десятки и вообще не опускались ниже седьмой строчки, которая случилась в последний сезон Юргена.

С преемниками же у Клоппа пока тяжко. Шахин, которого еще при предыдущем главном заводили в «Боруссию» с огромными надеждами. Он плодотворно потрудился в «Антальяспоре» и в конце 2023-го вошел в штаб Эдина Терзича. Должность ассистентская, но сложно найти человека, не понимавшего тогда, в чем в действительности дело.

Вы же знаете, что утром обязательно будет солнце. Знали, что Ямаль ну точно получит награду Golden Boy. Что зимой идет снег. Вот с такой же вероятностью все осознавали, что Нури сменит Терзича — рано или поздно. Ожидалось рано — серьезный кризис произошел уже в январе. Но получилось поздно — Эдин (скорее всего, далеко не в последнюю очередь благодаря Шахину) вырулил и доехал до битвы с Мадридом на «Уэмбли».

В Дортмунде считали Нури одним из самых перспективных тренеров мира, а ушедший летом Матс Хуммельс связывал весенний успех команды именно с его появлением. Через полторы недели после проигранного «Реалу» финала Терзич ушел, а два дня спустя стало известно о назначении турка.

Прошло больше половины первого полноценного сезона Шахина во главе «Боруссии», и дальше — все. Несмотря на всю любовь, продолжать дальнейшее сотрудничество клубные боссы посчитали нецелесообразным. И их можно понять. Если брать все турниры, Дортмунд при Шахине ни разу не выиграл больше двух раз подряд. Происходящее на поле все сильнее обезображивается от игры к игре, дошло до крупного поражения от «Хольштайна» с предпоследнего места, который четвертый гол забивал в меньшинстве.

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Шахин нервничал. Вводил систему штрафов, в интервью жаловался на перегруженный календарь, отказывался тренироваться в Мадриде перед матчем с «Реалом», боясь слежки. И, конечно, в подобных обстоятельствах все упирается в результат. Будь Дортмунд грозной силой и одним из лидеров чемпионата, мы читали бы рассуждения о гениальности и нестандартном подходе молодого специалиста. Но реальность другая, в ней Нури скорее подставляется, исполняя такое.

К слову о той игре с «Реалом». «Боруссия» ведь повела на «Бернабеу», помните? 2:0 к перерыву. А на 55-й минуте вместо Гиттенса вышел дополнительный защитник. Пришло время держать счет. В гостях у «Реала» в Лиге чемпионов! За 40 минут до конца! Не хватало только под Винисиуса выпустить Джана. А, точно. Итог — 5:2 с хет-триком бразильца, дважды отличившегося с появлением Эмре. Наверное, самый красноречивый матч в контексте темы. Со «Штурмом» и загребским «Динамо» справились, но потом напоролись на «Барселону» и устроились на тот же сюжет, что в Мадриде, — не удержали даже ничью. Очевидно, команде не хватало психологической устойчивости.

Возможно, Шахина рановато поставили отвечать за столь амбициозную и сильную конструкцию. В любом случае времени на работу над ошибками у него достаточно, еще тренировать и тренировать (Нури всего 36 лет).

Говорят «Боруссия» уже нашла замену — хотят пригласить Эрика тен Хага. Поможет ли это преодолеть кризис? В Манчестере наверняка покачают головой. Хотя посмотрим, в Дортмунде уже привыкли к тотальной непредсказуемости.