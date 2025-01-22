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Сегодня, 13:30

Кошмарная серия «Боруссии» закончилась увольнением Шахина. Почему молодой тренер не справился?

«Боруссия» объявила об увольнении Шахина
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Нури Шахин.
Фото Global Look Press
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Разбираемся в причинах неудач Нури.
Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
21 янв, 23:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
2:1
Боруссия Д

Невозможно измерить ширину диапазона эмоций обычного болельщика дортмундской «Боруссии» за последний год. 1 июня команда играла в финале Лиги чемпионов, а к последней трети января находится во второй половине таблицы бундеслиги, на 10-й позиции. В ЛЧ все тоже не так уж сладко — идут на 13-й строчке, наверняка выйдут в плей-офф, но вряд ли напрямую в 1/8. А тут еще обидно проиграли «Болонье», ведя в счете. Путь от абсолютной эйфории до тотальной печали занял несколько месяцев.

Промежуточный финал — увольнение Нури Шахина. На молодого тренера возлагались большие надежды, когда он принял команду летом. Шахин — легенда Дортмунда, плюс реактивно запустил тренерскую карьеру в Турции. Но по возвращении в Германию это не помогло — четыре поражения подряд и одна победа в последних девяти матчах подвели черту под его первым опытом работы в большом клубе.

Иронично, что лучше всех понять дортмундцев может «Байер», который в сезоне чемпионата Германии-2002/03 занял аж 15-е место, лишь на четыре очка превзойдя вылетевшую «Арминию». Леверкузенский клуб показал такой результат тоже в статусе действующего финалиста ЛЧ, это самое низкое падение участника решающего матча в XXI веке.

Фото Reuters

«Боруссия», вероятно, закончит повыше, но все равно займет второе место в списке сильнейших регрессов, потому что дальше там «Тоттенхэм» — 2019/20, который стал шестым в АПЛ. И хоть Дортмунду сейчас до еврокубковой зоны всего три очка, игровых предпосылок рассчитывать на подъем не видно. По крайней мере, пока.

Клуб идет еще и на личный худший сезон за много лет. В 2008 году команда тогда еще Томаса Долля докатилась до финиша 13-й. Тренера сняли, а на его место поставили Клоппа. Не было бы счастья... С тех пор дортмундцы ни разу не выпадали из десятки и вообще не опускались ниже седьмой строчки, которая случилась в последний сезон Юргена.

С преемниками же у Клоппа пока тяжко. Шахин, которого еще при предыдущем главном заводили в «Боруссию» с огромными надеждами. Он плодотворно потрудился в «Антальяспоре» и в конце 2023-го вошел в штаб Эдина Терзича. Должность ассистентская, но сложно найти человека, не понимавшего тогда, в чем в действительности дело.

Нури Шахин. Шахин мог стать звездой «Реала» как Беллингем, но провалился. Сейчас он один из главных творцов успеха «Боруссии»

Вы же знаете, что утром обязательно будет солнце. Знали, что Ямаль ну точно получит награду Golden Boy. Что зимой идет снег. Вот с такой же вероятностью все осознавали, что Нури сменит Терзича — рано или поздно. Ожидалось рано — серьезный кризис произошел уже в январе. Но получилось поздно — Эдин (скорее всего, далеко не в последнюю очередь благодаря Шахину) вырулил и доехал до битвы с Мадридом на «Уэмбли».

В Дортмунде считали Нури одним из самых перспективных тренеров мира, а ушедший летом Матс Хуммельс связывал весенний успех команды именно с его появлением. Через полторы недели после проигранного «Реалу» финала Терзич ушел, а два дня спустя стало известно о назначении турка.

Прошло больше половины первого полноценного сезона Шахина во главе «Боруссии», и дальше — все. Несмотря на всю любовь, продолжать дальнейшее сотрудничество клубные боссы посчитали нецелесообразным. И их можно понять. Если брать все турниры, Дортмунд при Шахине ни разу не выиграл больше двух раз подряд. Происходящее на поле все сильнее обезображивается от игры к игре, дошло до крупного поражения от «Хольштайна» с предпоследнего места, который четвертый гол забивал в меньшинстве.

Фото AFP

Шахин нервничал. Вводил систему штрафов, в интервью жаловался на перегруженный календарь, отказывался тренироваться в Мадриде перед матчем с «Реалом», боясь слежки. И, конечно, в подобных обстоятельствах все упирается в результат. Будь Дортмунд грозной силой и одним из лидеров чемпионата, мы читали бы рассуждения о гениальности и нестандартном подходе молодого специалиста. Но реальность другая, в ней Нури скорее подставляется, исполняя такое.

К слову о той игре с «Реалом». «Боруссия» ведь повела на «Бернабеу», помните? 2:0 к перерыву. А на 55-й минуте вместо Гиттенса вышел дополнительный защитник. Пришло время держать счет. В гостях у «Реала» в Лиге чемпионов! За 40 минут до конца! Не хватало только под Винисиуса выпустить Джана. А, точно. Итог — 5:2 с хет-триком бразильца, дважды отличившегося с появлением Эмре. Наверное, самый красноречивый матч в контексте темы. Со «Штурмом» и загребским «Динамо» справились, но потом напоролись на «Барселону» и устроились на тот же сюжет, что в Мадриде, — не удержали даже ничью. Очевидно, команде не хватало психологической устойчивости.

Баннер болельщиков &laquo;Боруссии&raquo;. «Вам плевать на спорт — вас интересуют только деньги». Фанаты «Боруссии» атакуют УЕФА

Возможно, Шахина рановато поставили отвечать за столь амбициозную и сильную конструкцию. В любом случае времени на работу над ошибками у него достаточно, еще тренировать и тренировать (Нури всего 36 лет).

Говорят «Боруссия» уже нашла замену — хотят пригласить Эрика тен Хага. Поможет ли это преодолеть кризис? В Манчестере наверняка покачают головой. Хотя посмотрим, в Дортмунде уже привыкли к тотальной непредсказуемости.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Болонья
ФК Боруссия (Дортмунд)
Нури Шахин
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