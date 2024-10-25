Самая удивительная команда в Лиге чемпионов. Как «Бресту» удалось взломать реальность

Внезапно оказались в компании грандов.

После трех туров первой стадии Лиги чемпионов турнирная таблица потихоньку устаканивается, можно начинать делать первые выводы. Что ж, взглянем на лидеров: «Астон Вилла» (браво, Эмери), «Ливерпуль», «Байер», «Брест», «Ман Сити»... Стоп, «Брест»? Согласитесь, это название как-то уж слишком выбивается из общего ряда. В игре «Укажи лишнего» выбор был бы уж слишком предсказуем.

На самом деле этот французский клуб на слуху уже давно. В прошлом сезоне занял третье место в лиге 1, а в первых двух турах нынешней ЛЧ одержал две победы и даже заскочил на вторую строчку. Но раньше «Брест» обыграл две австрийские команды — «Штурм» и «РБ Зальцбург». Неплохо, но со всеми может случиться. А тут — ничья с чемпионом Германии «Байером», притом ничья заслуженная, французы чаще били по воротам и играли на равных. И вот это уже очень интересно.

«Брест» — один из самых скромных клубов, когда-либо принимавших участие в Лиге чемпионов. По стоимости состава они седьмые с конца, самый дорогой футболист оценивается в 12 миллионов евро. Они даже на своем домашнем стадионе не играют — 100-летний «Стад Франсис Ле Бле» не соответствует требованиям ЛЧ, приходится кататься за 100 километров в Генгам. Успехи нынешнего и прошлого сезона похожи на какой-то системный баг. Шутит на эту тему даже главный тренер команды Эрик Руа.

«Результаты? Ничего особенного, кроме того, что мы могли бы сыграть гораздо лучше в Лиге чемпионов. Немного разочаровывает, что мы только вторые. Нам придется постараться улучшить этот показатель», — говорил он после второго тура.

Тренер «Бреста» Эрик Руй после матча с «Байером» (1:1). Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кстати, о тренере. Руа тоже как будто взломал реальность — попытки объяснить, как он добивается успеха, не окончатся ничем путным. Взять хоть карьеру главного тренера. Руа был неприметным полузащитником в лиге 1, после завершения карьеры получил должность спортивного директора «Ниццы», в начале 2010-х потренировал команду, но вернулся на менеджерскую должность, а спустя год был со скандалом уволен за превышение полномочий — совершил рабочую поездку с нелицензированным футбольным агентом в Аргентину. Руа тогда подал в суд и получил компенсацию в 300 тысяч евро. Затем поработал спортдиром в «Лансе» и «Уотфорде», а в 2023-м вдруг снова стал главным тренером — возглавил «Брест», который тогда плелся на 17-м месте в лиге 1. Про это почти не писали даже во Франции, никому до заурядного спеца просто не было дела.

Хорошо, может, Руа — тактический гений? Тоже не сказать. Его 4-3-3 ориентированы на оборону — обе «восьмерки» играют глубоко, ближе к опорной зоне, в защите берут свое за счет количества и габаритов. Ставка в атаке — на быстрые выходы, длинные передачи и кроссы с флангов с подключениями крайних защитников. Ничего примечательного — ни ложных фулбеков, ни скрытых форвардов, ни каких-либо других новомодных приблуд.

Главным качеством Руа называют умение мотивировать и управлять футболистами с персоналом. Эрик делит сезон на отрезки из 4-5 матчей, ставя на них конкретные цели. Классическая стратегия «шаг за шагом».

С финансами и составом тоже все обыденно. Будущих звезд в «Бресте» вы не найдете. Разве что 22-летний крайний защитник Брэдли Локо, но он сейчас травмирован. Прошлым летом клуб продал парочку лидеров, заработав чуть более 12 миллионов евро, потратил 6 — согласитесь, не похоже на закупку под Лигу чемпионов. Да, есть интересные персонажи вроде автора гола «Байеру» Пьера Лис-Мелу — качественный полузащитник, но ему уже 31. Притягивают внимание крайки Дель Кастильо и Фавр, но, опять же, ничего выдающегося даже по меркам лиги 1.

Статистика также не выдающаяся — старт этого сезона в чемпионате «Брест» завалил (4 поражения в 8 матчах), в прошлом по разнице xG в атаке и обороне стали лишь седьмыми. Секрет успехов — простая надежная игра и общий спад уровня французской лиги.

Денег в «Бресте» не водилось никогда — до прихода Руа лучшим достижением было 11-е место в элите, в еврокубки они тоже пробились впервые в истории. Клубом управляют братья Ле Сен, занимающиеся бизнесом по распространению продуктов питания. Никаких крупных холдингов за ними не стоит — все держится во многом на голом энтузиазме.

Махди Камара из «Бреста» празднует гол в ворота «Зальцбурга» (4:0) в Лиге чемпионов. Фото Reuters

«Брест» находится на совершенно ином уровне по сравнению с государственными клубами и другими гигантами мирового футбола из Лиги чемпионов, — говорит Дени Ле Сен. — У нас небольшой бюджет, зато отличные болельщики и хорошие партнеры, которые с оптимизмом смотрят на будущее клуба. Наша цель? Остаться в лиге 1».

В «Бресте» с юмором воспринимают головокружительные результаты последнего года. После побед над «Штурмом» и «Зальцбургом» Эрика Руа спросили — что значат эти успехи? «Возможно, что мы способны выиграть чемпионат Австрии», — с ухмылкой ответил тренер.

И в таких историях — прелесть нового формата ЛЧ. Сложно представить, что после трех туров ушедшего в историю группового этапа какой-то середняк мог бы привлечь к себе столько внимания — а тут оказался в компании грандов. Впереди у «Бреста» встречи с «Барселоной» и «Реалом», и там будет проверка совсем другого уровня. Но пока Руа, футболисты и болельщики скромного «Бреста» могут поглядывать в турнирную таблицу Лиги чемпионов и щипать себя. Да, это не сон.