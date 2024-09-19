«Боруссию» разбудили замены, «Селтик» разнес оборону команды Вайсса, у «Зальцбурга» наметился кризис

Обзор состоявшихся в среду матчей 1-го тура Лиги чемпионов.

Шок для «Брюгге»

Финалист предыдущего розыгрыша вполне мог пропустить уже в дебюте, но на выручку «Боруссии» пришла перекладина. Да и в дальнейшем дортмундцы редко напоминали команду, которая в первый день лета остановилась в шаге от «ушастого» кубка. А вот «Брюгге» смотрелся очень симпатично, систематически нагружая работой Кобеля. Ванакен, Сков Ольсен, Тсолис, Ветлесен — каждый из них мог отправить мяч в сетку, но все заканчивалось либо промахом из хорошей позиции, либо сейвом дортмундского вратаря.

Легко представить, как обидно было бельгийцам после того, как счет открыл Байно-Гиттенс! Решение англичанина вышло смелым, замысел — верным, а в итоге Миньоле оказался обескуражен рикошетами сразу от двух своих защитников. Это был нокдаун для «Брюгге», а в нокаут бельгийцев отправило еще одно соло Гиттенса. Идеальная замена Нури Шахина! Точнее — даже две. Новичок «шмелей» Гирасси, разрывавший в прошлом сезоне бундеслигу в составе «Штутгарта», в среду в роли джокера заработал пенальти и сам же его реализовал, открыв счет голам в новой команде.

Беспомощный «Зальцбург»

Все привыкли, что «Зальцбург» способен удивить любой топ-клуб. Ну, как минимум, потрепать ему нервы. Только сейчас есть ощущение, что «быки» повторяют путь «Монако» времен тотальной распродажи чемпионского состава. Монегаски в какой-то момент уверились, что способны прокачивать футболистов до топ-уровня в ежегодном режиме и в какой-то момент остались ни с чем.

Показательно, что в прошлом сезоне «Зальцбург» после десяти лет гегемонии на внутренней арене уступил чемпионский титул «Штурму». Но при этом состав летом ослабила продажа двух лидеров — защитник Павловича в «Милан» и хавбека Сучича в «Реал Сосьедад». Насколько крут хорват, можно было увидеть несколько дней назад, когда после его ударов каркас ворот дважды спасал «Реал». Ну а те, кто остались в Зальцбурге, в среду оказались несостоятельны в Праге.

Сначала пропустили быстрый мяч от Кайринена. Потом из-за офсайда лишились своего гола, а незадолго до перерыва после встречного заброса дали Олатунджи принять мяч в штрафной и с острого угла отправить его в дальний угол. Нигериец еще и третье взятие ворот организовал, а завершение от Лячи получилось унизительным для гостей. Албанец одним замахом «отправил в буфет» двух прокатившихся по газону защитников и завалившегося в угол вратаря, после чего закатил мяч в сетку. У принявшего «Зальцбург» летом Пепа Лейндерса пока получается совсем не в духе Юргена Клоппа, которому голландец много лет ассистировал в «Ливерпуле».

Почти в одни ворота

Вернувшийся в Лигу чемпионов бывший главный тренер «Сатурна», «Кайрата» и сборной Грузии Владимир Вайсс со своим «Слованом» — аутсайдеры. И в Глазго братиславцы ожидаемо попали под пресс атак «Селтика». Четверть часа гости продержались, а потом пропустили после углового от центрального защитника Скейлса. Британская классика, хотя в Лиге чемпионов «кельты» не забивали после корнеров почти семь лет.

А вот с игры хозяева долго отличиться не могли. При обилии моментов у команды Брендана Роджерса гостей удерживали на плаву спасения Такача. Однако в начале второго тайма у него не было ни шанса, когда после прохода Кюна мяч буквально внес в ворота Фурухаси. То же самое касается и реализованного Энгельсом пенальти. Ну а «Слован» в эти минуты мог сожалеть о том, как при счете 1:0 отличный момент упустил затянувший с ударом Вайсс-младший. Забить ему было куда проще, чем размочившему счет Виммеру.

Австрийский защитник шведкой отправил мяч в «девятку», только случилось это после трех голов «Селтика». Да и на успех гостей, которые впервые в своей истории играют в Лиге чемпионов, быстро ответил Маэда. А добил несчастных словаков Ида. Пять голов в основной стадии главного еврокубка — лучший результат «кельтов» и повторение шотландского рекорда «Рейнджерс», который осенью 2000-го разгромил «Штурм» (5:0). Ну и первый эффект новой формулы: зелено-белые прежде не начинали групповой (ныне — основной) раунд ЛЧ с победы.

Статистика дня

1 гол в первых таймах восьми последних матчей ЛЧ на «Парк де Пренс» забил «ПСЖ».

1-й раз в 139 матчах под началом Мичела Санчеса «Жирона» не нанесла к перерыву ни одного удара.

2-м российским вратарем, сыгравшим в ЛЧ за европейский клуб, стал голкипер «ПСЖ» Сафонов. Его предшественником был выступавший за «Бенфику» и «Порту» Сергей Овчинников.

5 пенальти за последние три сезона с учетом всех турниров парировал голкипер «Болоньи» Скорупски. Это лучший показатель в Европе.

23 года команды из Чехии не побеждали на групповой стадии ЛЧ с крупным счетом. Причем и в сезоне-2001/02 отличилась «Спарта».

34 домашних еврокубковых матча провела «Болонья» и не потерпела ни одного поражения. Это — континентальный рекорд.

37 лет и 342 дня — возраст форварда «Жироны» Стуани, который стал самым опытным футболистом, когда-либо дебютировавшим в стартовом составе в ЛЧ.

51 матч составляет голевая серия «ПСЖ», продлив которую парижане впервые с сезона-2018/19 начали новый спортивный год с пяти побед.

65 лигочемпионских матчей — суммарный опыт стартового состава «Жироны» перед дебютом в еврокубках. Столько же игр провел полузащитник «ПСЖ» Асенсио.