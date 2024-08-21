«Карабах» разгромлен в Загребе, юбилей и победа Хайкина, армянский «Ноа» в шаге от исторического достижения

Главные события состоявшихся во вторник первых матчей 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций.

Наказание за расточительность

«Мы получили третий такой шанс и хотим воспользоваться им. Надо играть аккуратно, чтобы избежать давления», — говорил перед матчем в Загребе Гурбан Гурбанов, отмечая, какой опытный еврокубковый соперник достался «Карабаху». И в дебюте азербайджанская команда выглядела уверенной в себе. Только хорваты оказались к этому готовы и постепенно забрали инициативу.

Мощный отрезок начался с попытки забить с центра поля. Продолжился крутым розыгрышем углового — с попаданием Батурины в перекладину. А в итоге симпатичная комбинация завершилась выводом на удар отличившегося со второй попытки Пьяцы. Когда-то «Ювентус» купил ныне 29-летнего форварда за 23 миллиона евро, а в итоге тот шесть лет провел в арендах и, не снискав славы в Европе, вернулся на родину. Год Пьяца пылил в «Риеке», и теперь вернулся в родное «Динамо».

В целом же игру можно было охарактеризовать как обоюдоострую. Однако гостей и персонально их лучшего снайпера Жуниньо подводила реализация. Сначала он с полуметра попал во вратаря. Потом — промахнулся, с центра поля убежав один на один. А в добавленное к первому тайму время верный шанс упустил Патрик Андраде, пославший мяч с нескольких метров мимо цели.

Пик невезения «Карабаха» (после опасных дальних ударов Бензия и Зубира) пришелся на выстрел Жуниньо из района 11-метровой отметки. Только мяч был послан по центру, и хорватов спас вратарь. А потом наступила расплата за ужасающую реализацию. Разбил надежды гостей вышедший на замену Куленович, который отличился после блестящего паса Батурины и на добивании. И это еще сам Батурина на пятой добавленной минуте попал в штангу. Но и 3:0 — это почти без шансов. Если, конечно, не случится еще одно чудо вроде разгрома в предыдущем раунде «Лудогорца» со счетом 7:2.

Футболисты загребского «Динамо» празднуют победу над «Карабахом». Фото Global Look Press

Шанс для «Црвены Звезды»

Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин проводил во вторник 50-й матч в еврокубках, повторив рекорд российских легионеров, которым единолично владел Александр Мостовой. Понятно, что его одноклубники об этом не знали, но они словно задались целью сделать все, чтобы оставить своего вратаря без работы. По крайней мере, в первом тайме игра в основном шла на половине поля сербов.

Соответственно, у бывшего защитника «Зенита» и «Крыльев Советов» Родича, а также вышедшего на поле с капитанской повязкой экс-краснодарца Спаича хватало забот. А игравший прежде в «Рубине» Хван Ин Бом сосредоточился на разрушении чужих атак. Один раз — после дальнего удара Сьевольда «Црвену Звезду» спасла перекладина. Сразу после перерыва с нескольких метров не забил Хег, и тут же из убойной позиции промахнулся Хауге.

Словно видя бессилие созидателей, инициативу в свои руки взял центральный защитник Бьертуфт, наказавший вратаря за нерасчетливую игру на выходе. Тут-то сербы вспомнили, что и сами умеют атаковать. Однако это дало «Буде» возможность проводить фирменные быстрые выпады, и один из них — с завершающим обводящим ударом Мяаття — позволил оперативно удвоить преимущество. Но «Црвена» и не думала останавливаться. И если удар Иванича в упор Хайкин остановил, то при подаче Хван Ин Бома со штрафного защита прозевала на дальней штанге Мимовича. В Белграде через неделю будет жарко.

Вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин. Фото Global Look Press

Класс решает

Во Франции «Славию» считали аутсайдером, обратив внимание на то, что уже одиннадцать лет местные клубы в последнем отборочном раунде не получали соперника с таким низким местом в рейтинге УЕФА (34-е). Однако в первом тайме «доги» не смогли подобрать ключей к воротам, которые защищал Антонин Кински-младший. Да и гол Дэвида сын бывшего вратаря «Сатурна» и сборной Чехии мог предотвратить, однако мяч коварно изменил направление после рикошета от своего же защитника.

У канадского снайпера 22 гола с начала года, и по результативности среди футболистов из лиг топ-5 он уступает только Мбаппе (24). Впрочем, героем вечера следует признать Жегрову. Это его тонкая передача позволила открыть счет, а сольный проход с аккуратным ударом в угол увеличил фору перед визитом в Прагу. На проблемном для французских клубов этапе отбора в Лигу чемпионов они не добивались перевеса в два мяча в первой игре целых 13 лет — с матча «Лиона» против «Рубина» (3:1). И, конечно, нужно отметить Брюно Женезьо. Так успешно (3 победы и ничья) работу с «Лиллем» не начинал ни один тренер в XXI веке.

Футболисты «Лилля» празднуют гол в ворота «Славии». Фото Global Look Press

Лига конференций: свет погас для словаков?

Словацкий «Ружомберок» в этом европейском сезоне уже встречался с командами с постсоветского пространства, и в противостоянии c казахстанским «Тоболом» запомнился тем, что в одном матче забил четыре мяча после подач угловых. Однако «Ноа», который прошел три раунда Лиги конференций и выбил из турнира такого грозного соперника, как АЕК, стандартами удивить было трудно. Больше того, команда из Абовяна сразу забрала инициативу и забила быстрый гол. Для не игравшего прежде в еврокубках 29-летнего португальца Гонсалу Грегориу он стал шестым в семи летних матчах.

Неприятный сюрприз случился на 69-й минуте, когда свет погас не только на стадионе, но и в примыкающем к арене районе. Какое-то время в кромешной темноте светились только фонарики на смартфонах болельщиков. А вышедший на замену уроженец Подмосковья и выпускник академии ЦСКА Артем Аванесян даже толком почувствовать игру не успел. Когда же матч возобновился, армянская команда усилила давление, и после попадания мяча в руку гостей счет с пенальти удвоил Манвелян.

Этот футболист родился в Степанакерте, но в раннем возрасте переехал во Францию. Оттуда — в США, а путь в большой футбол ему открыла академия «Нанта». На родину он вернулся год назад и сейчас приблизил «Ноа» к историческому прорыву в групповой турнир еврокубка. Третий гол, который состоялся в компенсированное время после поданного Пинсоном корнера, сделал мечту созданного только в 2017 году клуба почти осязаемой. До нее остался один шаг.