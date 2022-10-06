«Челси» начал подъем со дна. Синие эффектно растоптали «Милан»

Первая победа лондонского клуба в Лиге чемпионов-2022/23.

Матч «Челси» и «Милана», несмотря на громкость вывески, представлялся максимально загадочным и непредсказуемым. Не в смысле результата, а в плане того, что в принципе будет происходить на поле.

Синие сменили тренера месяц назад, но за это время Грэм Поттер успел провести с командой всего две встречи — в Лиге чемпионов против «Зальцбурга» и в АПЛ с «Кристал Пэлас» в минувшие выходные. При этом из-за паузы на игры сборных у нового коуча по сути не оказалось шанса плотно поработать. И как начнет меняться «Челси» при Поттере, пока в большей степени можно только предполагать.

Что касается «Милана», то тут случился вал травм. Красно-черные не могли рассчитывать на основного вратаря Майка Меньяна, Симона Кьера, Тео Эрнандеса, Давида Калабрию, Алексиса Салемакерса, Жуниора Мессиаса, Алессандро Флоренци, Златана Ибрагимовича. Причем Кьер, Калабрия и Салемакерс сломались в последнем матче с «Эмполи». А, например, попавший в запас Дивок Ориги из-за травмы месяц не выходил на поле. Так что Сильвио Пиоли собирал состав практически по принципу «я его слепила из того что было».

Полюбить то, что в итоге было при всем желании трудно — «Милан» смотрелся очень блекло. Гости пытались выходить от своих ворот через короткий пас, но получалось плохо. Это, собственно, и привело к голу «Челси». Лондонцы забили после серии угловых, когда Весли Фофана затолкал мяч в сетку. Но самый первый из них случился когда Исмаэль Бенассер изо всех сил пытался сохранить мяч под давлением, а не выбить его абы куда.

Единственный, кто мог как-то раскрасить миланскую серость, — это Рафаэл Леау. И португалец исполнил в самой концовке первой половины — после его восхитительного сольного прохода должны были забивать Шарль де Кетеларе и Раде Крунич. Это первые удары «Милана» в матче. Третий и последний случился в самой концовке, когда Ориги неопасно ткнул мяч головой. И это прекрасный пример атакующей импотенции «россонери» в этот вечер.

Гостям явно не хватало скорости и интенсивности. Хорошая иллюстрация — второй гол «Челси», когда футболисты «Милана» запутались после перевода с фланга на фланг и подачи Риса Джеймса. Попытка Фикайо Томори (кстати, воспитанника синих) прервать передачу получилась крайне неуклюжей. Да и третий мяч получился чрезвычайно иллюстративным — плохой пас в начальной стадии владения от миланца, перехват и «контрольный выстрел» от Джеймса.

«Челси» же показал, что может быть вариативным. В «Брайтоне» Поттер ставил комбинационный активный футбол, основанный на владении — и понятно, чем он привлек боссов синих. В этом же матче хозяева совершенно не настаивали на владении, предпочитая наказывать «Милан» в быстрых отрывах. Так что Поттер способен менять тактику, если того требует ситуация.

«Челси» поднялся со дна таблицы, но через неделю «Милан» наверняка предстанет в лучшем составе. А затем синим ехать на выезд к «Зальцбургу», который после первого круга возглавил группу и пока в этой Лиге чемпионов не проигрывал. Выход в плей-офф по-прежнему не гарантирован никому.