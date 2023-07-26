Ларссон забил на 43-й секунде, «Астана» разгромлена в Загребе, чудесное спасение «Жальгириса»

Рассказываем о состоявшихся во вторник первых матчах второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

Бенефис Иванущеца

Чемпионы Казахстана были в шаге от провала в противостоянии с тбилисским «Динамо», однако в столице Грузии команда Григория Бабаяна перевернула неблагоприятно складывавшуюся игру за две неполных минуты (2:1). С характером у «Астаны» все в порядке, однако класса на другое «Динамо» — из Загреба — не хватило. И показательно, что результат в первом тайме хозяевам обеспечили не рядовые игроки, а футболисты сборной Хорватии.

Петкович, с чьего попадания в верхний угол начался разгром «Астаны», на ЧМ-2022 забивал Бразилии, после чего «шашечные» отправили пентакампеонов домой. В этот раз некоторые ресурсы поначалу даже записали гол на Шпилкича, который оказался на линии удара, и легкое касание резко изменило траекторию мяча, поставив в тупик Чондрича. До этого 29-летний уроженец Загреба был безупречен, а в одном эпизоде после атаки Ристовски на выручку голкиперу «Астаны» пришла перекладина.

Ну а после пропущенного гола гости откровенно поплыли, тогда как Иванушец поймал кураж. Когда он наносил свой первый результативный удар, вокруг было четыре соперника, однако хавбек все равно попал в нижний угол. А потом Иванушеца потеряли на дальней штанге, и он показал, что может забивать и головой.

Но все же конек хорватского полузащитника — дальние удары, что герой вечера продемонстрировал вскоре после перерыва, с подбора в касание запустив мяч в «девятку». Первый на взрослом уровне хет-трик Иванушеца получился запоминающимся. Все-таки квалификацию главного еврокубка не сравнить с отбором на молодежное Евро, где почти три года назад хавбек исполнил «трюк со шляпой» в рамках унизительного разгрома Сан-Марино (10:0). В этот раз счет был скромнее, однако сомнений в выходе «Динамо» в следующий раунд нет. Гости же шанс подсластить горькую пилюлю упустили — серб Йованчич в падении не попал в створ с нескольких метров.

Гол плюс удаление

В прошлом сезоне «Жальгирис» под началом казахстанского специалиста Владимира Чебурина стал первой литовской командой, пробившейся в групповой турнир европейского турнира. Тогда вильнюсцы преодолели два отборочных раунда Лиги чемпионов, сенсационно выбив из турнира «Мальме», а, споткнувшись на «Буде-Глимт», в итоге пробились в Лигу конференций.

Сейчас же «Жальгирис» получил тяжелейшего соперника уже на втором этапе, и со стороны виделось, что хозяева обречены. Даже без Икарди, которого «Галатасарай» все еще надеется выкупить у «ПСЖ» после удачной аренды, у чемпионов Турции мощный состав с Дзаньоло и Мертенсом. Тем не менее, к перерыву на табло сохранились нули, а едва начался второй тайм, «Жальгирис» открыл счет.

Потом, правда, стало казаться, что литовская сказка закончилась за три неполных минуты. Именно столько времени потребовалось гостям, чтобы превратить 1:0 в 1:2. Однако концовка под песни ни на секунду не смолкавшего стадиона прошла под диктовку зелено-белых. И если Антал завершил свой прорыв к воротам абсолютно бездарным ударом, то Казлаускас после диагонали француза Бопесу с лета отправил мяч под дальнюю штангу.

«Галатасарай» в шестой раз подряд не смог победить в первом матче отборочных раундов (=3-3). А «Жальгирис» еще повоюет в Стамбуле на следующей неделе. Но без автора спасительного гола, который на радостях сорвал с себя футболку и получил второе за 11 проведенных на поле минут предупреждение.

Победы старых знакомых

Бывший спартаковец Ларссон — главный творец победы «Копенгагена» в Исландии. Для начала Джордан открыл счет, опередив вратаря и закатив мяч в пустые ворота, когда секундомер отсчитал 43 секунды с момента стартового свистка. И, конечно, можно бесконечно пересматривать пас шведа пяткой, после которого удвоивший перевес гостей Фальк вышел один на один.

В первом раунде бывшему главному тренеру «Сатурна», «Кайрата» и сборной Грузии Владимиру Вайссу помог его сын. На счету Вайсса-младшего оказались все три гола «Слована» в ворота «Эсперанжа», однако в Мостаре вингера не было даже в заявке. Это, впрочем, не помогло «Зриньски» взять реванш за прошлогодний проигрыш в последнем отборочном раунде Лиги конференций. Больше того, сменивший Вайсса на левом краю атаки ганец Зуберу Шарани стал автором победного мяча.

Уверенную победу одержал «Панатинаикос», в запасе которого находился бывший голкипер сборной России Лодыгин. Зато на поле появились сразу несколько поигравших в РПЛ футболистов — экс-защитник ЦСКА Магнуссон, отыгравший три сезона в «Краснодаре» Вилена и арендованный у «Локомотива» Едвай. Хорвату пришлось экстренно выйти на замену в середине первого тайма. Ну а результат обеспечили другие балканские легионеры — словенец Шпорар и серб Джуричич. Обоим ассистировал 33-летний испанский защитник Хуан Карлос, причем перед своим первым пасом он пробросил мяч между ногами защитника. И это не все подвиги воспитанника «Реала» на нейтральном поле в словацком Кошице, ведь на его счету еще и заработанный в концовке пенальти.