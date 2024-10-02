Фанаты «Боруссии» устроили протест против реформы Лиги чемпионов во время матча

Яркая акция протеста в Дортмунде.

Фанаты дортмундской «Боруссии» в очередной раз раскритиковали УЕФА. Немецкий клуб снова может столкнуться с санкциями.

Против реформы

Перед началом матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Селтиком» (7:1) на «Желтой стене» стадиона «Боруссии» появилась надпись «УЕФА — мафия», а под ней фраза «Вам плевать на спорт — вас интересуют только деньги!»

Сверху можно было заметить баннер со ссылкой на сайт, относящийся к критике реформы Лиги чемпионов.

Фото Global Look Press

По информации СМИ, следствием этого могут стать серьезные санкции: УЕФА может закрыть трибуну на «Сигнал Идуна Парк».

За слово «мафия» уже наказывали, но не «Боруссию»

Весной 2022 года «Марсель» был оштрафован на 20 тысяч евро за демонстрацию болельщиками баннера «УЕФА — мафия» во время матча полуфинала Лиги конференций против «Фейеноорда».

Плакат был расценен как «передающий провокационные сообщения политического и оскорбительного характера». Французскому клубу пришлось приносить извинения.

Дортмундцы не раз выступали с критикой

Фанаты «Боруссии» часто проводят акции против футбольных органов. Например, во время встречи группового этапа Лиги чемпионов прошлого сезона против «Ньюкасла» они бросали на поле фальшивые деньги, золотые слитки и теннисные мячи, а также вывешивали рисунки с изображением главы ФИФА Джанни Инфантино, президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи и бывшего председателя правления «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Также тогда на «Желтой стене» появлялись те же сообщения, что и с «Селтиком» 1 октября.

Перед финалом Лиги чемпионов сезона-2023/24 с «Реалом» дортмундцы вывесили баннер: «Вас не волнует футбол, только деньги».