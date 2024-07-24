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Джеко зажег в премьерном матче Моуринью, сухой матч Хайкина, чемпион Казахстана проиграл в Люксембурге

«Фенербахче» обыграл «Лугано» в квалификации Лиги чемпионов
Андрей Кузичев
Корреспондент
Эдин Джеко в матче «Лугано» — «Фенербахче» (3:4).
Фото ФК «Фенербахче»
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Рассказываем о главных событиях первых матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций.

Легкий вечер для Хайкина

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
23 июл, 18:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
4:0
РФШ

Нельзя сказать, что в игре с командой из Риги у Никиты Хайкина совсем не было работы. Россиянину даже пришлось выручать, но в целом лучшая команда Норвегии доминировала на протяжении всего матча. Интересно, что наш голкипер оказался единственным легионером в заявке скандинавов. Плюс в запасе был еще датчанин Серенсен. В целом же «Буде» перестраивается, в очередной раз распродав своих звезд.

«Буде-Глимт» разгромил РФШ (4:0).
Фото ФК «Буде-Глимт»

Еще зимой Мумбанья, который стал наследником Бонифаса, перешел в «Марсель», а Пеллегрино отправился в МЛС. Летом же за 15 миллионов евро в «Ренн» продали Гренбака. На данный момент заявку на статус снайпера сделал Миккельсен. Правда, до встречи с РШФ он забил за проводящийся по схеме «весна — осень» сезон столько же мячей, сколько за вечер вторника (два). Самым же результативным на данный момент с пятью точными ударами остается центральный полузащитник сборной Норвегии Берг.

Победа по умолчанию

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
23 июл, 19:00. Victoria Stadium (Гибралтар)
Линколн
0:2
Карабах

«Карабах» после яркого прошлого европейского сезона обязан был побеждать на Гибралтаре. С другой стороны, «Линкольн Ред Импс» нельзя было рассматривать в качестве мальчика для битья, ведь год назад эта команда сенсационно пробилась в групповой турнир Лиги конференций. Не просто так Гурбан Гурбанов отметил умение гибралтарцев играть на результат, назвал их крепкой командой и заметил: «Нам будет непросто».

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И в принципе все комментарии многолетнего тренера «Карабаха» легли в сценарий матча. Только в добавленное к первому тайму время после заброса Бензия подработавший мяч грудью Жуниньо вторым касанием пробил мимо вратаря. По сути, это был единственный провал обороны «Линкольна». Ее, впрочем, еще раз удалось вскрыть благодаря идеальному дальнему удару Байрамова. «Карабах» одной ногой в следующем раунде, а Гурбанов в концовке пошел на неординарный ход — в одном слоте сделал все пять замен. Это добавило свежести и усилило давление (без третьего гола), но и два мяча — серьезный запас перед ответной встречей в Баку.

Достойный дебютант

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
23 июл, 20:00. GSP (Никосия)
АПОЭЛ
1:0
Петрокуб

Впервые выступающие в главном еврокубке чемпионы Молдавии считались аутсайдером в противостоянии с АПОЭЛ, за который играет экс-хавбек тульского «Арсенала» Костадинов. Тем не менее тренер гостей Андрей Мартин накануне заметил: «Мы приехали сюда, чтобы воспользоваться своим шансом и сделать все возможное, чтобы хорошо себя показать. Ничего не поменялось — как я и раньше говорил, каждая команда борется за свой шанс. Нужно выходить и играть, чтобы достойно представить себя и страну. Мы ожидаем трудный матч, но надеемся, что хорошо себя покажем».

И, надо сказать, почти все задуманное у «Петрокуба» получалось. Единственное исключение — заработанный киприотами и в итоге решивший судьбу матча пенальти. В целом же молдавская команда и мяч подолгу контролировала, и перспективные атаки проводила. На гол она точно наиграла, однако всякий раз гостям не хватало совсем чуть-чуть. То точности при завершающем ударе, то сантиметров — чтобы дотянуться до фланговой подачи непосредственно перед воротами. А в концовке Сергей Платикэ едва не докрутил мяч в угол с дальней дистанции. Самое интересное в этой паре еще впереди.

Севикян вне заявки

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
23 июл, 21:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
5:0
ТНС

Эдгар Севикян не попал в заявку на матчи этого раунда Лиги чемпионов. Как утверждают армянские источники, бывший форвард «Пари НН» травмирован. А без него «Ференцварош» смял оборону валлийского клуба тремя голевыми атаками к середине первого тайма. В итоге хет-трик оформил блиставший в свое время в «Шерифе» Траоре, с которым футболист сборной Армении конкурирует на правом фланге атаки.

Добавим, что у Севикяна, которого на финише прошлого сезона признавали игроком месяца в лучшем венгерском клубе, теперь новый тренер. Вместо отправившегося в «Спартак» Деяна Станковича в Будапешт приехал голландец Паскаль Янсен. Забавно, но покинувший в январе АЗ 51-летний специалист одно время рассматривался в качестве кандидата в красно-белый клуб. «Я чувствую себя полным энергии и готовым к предстоящим вызовам. Тренировки очень жесткие, но это именно то, что нужно для достижения успеха», — говорил Севикян о первых впечатлениях после работы под началом Янсена.

Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Ключевой пас Шиманьски

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
23 июл, 21:30. Cornaredo (Лугано)
Лугано
3:4
Фенербахче

Первый официальный матч Жозе Моуринью на посту главного тренера «Фенербахче» получился эмоциональным. Началась игра с шокирующего быстрого гола «Лугано», однако на стыке двух таймов все перевернулось благодаря двум балканским ветеранам — Тадичу и Джеко. 35-летний серб заработал пенальти и записал в свой актив результативную передачу, а 38-летний босниец дважды отправил мяч в сетку.

«Канарейки» очень мощно начали вторую половину встречи и вроде бы полностью контролировали игру. Тем удивительнее выглядел второй успех отыгравшихся швейцарцев. Ливакович был в шоке от того, что защитники дали Бислими спокойно принять мяч в штрафной, развернуться и отправить мяч в «девятку». Впрочем, скоро Джеко снова привел Моуринью в восторг, после перехвата бывшего динамовца Шиманьски оформив самый возрастной еврокубковый хет-трик турецких клубов (38 лет и 112 дней).

Эпизод матча &laquo;Динамо&raquo; Батуми&nbsp;&mdash; &laquo;Лудогорец&raquo;. Батумское «Динамо» не дожало «Лудогорец», чемпион Молдавии оказался сильнее чемпиона Казахстана

Ну а после смещения в центр и неожиданного удара вышедшего на замену Ферди Кадиоглу ликование Особенного соответствовало уровню финала какого-нибудь турнира. Вместе с тем следует признать, что пока «Фенер» выглядит сырым. Особенно в защите, и третий пропущенный мяч на последней добавленной арбитром минуте — совсем не случайность. Отчасти это можно объяснить привыканием к новому тренеру и уровнем готовности оппонентов, так как чемпионат Швейцарии уже стартовал в минувшие выходные.

Почти 5 тысяч километров до поражения

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов
23 июл, 20:00. Stade Parc des Sports (Дифферданж)
Дифферданж
1:0
Ордабасы

Отправившиеся в Лигу конференций чемпионы Казахстана установили рекорд нынешнего еврокубкового сезона: еще ни одна команда не преодолевала расстояние в 4843 километра до места проведения игры. Только этим все достижения «Ордабасы» в Люксембурге и ограничились. Сумасшедший дальний удар после розыгрыша штрафного и добивание Жоржиньо обеспечили «Дифферданжу» преимущество в счете, и только после этого гости создали свой единственный за первые 45 минут момент. Его испортил запустивший мяч на трибуны Умаров.

Уже во втором тайме узбекский форвард бил гораздо лучше, но от попадания в дальний угол отделили считаные сантиметры. А ведь они могли избавить лидера казахской лиги от новой волны критики, которой команда Александра Седнева подверглась после вылета из Лиги чемпионов. Продолжение обеспечено минимум на неделю — до ответной игры. Причем уровень недовольства мог удвоиться в компенсированное время, когда люксембуржцы едва не удвоили счет. Хотя уточним: на поле был только один гражданин Люксембурга. Остальные — бразильцы, португальцы, французы. Вполне себе обученный интернационал, который может выстоять в Шимкенте.

Никита Хайкин
Эдин Джеко
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК АПОЭЛ
ФК Буде-Глимт
ФК Карабах
ФК Ордабасы
ФК Фенербахче
ФК Ференцварош
Жозе Моуринью
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