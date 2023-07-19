Катастрофа в Будапеште. «Ференцварош» Черчесова вылетел из Лиги чемпионов от соперника с Фарер

Чемпионы Венгрии после первого же отборочного раунда ЛЧ отправились в Лигу конференций.

С игрой «Ференцвароша» недельной давности на Фарерах все было понятно. Не самая простая логистика, непривычное искусственное покрытие, первый матч сезона против соперника, у которого сезон в самом разгаре. Та нулевая ничья воспринималась как вполне себе рабочий результат. Хотя при довольно качественном футболе во втором тайме тревожный звоночек для «Фради» прозвенел, когда на последних минутах Чивич лицом остановил летевший в ворота мяч.

И все равно не было сомнений, что в Будапеште в среду все будет иначе. Не только состав, где Станислав Черчесов произвел три замены. В старте появились боснийский атакующий полузащитник Гояк, которого «Ференцварош» в прошлом сезоне приобрел в загребском «Динамо», а также два летних новичка. Голландский центральный защитник Кнустер и хавбек сборной Израиля Абу Фани. За него чемпионы Венгрии заплатили 1,5 миллиона евро. Всего на миллион с небольшим меньше, чем портал Transfermarkt оценивает весь состав «Клаксвика» (2,68 миллиона).

А можно еще и не заявленного на этот раунд экс-краснодарца Рамиреса вспомнить, чей трансфер обошелся в 2 миллиона. В общем, расклад сил вроде бы очевидный, а в итоге всех хозяев за тайм затмил 31-летний вингер островитян Фредериксберг. Его стоимость — всего 150 тысяч, но сыграл уже четыре года не вызывавшийся в сборную футболист на несколько миллионов, которых теперь недосчитается не скрывавший своих амбиций «Ференцварош». В Лиге конференций, где продолжит выступления команда из Будапешта, много не заработаешь.

Что это было, наверное, лучше ответит Черчесов. Разговоры же о банальной недооценке соперника или предсезонной подготовке, подразумевавшей выход на пик на более поздних стадиях, — не более чем не подкрепленные фактурой версии. Однако, наблюдая как за первой, так и за второй игрой, не покидало ощущение: «Фради» словно были уверены, что обязательно возьмут свое на классе.

Не в этой атаке, так в следующей. При этом особого творчества в игре «Ференцвароша» не наблюдалось, хотя как Гояк, так и Закариассен — очень креативные исполнители, способные на нестандартные ходы. А что увидели заполнившие почти до отказа стадион в Будапеште болельщики? Давление было, движение — тоже. Желание просматривалось, но попытки прорваться через центр не имели успеха, а подачи — как и в матче недельной давности — в большинстве своем снимали фарерские защитники.

Что до пропущенных «Ференцварошем» голов — это было какое-то коллективное самоубийство. Данное чувство, правда, появилось не сразу. Сначала — когда защитник на краю штрафной в совсем не требовавшей того ситуации в подкате снес игрока «Клаксвика» — было ощущение несчастного случая. И никуда не делась уверенность, что уж теперь все встанет на свои места, хозяева разозлятся и возьмут свое по праву сильного.

Только быть сильным на бумаге и сильным на поле в данный конкретный день — две большие разницы. А «Фради» были беспомощны, безыдейны и вдобавок ко всему допускали совершенно немыслимые ошибки.

Гол номер один — это даже мелочь. Еще больнее всем поклонникам «зеленых орлов» стало, когда призванный создавать остроту у чужих ворот Траоре начудил на собственной половине. Малиец, в карьере которого времен «Шерифа» был пас под победный гол на «Сантьяго Бернабеу», потерял мяч на своей половине поля, после чего не самый удачный удар Павловича из центра штрафной трансформировался в передачу на оставшегося перед пустым углом Фредериксберга.

Ну а третий гол в добавленное к первому тайму время — это форменное унижение. С забросом Фредериксберга на фланг со своей половины и дальним ударом Касси. Как опытнейший Дибус в этой ситуации попался на противоходе — понять сложно. Вратарь сумел коснуться мяча, но тот медленно закатился в сетку, что, по сути, подвело черту под катастрофой «Ференцвароша». Теперь для «Фради» чемпион Фарер с его 169-м местом в клубном рейтинге УЕФА будет именем нарицательным. Как Ватерлоо для Наполеона.