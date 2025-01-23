Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 14:15

«Манчестер Сити» действительно может вылететь! Все расклады последнего тура Лиги чемпионов

Финальные расклады Лиги чемпионов-2024/25 перед последним туром общего этапа
Артем Белинин
Корреспондент
Футболисты «Манчестер Сити» празднуют гол в матче против «ПСЖ».
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Будет интересно.

29 января закончится общий этап Лиги чемпионов. Все 18 матчей 8-го тура пройдут в одно время и начнутся в 23.00 по московскому времени. Что там интересного?

Напомним регламент

В этом сезоне Лига чемпионов проходит в обновленном формате, освежим вводные положения:

  • в 1/8 финала напрямую проходят первые 8 команд в таблице;

  • команды, занявшие места с 9-го по 24-е, отправляются в стыковой раунд;

  • в стыках все сыграют по два матча — «сеяные» клубы (занявшие места с 9-го по 16-е) ответную встречу проведут дома;

  • в стыках могут сыграть две команды из одной страны;

  • перед стыками и 1/8 финала будет проведена жеребьевка;

  • места с 25-го по 36-е вылетают — спасительной Лиги Европы больше нет.

У &laquo;Манчестер Сити&raquo; и &laquo;Реала&raquo; еще есть шансы на&nbsp;выход в&nbsp;плей-офф Лиги чемпионов. Все расклады Лиги чемпионов: кто уже в плей-офф, матч жизни для «Сити» и «ПСЖ», есть ли шансы у «Реала» на 1/8?

Дополнительные показатели в новом сезоне важны как никогда. При равенстве очков в ход пойдут следующие критерии:

  1. Разница мячей

  2. Забитые мячи

  3. Голы на выезде

  4. Количество побед

  5. Количество гостевых побед

  6. Число очков, заработанных соперниками*

  7. Разница мячей соперников*

  8. Число голов, забитых соперниками*

  9. Дисциплинарные баллы (желтые и красные карточки)

  10. Коэффициент клуба

* - учитываются результаты всех восьми соперников. Чьи выступили лучше (набрали больше очков, лучшую разницу и т. д.) и были сильнее, тот клуб займет место выше.

Кто точно вышел в 1/8 финала?

Пока таких клубов только два: «Ливерпуль» (1-е место, 21 очко) и «Барселона» (2-е место, 18 очков). Они не покинут топ-8 ни при каких условиях и гарантировали себе евровесну.

Гарантировали себе участие минимум в стыковом раунде 18 клубов — осталось шесть неизвестных.

Кто точно не вышел в плей-офф?

С Лигой чемпионов уже попрощались «Болонья», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Црвена Звезда», «Штурм», «Зальцбург», «Слован» и «Янг Бойз».

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.
Фото Getty Images

Кто претендует на выход?

Две команды — уже в 1/8 финала, девять — потеряли шансы на евровесну. В борьбе осталось 25 клубов. Из них:

  • двое почти гарантировали себе выход в 1/8. Речь об «Арсенале» (3-е место, 16 очков) и «Интере» (4-е, 16). Обоим клубам достаточно ничьей в восьмом туре, а соперники вполне проходимы. «Арсенал» сыграет с «Жироной» на выезде, «Интер» — с «Монако» дома. Даже в случае поражений у команд есть математический шанс остаться в топ-8 — все зависит от выступлений соперников;

  • команды с 5-го по 18-е место точно проходят дальше, но либо сразу в 1/8, либо через стыковой раунд. Это зависит от их выступлений и результатов соперников. В этот список входят:

  • «Атлетико», «Милан» (по 15 очков);

  • «Аталанта» (14 очков);

  • «Байер», «Астон Вилла», «Монако», «Фейеноорд», «Лилль», «Брест» (по 13 очков);

  • «Боруссия Д», «Бавария», «Реал», «Ювентус», «Селтик» (по 12 очков).

&laquo;ПСЖ&raquo; обыграл &laquo;Манчестер Сити&raquo; в&nbsp;7-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Забудьте про кризис «ПСЖ» и «Ман Сити»! Оба гранда — реальные претенденты на победу в Лиге чемпионов

Что с «Манчестер Сити» и «ПСЖ»?

Последняя группа команд. Они еще не гарантировали себе выход в плей-офф, но сохраняют шансы. Это ПСВ, «Брюгге» (по 11 очков) «Бенфика», «ПСЖ», «Спортинг», «Штутгарт» (по 10 очков), «Манчестер Сити», «Динамо» З (по 8 очков) и «Шахтер» (7 очков).

Главная интрига — расклады для топ-клубов, «горожан» и парижан:

«Сити»: Пепу нужна только победа над «Брюгге».

  • Во-первых, топ-24 отсекается на 10 очках (у «МС» — 8).

  • Во-вторых, «Брюгге» — прямой конкурент (11 очков).

  • Если англичане победят, они попадут в топ-24 и обойдут бельгийцев за счет дополнительных показателей — у тех отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. Другой результат — вылет и испорченные нервы Гвардиолы.

«ПСЖ»: Команда Луиса Энрике пока входит в топ-24, но ей предстоит выездная игра со «Штутгартом», который замыкает эту группу с таким же количеством очков (10).

  • Парижанам достаточно ничьей (немцы отстанут из-за худшей разницы мячей).

  • Даже при поражении у парижан остается шанс пройти, но тогда нужно будет следить за результатами соседей.

  • Для уверенности в проходе лучше побеждать, что обеспечит им 13 очков и спокойный выход в стыки.

Одним постом

Закрепим информацию кратко.

Шансы в процентах

Портал Opta по традиции все рассчитал. Расклады такие:

Жеребьевка стыкового раунда состоится 31 января, причем она не будет слепой: у каждого клуба будет только по два возможных оппонента. К примеру, занявшие 9-е и 10-е места команды сыграют либо с 23-м, либо с 24-м. Теперь сделали так, потому что клубы из топ-8 будут рассортированы по сетке в соответствии со своими местами — как в теннисе.

Например, уже известно, что «Ливерпуль» попал в топ-2 на общем этапе. Согласно регламенту, в 1/8 финала первый и второй номера «посева» встретятся с клубами, финишировавшими на местах с 15-го по 18-е. В стыковом раунде 15-я и 16-я команды сыграют с 17-й или 18-й — кто с кем конкретно, решит жеребьевка. Один из победителей этой пары встретится с «Ливерпулем», другой — со второй командой топ-2 (вероятно, «Барселоной»).

Рико Льюис, Кевин Де&nbsp;Брейне, Рубен Диаш и&nbsp;Эрлин Холанн после поражения &laquo;Манчестер Сити&raquo; в&nbsp;матче Лиги чемпионов против &laquo;Ювентуса&raquo; (0:2). 11&nbsp;ноября. Турин. Новый формат Лиги чемпионов — кошмар для «Сити», «ПСЖ» и всех системных команд. Среди грандов стабильно хорош лишь один клуб

По новым правилам первая и вторая «сеяные» команды (то есть занявшие эти места на общем этапе) могут встретиться только в финале — как в теннисе.

Первые матчи стыкового раунда пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.

4
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Мизулина обвинила Трампа в кощунстве из-за его высказываний о ВОВ
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Трамп отреагировал на отказ Байдена помиловать самого себя
Овечкин рассказал о визите в Зал славы «Эдмонтона» и гонке за Гретцки
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Турнир UFC Fight Night 250 состоится в Эр-Рияде 1 февраля
Популярное видео
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Забудьте про кризис «ПСЖ» и «Ман Сити»! Оба гранда — реальные претенденты на победу в Лиге чемпионов
«Селтик» — «Янг Бойз»: видеообзор матча Лига чемпионов
Определились 9 из 12 команд, которые не сыграют в плей-офф Лиги чемпионов
Поульсен: «Спортинг» был лучше «Лейпцига»
Индзаги: «Впереди последний шаг. Все в руках «Интера»
Мичел — о поражении от «Милана»: «Считаю, что мы провели хороший матч»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя