«Манчестер Сити» действительно может вылететь! Все расклады последнего тура Лиги чемпионов

Будет интересно.

29 января закончится общий этап Лиги чемпионов. Все 18 матчей 8-го тура пройдут в одно время и начнутся в 23.00 по московскому времени. Что там интересного?

Напомним регламент

В этом сезоне Лига чемпионов проходит в обновленном формате, освежим вводные положения:

в 1/8 финала напрямую проходят первые 8 команд в таблице;

команды, занявшие места с 9-го по 24-е, отправляются в стыковой раунд;

в стыках все сыграют по два матча — «сеяные» клубы (занявшие места с 9-го по 16-е) ответную встречу проведут дома;

в стыках могут сыграть две команды из одной страны;

перед стыками и 1/8 финала будет проведена жеребьевка;

места с 25-го по 36-е вылетают — спасительной Лиги Европы больше нет.

Дополнительные показатели в новом сезоне важны как никогда. При равенстве очков в ход пойдут следующие критерии:

Разница мячей Забитые мячи Голы на выезде Количество побед Количество гостевых побед Число очков, заработанных соперниками* Разница мячей соперников* Число голов, забитых соперниками* Дисциплинарные баллы (желтые и красные карточки) Коэффициент клуба

* - учитываются результаты всех восьми соперников. Чьи выступили лучше (набрали больше очков, лучшую разницу и т. д.) и были сильнее, тот клуб займет место выше.

Кто точно вышел в 1/8 финала?

Пока таких клубов только два: «Ливерпуль» (1-е место, 21 очко) и «Барселона» (2-е место, 18 очков). Они не покинут топ-8 ни при каких условиях и гарантировали себе евровесну.

Гарантировали себе участие минимум в стыковом раунде 18 клубов — осталось шесть неизвестных.

Кто точно не вышел в плей-офф?

С Лигой чемпионов уже попрощались «Болонья», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Црвена Звезда», «Штурм», «Зальцбург», «Слован» и «Янг Бойз».

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Фото Getty Images

Кто претендует на выход?

Две команды — уже в 1/8 финала, девять — потеряли шансы на евровесну. В борьбе осталось 25 клубов. Из них:

двое почти гарантировали себе выход в 1/8. Речь об «Арсенале» (3-е место, 16 очков) и «Интере» (4-е, 16). Обоим клубам достаточно ничьей в восьмом туре, а соперники вполне проходимы. «Арсенал» сыграет с «Жироной» на выезде, «Интер» — с «Монако» дома. Даже в случае поражений у команд есть математический шанс остаться в топ-8 — все зависит от выступлений соперников;

команды с 5-го по 18-е место точно проходят дальше, но либо сразу в 1/8, либо через стыковой раунд. Это зависит от их выступлений и результатов соперников. В этот список входят:

«Атлетико», «Милан» (по 15 очков);

«Аталанта» (14 очков);

«Байер», «Астон Вилла», «Монако», «Фейеноорд», «Лилль», «Брест» (по 13 очков);

«Боруссия Д», «Бавария», «Реал», «Ювентус», «Селтик» (по 12 очков).

Что с «Манчестер Сити» и «ПСЖ»?

Последняя группа команд. Они еще не гарантировали себе выход в плей-офф, но сохраняют шансы. Это ПСВ, «Брюгге» (по 11 очков) «Бенфика», «ПСЖ», «Спортинг», «Штутгарт» (по 10 очков), «Манчестер Сити», «Динамо» З (по 8 очков) и «Шахтер» (7 очков).

Главная интрига — расклады для топ-клубов, «горожан» и парижан:

«Сити»: Пепу нужна только победа над «Брюгге».

Во-первых, топ-24 отсекается на 10 очках (у «МС» — 8).

Во-вторых, «Брюгге» — прямой конкурент (11 очков).

Если англичане победят, они попадут в топ-24 и обойдут бельгийцев за счет дополнительных показателей — у тех отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. Другой результат — вылет и испорченные нервы Гвардиолы.

«ПСЖ»: Команда Луиса Энрике пока входит в топ-24, но ей предстоит выездная игра со «Штутгартом», который замыкает эту группу с таким же количеством очков (10).

Парижанам достаточно ничьей (немцы отстанут из-за худшей разницы мячей).

Даже при поражении у парижан остается шанс пройти, но тогда нужно будет следить за результатами соседей.

Для уверенности в проходе лучше побеждать, что обеспечит им 13 очков и спокойный выход в стыки.

Одним постом

Закрепим информацию кратко.

Шансы в процентах

Портал Opta по традиции все рассчитал. Расклады такие:

Жеребьевка стыкового раунда состоится 31 января, причем она не будет слепой: у каждого клуба будет только по два возможных оппонента. К примеру, занявшие 9-е и 10-е места команды сыграют либо с 23-м, либо с 24-м. Теперь сделали так, потому что клубы из топ-8 будут рассортированы по сетке в соответствии со своими местами — как в теннисе.

Например, уже известно, что «Ливерпуль» попал в топ-2 на общем этапе. Согласно регламенту, в 1/8 финала первый и второй номера «посева» встретятся с клубами, финишировавшими на местах с 15-го по 18-е. В стыковом раунде 15-я и 16-я команды сыграют с 17-й или 18-й — кто с кем конкретно, решит жеребьевка. Один из победителей этой пары встретится с «Ливерпулем», другой — со второй командой топ-2 (вероятно, «Барселоной»).

По новым правилам первая и вторая «сеяные» команды (то есть занявшие эти места на общем этапе) могут встретиться только в финале — как в теннисе.

Первые матчи стыкового раунда пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.