«Милан» должен быть благодарен Пиоли, а «Интер» — двум скрытым героям. Итоги итальянского полуфинала ЛЧ

Специальный корреспондент «СЭ» в Италии делится мнением о неочевидных героях прошедшего дерби.

«Милан» должен быть благодарен Пиоли и не забывать, благодаря кому забрался так высоко

57-летний уроженец Пармы Стефано Пиоли тренирует «Милан» четвертый сезон. В двадцать первом веке лишь Анчелотти (любопытно, что родился он всего в 50 км от той же Пармы) продержался в этом клубе дольше — семь лет. Даже Массимилиано Аллегри проработал в «Милане» меньше Пиоли — три сезона. По титулам в карьере Стефано, может, и не суждено сравняться с Анчелотти и догнать Аллегри, но только ему вместе с Карло и Максом в этом веке удавалось привести «Милан» к скудетто. Именно Пиоли вернул «Милану» в прошлом году чемпионский титул спустя 11 лет. И именно Пиоли вывел нынешних россонери (которые даже внутри Италии не входят в число сильнейших по составу команд) в полуфинал Лиги чемпионов.

После ухода в «Ювентус» Макса Аллегри с несчастным «Миланом» сначала экспериментировали бывшие звезды клуба Кларенс Зеедорф и Филиппо Индзаги. После них непостижимым образом тренером сделали, словно в насмешку над всеми, Кристиана Брокки, что можно считать самым большим недоразумением для «Милана» в этом веке. Брокки сменил Винченцо Монтелла, а после него рулил Дженнаро Гаттузо, который никак не может осознать, что работа тренера — не совсем его.

Если Аллегри за три сезона трижды попал в тройку призеров серии А, то после него и до Пиоли «Милан» ни разу не поднимался выше пятого места, что для одного из трех китов кальчо можно считать позором. Да, в свой первый сезон Пиоли финишировал лишь шестым, зато на следующий год занял второе место, а в 2022-м выиграл скудетто. В нынешнем сезоне «Милан» рискует не попасть в число четырех лучших клубов Италии, зато впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

В этом веке только Пиоли наравне с Анчелотти и Аллегри можно считать тренером, который оказался по-настоящему достоин работы в «Милане». На фоне свежих поражений от «Интера» и не самой удачной игры в серии А разговоры о грядущей отставке тренера звучат все громче. Но слишком многие как-то быстро забыли, что именно Стефано вернул «Милан» туда, где ему положено быть по статусу.

Гипотетически даже пятое место в серии А, на которое все еще претендует «Милан», может при определенных раскладах дать клубу путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон. Так что Пиоли даже при всех свежих проблемах команды с травмами и на фоне хронического недостатка качественной скамейки запасных умудряется держать «Милан» в группе лидеров. А также подтверждает свои лучшие профессиональные и человеческие качества, так что наверняка он и дальше будет востребован на серьезном уровне.

Скрытые герои «Интера» — его менеджеры

Кто выигрывает, тот и прав, так что сейчас в Италии поют оды всем представителям «Интера» сразу — и главному тренеру Симоне Индзаги, и игрокам, и китайским хозяевам клуба. То есть тем, кого еще несколько недель назад клеймили за то, что нерадзурри бездарно проигрывают чемпионат Италии и рискуют не попасть в Лигу чемпионов. Симоне Индзаги местная пресса отправляла в отставку, форварда Лукаку — прямиком на свалку, старичков Джеко и Мхитаряна — на пенсию, Лаутаро — на переквалификацию, остальных — в утиль.

Между тем помимо путевки в финал Лиги чемпионов майский «Интер» получил право сыграть в финале Кубка Италии, а еще практически обеспечил себе место в первой четверке серии А. Безусловно, большая заслуга в этом именно Индзаги и его игроков, однако есть еще как минимум два скрытых героя, которые внесли серьезную лепту в успех. Про одного из них вы наверняка слышали, а вот имя второго мало что скажет тем, кто не сталкивался с закулисьем «Интера». Первого зовут Джузеппе Маротта, второго — Алессандро Антонелло.

Маротта — ключевая фигура клуба по части трансферного рынка и вообще всей спортивной составляющей. Его сумасшедший опыт работы в итальянском футболе вкупе со связями позволили «Интеру» сначала прервать гегемонию «Ювентуса» (откуда Маротта и перебрался в Милан), а затем добраться до финала Лиги чемпионов. Джузеппе — не просто хороший спортдир, как раскрученный нынче Кристиан Джунтоли из «Наполи», а гораздо больше. Это спортивный, технический и исполнительный директор в одном лице, который своим качествам и знаниям вполне мог бы претендовать на роль президента серии А или даже Федерации футбола Италии. Мне доводилось общаться с Мароттой и в формальной, и в неформальной обстановке, я неплохо знаю историю его восхождения в итальянском футболе, так что могу лично подтвердить, что это совершенно уникальный персонаж. Его ежедневная и невидимая чужому глазу работа на благо «Интера» — один из главных оплотов успехов клуба.

То же самое можно сказать про работу Алессандро Антонелло. Этот образованный и интеллигентный (последнее — нонсенс для нынешних топ-менеджеров серии А) человек отвечает в «Интере» за финансы, а также за связь между итальянским офисом и китайскими хозяевами. Мы знакомы с Алессандро уже давно, и меня не перестает удивлять тот факт, что за столько лет работы в склочном итальянском футболе и в амбициозном «Интере» (куда Антонелло пришел вообще не из мира футбола) он умудряется сохранять достоинство, спокойствие, вежливость и ту самую интеллигентность. Показательно, что Антонелло появился в клубе задолго до его приобретения китайскими мультимиллионерами, а те даже ни на минуту не задумались о замене Алессандро на кого-то своего, проверенного. Короче говоря, наряду с Мароттой Антонелло является одной из тех базовых фигур, на которых и держится все оперативное управление «Интером».

Болельщики «Интера». Фото Reuters

И по игровым аспектам, и по части управления клубом сегодняшний «Интер» превосходит нынешний «Милан». Так что его победа по итогам двух раундов евродерби закономерна и логична. Ну а то, что в стамбульском финале «Интер» считается аутсайдером, — вопрос второй. Сам факт того, что клуб всего лишь второй раз в своей истории сыграет в финале Лиги чемпионов (до этого были четыре финала в Кубке чемпионов), уже говорит об уникальности этого события.