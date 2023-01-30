«В случае неповиновения грозятся сбить самолет». Как польские диспетчеры чуть не сорвали матч «Спартака»

Уникальная история из 1990-х.

Обозреватель «СЭ» Александр Львов, в свое время работавший пресс-атташе «Спартака», «Динамо» и сборной России, вспоминает, как в 1998 году под угрозой срыва оказался матч Лиги чемпионов, в котором красно-белые должны были играть с австрийским «Штурмом».

Из Внукова — во Внуково!

...До посадки в аэропорту Марибора оставалось чуть более получаса, когда в бизнес-класс, где мы с главой датской фирмы «Аэротранспорт» Костей Деренченко мирно беседовали за бокалом приятного напитка, в слезах влетели стюардессы Лена и Вера.

— Львович, беда! — заголосили красавицы. — Выручай!

— А что случилось? — растерялся я. — Пожар?

— Хуже, — замахали руками боевые подруги. — Нас развернули поляки, и мы опять летим во Внуково.

— Какие поляки, какое Внуково? Почему развернули?

— Только что польский диспетчер передал командиру, что не дает коридор для пролета ввиду того, что он не оплачен российской стороной.

— Романцев в курсе? — интересуюсь я, начиная понимать происходящее.

— В том-то и дело, что нет, — замахали руками девчонки. — Боимся даже рот открыть. Потому к тебе и прибежали. Выручай, родненький.

— Давай, давай, родненький, — подбодрил меня Костя. — Сейчас все равно уже ничего не решить. Хотя все подтверждения нашей оплаты были получены еще десять дней назад. Все равно разбираться будем потом.

И для храбрости налил мне рюмку.

Понятно, что у Романцева, коротавшего время за игрой в карты с Вячеславом Грозным, Юрием Дарвиным, Александром Хаджи и Витей Самохиным, мое сообщение радости не вызвало.

— Что ж, будем думать, как жить дальше, — сдержанно кивнул он. — А пока, Сергеич, свяжись с Внуковом и закажи обед. Нужно будет ребят покормить, — дал Олег Иванович команду доктору Василькову.

Уже позднее я дозвонился до спортивной редакции Первого канала, сообщив коллегам о наших приключениях. И бригада во главе с Борисом Скрипко тут же помчалась во Внуково.

— Еще за две недели до вылета мы оплатили чартерный рейс и со спокойной душой полетели на игру, — не сдерживая эмоций, рассказывал потом телевизионщикам Романцев. — И вдруг за 40 минут до посадки получаем сообщение от поляков, что они нас не пропускают. А в случае неповиновения еще и грозятся сбить самолет. Пришлось вернуться в Москву. Попытка объяснить, что в самолете находится футбольная команда «Спартак», которая летит на матч Лиги чемпионов, услышана не была. А если возникли какие-то недоразумения, то мы гарантируем оплату и урегулируем этот вопрос. Но поляки категорически запретили лететь дальше. И сейчас неизвестно, сколько предстоит сидеть в самолете в ожидании вылета из Внукова.

Дмитрий Ширко в борьбе за мяч. Сергей Киврин и Андрей Голованов, Фото архив «СЭ»

— Что будет дальше?

— Пока все в тумане. Такое поведение польской стороны можно расценить как проявление явного неуважения не только к нашей команде, но и ко всей стране. А может, они не могут простить «Спартаку» победы над «Легией» в Лиге чемпионов? Тогда в еврокубках поляки все уже потеряли и, похоже, теперь желают нам того же. Не дождутся! И я верю, что случившееся только разозлит ребят и они сыграют в полную силу.

— Что вы говорили игрокам по поводу всего случившегося?

— Как мог попытался их успокоить, попросил набраться терпения и не расходовать нервную энергию, которая понадобится против «Штурма». День, к сожалению, скомкан, все планы нарушены. Мы не знаем теперь, когда окажемся в Граце.

— Такие эксцессы могут отразиться на команде?

— За все свое время в футболе ничего подобного не припомню. Однажды из-за непогоды мы просидели в аэропорту девять часов, ожидая вылета на матч с «Кайзерслаутерном». Результат — 0:4. Но это несравнимо с тем, что происходит сегодня, когда придется провести весь день в самолете.

— Успеете ли провести тренировку в Граце, познакомиться с полем?

— Все зависит от того, когда мы туда попадем. В день матча будет только обычная разминка, можем побегать в парке, но на поле, где придется играть, вряд ли поедем.

...После всех приключений мы лишь вечером приземлились в аэропорту Марибора. Откуда на автобусе прибыли в Грац, где в отеле сразу же разбрелись по номерам. Вот таким получился день, в котором весь план подготовки к игре оказался перечеркнутым.

«Штурм» надеялся повторить подвиг «Амкара»

На пресс-конференции перед матчем главный тренер «Штурма» хорват Ивица Осим, внимательно следивший за матчами команды Романцева в России, поддал жару: «Если в Кубке пермский «Амкар» из второй лиги добился победы, то почему мы не можем сделать то же самое?»

Хотя потом, конечно, наговорил много дежурных уважительных слов.

— Ты знаешь, Львович, а я вот уверен, что все у нас будет хорошо. Ведь в «Спартаке» уже привыкли к тому, что чем тяжелее нам приходится, тем лучше мы играем, — без всякого пафоса сказал мне в автобусе по дороге на игру обычно не очень разговорчивый Саша Ширко.

Уверен, что именно так считали в команде все без исключения. Сезон-1998 складывался для «Спартака» непросто. Начался с гостевого поражения от «Зенита». А затем после серии неудач мы оказались на непривычном для себя 12-м месте. Возможно, это было связано с переменами в составе.

В межсезонье по разным причинам команду покинула целая группа игроков. Ушли недавние лидеры — Рамиз Мамедов с Андреем Пятницким. Не став ждать своего часа, отправились в аренду молодые Константин Головской и Вадим Евсеев. Не смог справиться со столичными соблазнами талантливый Леша Бахарев, светлая ему память... Ну а самой большой потерей стал отъезд летом в «Рому» Дмитрия Аленичева.

Егор Титов. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Но появилось и пополнение. Из «Днепра» пришел Дима Парфенов, вернулись из-за границы Николай Писарев с Артемом Безродным. В «Балтике» был приобретен хавбек с убойным ударом Василий Баранов, а из «Торпедо» приглашен техничный бразилец Самарони по прозвищу Самара.

Строить на ходу Романцеву было не привыкать. И рывок в 21 матч без поражений — лучшее тому подтверждение. Словом, в групповой этап Лиги чемпионов «Спартак» вступал уже крепкой командой с подогнанным составом и отлаженной игрой, оставив позади весенние проблемы. И после разгрома «Тюмени», где четыре из семи голов забил Ширко, мы отправлялись в Австрию в отличном настроении.

В перерыве Романцев сказал: «Вы сможете!»

Не могу не напомнить славный состав, который в тот вечер вышел побеждать «Штурм». В воротах — Филимонов. Справа в обороне — Парфенов, слева — Хлестов. В центре — Ананко с Бушмановым. На флангах полузащиты — Баранов с Тихоновым, в центральной зоне — Цымбаларь с Титовым. А на острие — Ширко, которого в атаке дополнял Писарев. Песня!

В первом тайме «Спартак» действовал в защите не слишком осмотрительно. Особенно разгулялись хозяева поля на левом крае обороны москвичей, где австрийцам было позволено практически все. Хлестов чаще всего действовал персонально против Хааса, который нередко уводил его в центр. А Тихонов, активно трудившийся на левом фланге в атаке, не всегда успевал возвращаться на помощь защитникам. Самый опасный момент за весь матч у ворот москвичей был создан именно после очередного «пожара» на левом крае обороны. Шопп прорвался в штрафную площадь, обыграл Ананко и точно переадресовал мяч в центр на Вастича, который чудом не попал в створ метров с семи.

— Если вы умеете играть в футбол, то должны это показать в любой ситуации. Так покажите! — сказал в перерыве игрокам Романцев, перед этим призвав к собранности и особому вниманию защитников.

И уже на выходе из раздевалки жестко бросил: «Все решит второй тайм, и в нем нужно прибавить! Вы сможете!»

Цыля — звезда вечера в Альпах!

После перерыва наша защита преобразилась. Хлестов, Бушманов и Ананко заиграли жестче и внимательнее. Наконец-то был прикрыт и левый край обороны. Наши ребята перехватили инициативу, начав вступать в борьбу за мяч уже на половине соперника и у центрального круга. Они стали больше дорожить мячом, точнее пошли передачи. И за весь второй тайм «Штурм» практически ни разу не угрожал воротам Филимонова.

И наконец мы все-таки дожали соперника. А главную роль в этом сыграл Цымбаларь, признанный в этот чудесный вечер в Альпах главным героем матча. Вот выдержки из стенограммы встречи с описанием того, как забивались голы и какова в них заслуга Цыли.

60-я мин. Цымбаларь подает со штрафного на линию вратарской. Голкипер австрийцев неудачно отбивает мяч, он отскакивает к Титову, который посылает его уже в пустые ворота. 0:1.

63-я мин. Ананко отбирает мяч у Хааса и молниеносно отдает пас Цымбаларю. Капитан «Спартака» устремляется от центра поля к воротам соперника и мощно бьет с 25 метров. Мяч от перекладины отскакивает за линию ворот — 0:2.

На послематчевой пресс-конференции Осим сказал: «Победила команда, которая, несмотря ни на какие трудности при подготовке к матчу, показала нам, как можно играть в футбол, В «Спартаке» очень сильные игроки с сильным характером. Нам есть чему поучиться».

Поблагодарив коллегу за добрые слова, Романцев был более сдержан:

— Накануне команда целый день провела в дороге, был нарушен график питания, сна. Футболисты были перенапряжены. Они невольно спрашивали себя: «Побегут ли ноги? Будет ли свежей голова?» А подсознательный страх нередко приводит к ошибкам. Сравните Хлестова до и после перерыва. Это же два разных игрока! Конечно, фавориты группы — «Интер» и «Реал». Но ошибаются те, кто считает, что им легко достанутся очки в матчах со «Штурмом» и «Спартаком».

А будущий гендиректор клуба Сергей Шавло, который тогда работал в Австрии и на пресс-конференции был переводчиком Романцева, на прощание, зайдя в автобус, сказал: «Ребята, спасибо за победу. Знайте, что Европа вас боится».

Андрей Тихонов в единоборстве. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

P.S. К сожалению, ни та яркая победа в Граце, ни следующая, в «Лужниках» над «Реалом», не получили своего продолжения — «Спартак» из группы так и не вышел. Но матч со «Штурмом» вспоминался потом еще не раз.

Особенно когда собирались на очередную игру Лиги чемпионов и кто-то из командных остряков, обращаясь к Романцеву шутя предлагал: «А что, Иваныч, может, на фарт опять через Польшу полетим? Глядишь, поляки снова нам помогут победить?»

Кстати, даже не так давно поездка в Грац опять всплыла в памяти — по крайне неприятному поводу. Когда сборная Польши отказалась играть с Россией в стыках ЧМ-2022, Романцев с болью отреагировал на случившееся:

— Мне очень жаль, что страна с большими футбольными традициями, воспитавшая столько звездных игроков, отказалась от честной борьбы и пошла по пути закулисных комбинаций и интриг. Ведь мы могли провести матч на нейтральном поле и выяснить, кто больше достоин поездки в Катар. Но зачем искушать судьбу, когда можно словчить и, как говорят в народе, проскочить на дурака? Значит, просто боялись! Потому ни Левандовски (капитан сборной Польши активно выступал против матча с Россией. — Прим. «СЭ»), ни польской сборной для меня больше существует.

Уже позднее, когда наш футбол лишили международных турниров, Олег Иванович вернулся к той встрече со «Штурмом».

— А знаешь, что для меня тогда, в Граце, было главным? То, что, оказавшись в трудном положении, «Спартак» вопреки всему сплотился и победил. Вот так нам сегодня и надо жить в футболе!

Ни убавить, ни прибавить!