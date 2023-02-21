Анчелотти не придется уходить на пенсию. Карло нашел ключик к Вальверде, и тот стал звездой «Реала»

У Мадрида в этом сезоне новый герой и лидер.

Под опекой Крооса и Каземиро

В невероятно успешном прошлом сезоне у «Реала» было много героев. Мадридцев вели вперед фантастически эффективная атакующая связка выигравшего «Золотой мяч» Карима Бензема и Винисиуса Жуниора, вратарская магия Тибо Куртуа и превратившийся в Лиге чемпионов в палочку-выручалочку Родриго. А бесспорный герой нынешнего сложнейшего сезона с его ворохом травм — Федерико Вальверде.

На его счету уже 12 мячей, и это самая высокая результативность для полузащитников «Реала» со времен Хамеса Родригеса (15). Правда, колумбиец — заточенный на атаку игрок, тогда как Вальверде относится к тем, кто скорее таскает рояль. Однако в этом сезоне выяснилось, что уругвайский грузчик умеет исполнять такие мелодии, что поразились все.

Причем дело даже не в удивительной результативности, а в трансформации Феде в ментального лидера, чего в силу природной скромности от него мало кто ждал. Хотя, как рассказывал опекавший Вальверде с первых дней в главной команде «Реала» Тони Кроос, ему сразу было понятно, что по своим возможностям это уникальный футболист.

«Я помню, это было во время тура по США перед сезоном-18/19. Наш физиотерапевт сказал мне следить за ним, потому что он знал, что я его кумир, — вспоминал немец в своем подкасте. — Я сразу понял, что он отличный парень. Очень тихий и скромный. Это мне больше всего в нем нравилось. Если он продолжит в том же духе, я не вижу для него никаких рамок».

Сам Вальверде в осеннем интервью Marca рассказывал о первой тренировке с основой так: «Я очень сильно нервничал. Чувствовал себя неполноценным, и когда смотрел на всех звезд, задумывался: что я здесь делаю? Теперь, после стольких побед, я считаю, что я достаточно хорош, и это здорово. Я чувствую себя частью команды и показал, что справлюсь с этой задачей».

Смотрите чемпионат Испании по футболу — только в Okko!

Очевидно, что Феде везло с окружавшими его людьми. Кроме Крооса ему во всем помогал другой лидер средней линии — Каземиро. А в первом сезоне на новом уровне признававшегося в желании провести всю карьеру в «Реале» Вальверде очень поддержал главный тренер.

«Зидан сказал, чтобы я наслаждался футболом и не считал это экзаменом. Чтобы я показал свой потенциал, потому что ему нравится такой тип игроков, как я. Он говорит, чтобы я получал радость на поле. Учитывая, кто он, очень приятно, что он в меня верит», — признавался футболист в эфире уругвайской программе 100% Deporte.

Федерико Вальверде. Фото Global Look Press

Мотивация от Анчелотти

Еще один важнейший человек в карьере Вальверде — Карло Анчелотти. Тренер, под началом которого уругваец вышел на новый уровень, в игровом плане развил то, что было заложено Зиданом. Речь об использовании футболиста в гибридной роли на правом фланге атаки. При французе обладающий уникальными физическими данными и выносливостью Вальверде не ограничивался работой на бровке, а еще и помогал полузащитникам в центральной зоне.

Переломным моментом во взаимоотношениях с Анчелотти в Испании считают прошлогоднее класико в суперкубковом полуфинале. В концовке основного времени тренер выпустил Вальверде вместо Модрича, и, став автором победного гола (3:2), полузащитник искренне благодарил тренера за оказанное доверие. Как уверяет Marca, после того гола не имевший твердого места в основном составе Феде перестал размышлять о возможной смене команды.

А перед стартом нынешнего сезона, видя потенциал игрока, Анчелотти нашел для него дополнительную мотивацию: «Сильнее всего меня удивляло то, что он так мало забивал. В прошлом сезоне у него был всего один гол. Я сказал Феде, что у него каменная нога и невероятный удар. Говорил, что, если он не забьет хотя бы десять голов, я порву свою тренерскую лицензию и уйду на пенсию. Но чтобы сказать, что он лучший в мире на своей позиции, нам, возможно, придется подождать еще немного».

Эти слова прозвучали в середине сентября, когда на счету Вальверде было три точных удара и он еще не стал самым результативным футболистом чемпионатов «большой пятерки» по голам с дальней дистанции. Спустя месяц лицевой счет Феде удвоился, и он уже шутил про мотивацию и стремление сделать все, чтобы Анчелотти не заканчивал карьеру.

Разговоры на данную тему достигли пика на клубном чемпионате мира — после девятого мяча Вальверде в полуфинале с «Аль-Ахли». «Остался еще один гол, чтобы я продолжал работать. Надеюсь, это случится в субботу», — говорил Анчелотти на тренировке, и не ошибся. Отправив мяч в сетку, футболист помчался к скамейке и заключил тренера в объятия, а Винисиус в чемпионской раздевалке радовался, что теперь Карло не придется рвать свою лицензию.

Карло Анчелотти. Фото Global Look Press

Испытание

Но шутки шутками, а на самом деле в совместном праздновании гола с Анчелотти был более глубокий смысл. Тренер не только нашел ключик к футбольным талантам уругвайца, но и всегда его поддерживал. В последнее время это было особенно актуально. Во-первых, психологическим ударом для Вальверде стал провал Уругвая на ЧМ-2022, отправляясь на который Феде вспоминал о детских мечтах и был полон оптимизма. Во-вторых, на игрока оказывала давление ситуация в семье.

Речь о сложной беременности супруги — аргентинской журналистки Мины Бонино. После поражения в финале Суперкубка она написала, что Феде хотел выиграть трофей, чтобы как-то облегчить боль, потому что несколько последних недель стали самыми сложными в жизни их семьи. Как оказалось, медики считали плод нежизнеспособным, и дело могло дойти до прерывания беременности.

Однако в итоге все пришло в норму, и один из своих голов в финале КЧМ-2022 Вальверде отметил, имитируя кормление ребенка из бутылочки. Вместе с добрыми новостями вернулось душевное равновесие. Вместо срывов, как после замены в игре с «Мальоркой», пришли яркие матчи и новый трофей. Анчелотти, как и обещал, проявлял терпение, и прежний Вальверде вернулся. Он снова счастлив и снова забивает, ведя команду за собой. Именно это и нужно «Реалу» перед плей-офф Лиги чемпионов.