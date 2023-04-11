«Он машина. Как Криштиану». Гвардиола поменял «Сити» ради Холанна, и это работает

Поможет ли норвежец Пепу взять Лигу чемпионов?

Почти рекордсмен

Накануне битвы с «Баварией» у «Манчестер Сити» все хорошо: в выходные команда Гвардиолы разгромила «Саутгемптон» и сократила отставание от «Арсенала» до трех очков, если считать потерянные. Суперкомпьютер Five Thirty Eight, на прогнозы которого сейчас модно ориентироваться, впервые за долгое время назвал «горожан» фаворитами в чемпионской гонке — теперь он оценивает их победу в 58%.

Об искусственном разуме мы заговорили неслучайно, ведь в той игре с «Саутгемптоном» триумфально вернулся Эрлинг Холанн, к которому уже крепко прикрепилось прозвище Робот. Норвежец пропустил пару недель из-за травмы, но выздоровел: в матче со «святыми» он оформил дубль, забил 30-й мяч в текущем чемпионате Англии, а заодно достиг отметки в 200 голов за карьеру. И это в 22 года.

После игры Гвардиола не жалел эпитетов. «Посмотрите, сколько матчей Эрлинг сыграл за свою карьеру, и сравните число голов, которые он забил за это время, с Месси и Криштиану. Все они примерно равны. Я думаю, что Месси более совершенный игрок, но Роналду и Холанн — машины. Подобные цифры в таком возрасте — это невероятно!»

С тренером «Сити» трудно спорить. По ходу сезона Пеп неоднократно подчеркивал важность Холанна для команды, хотя мог бы этого и не делать — за него говорят цифры. И Гвардиола не просто так восхищается форвардом: ради него тренер значительно перестроил команду.

Серхио Агуэро. Фото Global Look Press

Замена Агуэро

Вернемся в 2021 год. Весной из «Сити» ушел пока еще лучший бомбардир в истории клуба Серхио Агуэро. На церемонии прощания с аргентинцем Гвардиола еле сдерживал слезы и произнес уже знаменитую фразу: «Мы никогда не сможем его заменить». Спустя почти два года те слова кажутся лукавством, ведь Холанн в четырех мячах от вечного рекорда Алана Ширера и Энди Коула (34 гола за сезон).

Но Пеп не лукавил. Он работает в Манчестере седьмой год, и все это время у него никогда не было основного форварда такой комплекции и стиля, как у норвежца. В первые сезоны забивал юркий Агуэро, затемна передовой находились другие невысокие нападающие — Стерлинг и Габриэл Жезус. Примерно с сезона-2020/21 Гвардиола вообще начал отказываться от позиции центрфорварда: достаточно сказать, что тогда лучшим бомбардиром команды стал центральный хавбек Гюндоган, а год спустя — Де Брейне.

Эрлин Холанн. Фото AFP

Игра без навесов

Основным принципом игры того «Сити» было мобильное передвижение мяча по всей широте поля в радиусе 10-15 метров от линии чужой штрафной. На острие мог оказаться кто угодно, да и значения это не имело. Особую важность тут имели передачи Де Брейне и Бернарду Силвы, которые не только могли получить мяч на любом участке поля, но и должны были доставлять его между линий точно на свободного партнера.

Фактически базовой схемой прошлогоднего «Сити» была 2-3-5: «горожане» чаще всего находились с мячом, а не без него, поэтому и фланговые защитники больше обычного находились в высоких позициях и де-факто исполняли роль широких вингеров. Это помогало «горожанам» создавать численное преимущество на отдельных квадратах поля и при необходимости резко менять вектор нападения — туда, где пространства больше.

Если соперник парковал автобус, то «Сити» редко отступал от выбранного направления и пытался проникнуть в штрафную посредством забегов за спину и передач низом. Подачи как полноценное оружие доставки мяча в штрафную появлялись только в концовках тех игр, когда «Сити» требовался гол и вперед шли рослые защитники вроде Стоунса. Подавать было банально не на кого.

Хосеп Гвардиола и Эрлин Холанн. Фото Reuters

Смена тактики

Трансфер Холанна все поменял. Когда у тебя появляется нападающий ростом 195 сантиметров, резко появляется ориентир для навесов. Но норвежец — не просто дубина для забивания гвоздей, а футболист с высоким игровым интеллектом, что и делает его орудием массового поражения в руках Гвардиолы.

В этом сезоне команда из Манчестера выбирает подачи в качестве основного направления атаки, хотя перегрузы на флангах тоже никуда не делись — «горожане» продолжают искусственно создавать численное преимущество на краях, только на финальном этапе чаще следуют не разрезающие пасы, а передачи верхом. Не всегда, кстати, их адресатом становится Холанн, но норвежец идеально чувствует пространство и лучше всех в мире играет на добивании. Отсюда — высокая результативность.

Но это далеко не все. Холанн был бы просто добротным форвардом, если бы Гвардиола больше ничего не менял. С приходом норвежца «Сити» переключил и базовую структуру с 2-3-5 на 3-2-4-1. Причем номинально «горожане» не играют в три центральных защитника, а при начале атак кто-то из фланговых смещается в опорную зону к Родри. Зачем? Появление статичного форварда изменило баланс. «Сити» стал играть вертикальнее, а подачи намного чаще приводят к потерям. Контратаки, как известно, легче всего предотвратить в зачатке, так что наличие дополнительного футболиста в середине уменьшает шансы «Сити» нарваться на гол после контрвыпада. Раньше подобное Пеп практиковал лишь фрагментарно, так как позиция центрфорварда была динамичной.

Норвежец уже вывел действующих чемпионов Англии на новый уровень, но в первой половине сезона процесс ожидаемо проходил небезболезненно — отсюда и значительное отставание от «Арсенала», который к тому же выжимает из игр больше максимума. Но сейчас «горожане» выглядят совершенной командой, которая готова не только перевернуть ход титульной гонки в АПЛ, но и наконец-то выиграть Лигу чемпионов. Матчи с «Баварией» должны подчеркнуть амбиции обновленного «Сити».