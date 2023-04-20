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Лига чемпионов

Сегодня, 12:00

Привет из славного прошлого серии А. Как относиться к выходу «Интера» или «Милана» в финал Лиги чемпионов

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Футболист Хоакин Корреа празднует гол
Хоакин Корреа празднует гол в матче против «Бенфики».
Фото Reuters
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Итальянская команда в Стамбуле точно будет аутсайдером.

В финале Лиги чемпионов 2023 года точно сыграет команда из Милана. Сразу два коллектива из деловой столицы Италии вышли в полуфинал, где выяснят отношения друг с другом. Такое уже было 20 лет назад. Тогда, в 2003-м, в двухраундовом дерби с «Интером» «Милан» был удачливее лишь за счет гола, забитого в гостях в ответном матче — 0:0 и 1:1.

Тот яркий «Милан» тренировал Карло Анчелотти, а капитаном был легендарный Паоло Мальдини. Сегодня Мальдини — один из топ-менеджеров «россонери», а Карлетто возглавляет мадридский «Реал». В 2003 и 2007 годах Анчелоттис Мальдини обыгрывали в финалах «Ювентус» и «Ливерпуль» соответственно, а в 2005-м проиграли в историческом матче тем же мерсисайдцам. Тот невероятный и памятный всем триллер был снят как раз в Стамбуле, который примет финальный матч 10 июня 2023-го. А ведь июнь — месяц, в котором родились и Анчелотти, и Мальдини. Они еще накануне четвертьфиналов пожелали друг другу встретиться в Стамбуле как раз 10-го числа — в день рождения Карло! Представляете, какой может получиться сюжетец?

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«Милан» не появлялся даже в полуфиналахЛиги чемпионов аж с 2007 года. А вот Анчелотти побеждал в главном европейском турнире после этого еще дважды, и оба раза с мадридским «Реалом» — в 2014 и 2022 годах. Сегодня на его пути к финалу стоит «Манчестер Мити», который тренирует Гвардиола. Если у Анчелотти четыре Кубка чемпионов в роли тренера, то у Пепа их два, и оба были добыты еще в «Барселоне». Так что в полуфинале с участием «Реала» и «Манчестер Сити» сойдутся два специалиста, у которых шесть побед в турнире на двоих. А еще в общей сложности три таких же титула в роли игроков — два у Анчелотти с «Миланом» и один у Гвардиолы с «Барселоной».

По числу побед в Кубке/Лиге чемпионов пара Анчелотти — Гвардиола переигрывает тандем Стефано Пиоли и Симоне Индзаги в одну калитку: нынешние тренеры «Милана» и «Интера» ни разу не брали этот трофей ни в роли игроков, ни тем более в качестве тренеров. Да и вообще с титулами у них слабовато на фоне монстров из другой полуфинальной пары. Хотя вот в семье Индзаги есть человек, который добывал победы в Лиге чемпионов. Его брат Филиппо, который сегодня с переменным успехом работает в клубе серии В «Реджина».

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Фото Reuters

«Реал» — рекордсмен по числу побед в Кубке/Лиге чемпионов, их у него целых 14. «Милан» удерживает второе место — семь титулов. При этом город Милан — второй в истории после Мадрида, команды из которого побеждали в ЛЧ. 10 раз это делали коллективы из столицы итальянской моды. На фоне «Реала», «Милана» и «Интера» «Манчестер Сити» смотрится явным аутсайдером по части исторических достижений — ни одной победы в Кубке или Лиге чемпионов.

Уверен, что появление «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале мало кого удивило, а вот наличие сразу двух итальянских клубов на этой стадии — сюрприз. В 2003 году серия А еще была на вершине европейского клубного футбола, а в полуфиналах тогда оказались все три гранда кальчо — «Ювентус», «Милан» и «Интер». Двадцать лет спустя миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов выглядит приветом из славного прошлого серии А. И я не стесняюсь признаться, что совершенно не ожидал увидеть в финале ЛЧ-2023 клуб из Италии.

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Нынешний «Милан» ничем даже отдаленно не напоминает великую команду Анчелотти и Мальдини начала века. Нынешний «Интер» — слабая пародия на ту боевую банду, которая выиграла трофей в 2010-м под руководством Жозе Моуринью. Так что миланский клуб, будь то «Милан» или «Интер», в июньском финале будет стопроцентным аутсайдером. Но мы ведь помним, что в Стамбуле случаются любые чудеса. Так что подождем — вдруг нас ждет сенсация?

Лига чемпионов. 1/4 финала
19 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
3:3
Бенфика
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
серия А
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