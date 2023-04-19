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Лига чемпионов

Сегодня, 16:30

«Наполи» даже с Марадоной не доходил так далеко в главном еврокубке. Почему это без скамейки должно было произойти сейчас?

Игорь Рабинер
Обозреватель
Футболисты Элиф Элмас, Алекс Мерет и Хвича Кварацхелия после поражения в матче с «Миланом»
Элиф Элмас, Алекс Мерет и Хвича Кварацхелия после поражения в матче с «Миланом».
Фото Reuters
Футболист Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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Обозреватель «СЭ» — о неудаче команды Лучано Спаллетти и Хвичи Кварацхелии с «Миланом».

А вот мудрый Юрий Палыч все знал. Я говорил ему в интервью три недели назад: — И сетка у неаполитанцев хорошая. Сначала «Милан», потом победитель пары «Интер» — «Бенфика».

А Семин качал головой:

— А мне кажется, что «Милан» — неудобный соперник. «Наполи» было бы легче играть с командой из другой страны. Итальянские клубы хорошо знают друг друга.

Опыт...

И это притом что тренер, открывший Хвичу Кварацхелию для российского футбола, в Европе болеет за него и за «Наполи». И 0:4 к моменту нашего разговора неаполитанцы в серии А россонери еще дома не проиграли. И считались достаточно явными фаворитами пары.

Я мечтал — и писал об этом — о финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Наполи». Отталкивался при этом от оглушительного впечатления, которое команда со стадиона имени Диего Марадоны производила своей игрой в течение всего сезона. Да, понимал, что на родине ее должны были разобрать на молекулы, но думал, что талант и кураж все равно возьмут свое. Забыв при этом, что для куража нужны силы. Но к этому мы еще вернемся.

Хвича Кварацхелия. «Наполи» и Хвича покатились вниз. Почему потухла самая яркая команда Европы

Теперь половина той мечты уже отпала, да и «Сити» после «Баварии» нужно еще и зубров из «Реала» пройти. Зато в полуфинале, скорее всего, случится лютое миланское дерби — поди плохо. Казалось, что в современных футбольных реалиях на уровне полуфинала Лиги чемпионов это невозможно. Но мы вдруг вернулись куда-то в первую половину нулевых. На двадцать или чуть меньше лет назад.

У «Милана», крайне нестабильно играющего в Италии и давно не претендующего ни на какое скудетто, при этом есть способность подстроиться под конкретного соперника. И ключи к «Наполи» Стефано Пиоли подобрал. Это подтверждали и предыдущие матчи, и первый тайм этого. На три голевых момента россонери (пенальти, удар Жиру в упор и, наконец, гол того же француза) хозяева, несмотря на стартовое давление, не создали ни одного.

Футболист Оливье Жиру
Оливье Жиру празднуте гол.
Фото Reuters

Правда, был нюанс — не назначенный Шимоном Марчиняком пенальти в ворота Меньяна за фол Рафаэла Леау еще при счете 0:0. Пенальти, который, как показали повторы, был. Эпизод сложный, согласен, но не знаю, почему это проигнорировал ВАР.

А потом после нормального паса Хвичи вдруг на ровном месте ошибся и привез голевую контратаку Танги Ндомбеле — чистой воды резервист, который в 30 турах нынешней серии А провел на поле 660 минут, то есть в среднем 22 минуты за игру. Тут-то и вспомнилось, как не хватает «Наполи» дисквалифицированного камерунца Андре Ангисса, которого Ндомбеле подменял.

Он мяч потерял, Леао подобрал — и понесся со своей трети (!) поля, и это был умопомрачительный рывок. Так неудержимо когда-то бежал к чужим воротам Эдуард Стрельцов, о таких моментах поэт Евгений Евтушенко написал посвященное Всеволоду Боброву стихотворение «Гений прорыва».

Но при этом и ди Лоренцо, и Ррахмани были даже не обыграны. Леау их просто оббежал. А ведь это — основные игроки «Наполи», первый из них — вообще капитан команды. Но их действия выглядели какими-то детсадовскими. Португалец же оказался не жадным и не стал бить сам, а выкатил на пустые ворота Жиру, который мог до того не забить с пенальти или в упор, но ТАК промазать было уже не в его силах.

И вот тут мы подходим к причине поражения «Наполи», которая кажется мне основной. Не знаю уж, думал ли об этом Семин, когда не особо оптимистично отзывался о шансах неаполитанцев, внедрялся ли в тему так глубоко — или просто интуиция подсказала.

«Наполи» весь сезон играет и решает исходы матчей одним составом. Я сегодня специально посмотрел игровые минуты футболистов команды Спаллетти и обнаружил, например, что больше 1500 минут (то есть 16 с половиной полных матчей, чуть более половины проведенных) в серии А у команды с юга Италии провели десять человек. А дальше — провал. У десятого, Мариу Руя, — 1686 минут, затем идет Ирвин Лосано с 1435, за ним же — Элиф Элмас уже с 1191 минутой. То есть между девятым и одиннадцатым полевыми игроками (вратарь не в счет, ему столько бегать не надо) — 500 минут разницы! Пять с половиной полных матчей!

О чем это говорит? О том, что «Наполи» играет одним составом. С минимумом замен и распределения нагрузки на всю обойму. У того же «Милана» отметку в полторы тысячи минут в серии А уже перешли только семь человек. Это значит, что, с одной стороны, основа до такой степени не вымотана, а с другой — у прочих футболистов достаточно игровой практики, чтобы оказываться готовыми к главным матчам.

На ответную встречу с «Миланом» у «Наполи» дисквалификации настигли Ангисса и основного центрального защитника (третий по игровому времени в команде) Ким Мин Джэ — уже минус двое из этой топ-10. А еще во время первого тайма травмы получили третий, Мариу Руй, и Марко Политано из подосновы (1010 минут в серии А). К чему все это привело? Беспомощный Ндомбеле и игру из центра поля, в отличие от Ангисса, не вел, и первый, решающий гол матча «привез». А завершил ту комедию детских ошибок глухой резервист, центральный защитник Жуан Жезус, который не дернулся за Жиру, отскочившим назад под пас Леау.

Виктор Осимхен вышел впервые после травмы, из-за которой пропустил первый матч с «Миланом», и заменить его все это время было вообще некем. Не особо удивительно, что до гола, забитого нигерийцем уже на последней добавленной минуте, фактором в игре он не являлся. И закрыли его миланцы (чья защита действовала безупречно) на топ-уровне, и сам он не находился в том состоянии, чтобы постоянно генерировать угрозы.

Вторая главная ударная сила «Наполи», за которой многие из нас следят с особым вниманием, уже несколько матчей не находится в оптимальных кондициях. Три титула лучшего игрока месяца в серии А — это уже само по себе невероятно, но это не могло продолжаться всегда!

Ну не шло у Хвичи в этот день. Не в форме он. Невозможно весь сезон, причем дебютный в Италии, быть в топ-состоянии. В первом тайме у него не получалось вообще ничего, да и подстраховка у «Милана» была сумасшедшая. Обводка не шла, ускоряться не получалось. И даже когда после перерыва дважды силовой дриблинг в штрафной проходил — все равно Квара бил мимо. А раз так — не стоило на 82-й минуте, когда не все еще было потеряно, подходить к точке.

С другой стороны, это должен был предусмотреть Спаллетти. Ведь тренер в конечном счете до игры обязан определять, кто бьет 11-метровые. А во время игры — видеть конкретно складывающуюся ситуацию. Кварацхелия в этом сезоне уже один раз в плей-офф Лиги чемпионов, с «Айнтрахтом», вратаря переиграть не смог — и это тоже не могло придавать ему уверенности, и соперники манеру его исполнения уж точно изучали. Ровно ничего не говорило за то, что он должен идти бить. Но он пошел. И как раз-таки с великолепным в этот вечер Майком Меньяном не справился.

Потом Хвича, правда, сделал хороший предголевой перевод на другой фланг под подачу Распадори на Осимхена. Но на последних секундах, получив мяч, неудачно навесил за линию ворот. Что тоже стало подтверждением: не его это был день.

18&nbsp;апреля. &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Хвича Кварацхелия не&nbsp;забил пенальти. Кварадона? Пока просто Хвича. «Милан» прошел «Наполи» в Лиге чемпионов

Не думаю, что и ему, и вообще неаполитанцам нужно по этому поводу убиваться. То, что, создав сумасшедший отрыв в серии А, они еще и здорово выглядели в Лиге чемпионов, и дошли до четвертьфинала, можно было считать аномалией. Команда почти без резерва и без опыта на таком уровне успешно играла на два фронта! Наверное, рано или поздно где-то это должно было закончиться. Даже несмотря на казавшуюся удачной жеребьевку.

Спаллетти никогда не был маэстро Лиги чемпионов, то есть и личным опытом калибра Карло Анчелотти или Жозе Моуринью не смог бы компенсировать те объективные проблемы, которые у его команды сложились. Может, как раз нещадная эксплуатация стартового состава, из-за которой тот вымотался к решающим стадиям ЛЧ, — это и есть следствие отсутствия этого опыта.

Футболист Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Вылет из Лиги чемпионов получился для неаполитанцев не позорным — тем более что им удалось сравнять счет в добавленное время домашнего матча. Помню, как в 1987 году «Спартаку», восемь лет не выигрывавшему чемпионат СССР, испортил настроение от того долгожданного золота предшествовавший ему разгром 2:6 от «Вердера» в Кубке УЕФА. Здесь такого все-таки нет и близко. Хотя, как знать, будет ли у «Наполи» в ближайшие годы еще хоть один такой шанс. Не факт.

Зато первое за 33 года скудетто от «Наполи» все равно уже никуда не денется. В конце концов, и при Марадоне даже до четвертьфинала Кубка чемпионов команда из Неаполя никогда не доходила (взять, например, две нулевые ничьи со «Спартаком» и проход красно-белых по пенальти в «Лужниках» в 1/8 финала в 1990-м), так почему это должно было произойти сейчас?

А неописуемому счастью болельщиков из этого буйного города, когда Спаллетти, Хвича, Осимхен и Ко выиграют чемпионат Италии, вылет из четвертьфинала Лиги чемпионов точно не помешает.

Хвича Кварацхелия
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
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