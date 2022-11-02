Что пошло не так.

«Атлетико» впервые за пятнадцать лет не попал в еврокубковую весну. После поражения от «Порту» в последнем матче группы ЛЧ «индейцы» заняли последнее место в квартете и теперь не сыграют даже в Лиге Европы. Позорный результат для команды с 11-м по дороговизне составом в мире.

Для «Атлетико» это не только репутационный, но и финансовый крах. Из-за невыхода из группы ЛЧ клуб потеряет около 20-30 миллионов евро, что создаст финансовые трудности. Из-за чего, возможно, придется продать сильного игрока или снова пытаться сократить зарплатный фонд (потому «Атлетико» так нужна была скидка на Гризманна). И вроде бы после такого провала Диего Симеоне должен покинуть клуб, но на днях в авторитетном As появилась информация, что аргентинцу предложат новый контракт аж до 2026 года.

Это может выглядеть странно, учитывая, что «Атлетико» не только не вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но за шесть туров забил всего пять мячей. Меньше только у «Рейнджерс», «Динамо» З, «Виктории Пльзень», «Селтика» и «Копенгагена». Только в этих клубах не тратили огромные деньги на Жоау Феликса, Антуана Гризманна, Альваро Морату и других нападающих. За перечисленную троицу «Атлетико» в свое время заплатил под 200 миллионов. И на троих в этом розыгрыше ЛЧ они забили всего один гол.

Всего за семь лет клуб израсходовал 540 миллионов евро на игроков атаки. Жоау Феликса купили за 127,6 миллиона, Тома Лемара — за 72 миллиона, Диего Косту — за 60 миллионов, Альваро Морату — за 55 миллионов, Витоло — за 35,6 миллиона, Кевина Гаймеро — за 32 миллиона, Антуана Гризманна — за 30 миллионов, Янника Карраско — за 27 миллионов, Матеуса Кунью — за 26 миллионов, Николаса Гайтана — за 25 миллионов.

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс (слева) в матче с «Порту». Фото Reuters

Но не только Феликс не забивает за «Атлетико». Диего Коста во время второго пришествия, Мората, Кунья, Тома Лемар, Витоло, Гамейро — все они приходили в клуб в статусе потенциальных или полноценных звезд. Но за эти годы стабильность показывали только Гризманн и ранний Коста. Исключением можно назвать Суареса, но его «индейцам» лично подарила «Барса», да и самого Луиса хватило на один крутой чемпионат.

За семь лет в «Атлетико» только два футболиста забивали больше 20 мячей за сезон — трижды Гризманн и один раз Суарес. Причиной тому называют специфический стиль «Атлетико». Не каждый атакующий игрок будет согласен много обороняться и бегать без мяча. Гризманн — единственный, кто смог подстроиться под систему Симеоне и чувствовать себя в ней комфортно. Реально ли вообще какому-то еще нападающему заиграть у Диего?

С чем связан такой провал в атаке?

Все знают «Атлетико» как команду, которая мало забивает и сидит в обороне. Хоть Симеоне и старается перестроить игру, но сделать из нее яркую конфетку не получается. В этом сезоне у мадридцев 17,3 ожидаемых гола (xG), это 9-е место в ла лиге. По числу ударов за игру — 8-е место, по ожидаемым очкам — 10-я строчка.

Но дело не только в проблемах нападения. «Атлетико» старается выходить в атаку с помощью коротких передач и строить позиционное наступление. В команде сейчас есть только один центральный защитник, способный нормально пасовать вперед, продвигать мяч и разбивать линии, — Марио Эрмосо. При таком уникальном для «Атлетико» наборе Эрмосо проваливается в том, что касается его непосредственных обязанностей — обороны. Хименес и Савич — люди не для нового стиля Симеоне. Они отлично играют при низком компактном блоке. То есть Симеоне ставит футбол с использованием коротких передач, но значительная часть футболистов под этот футбол не подходит.

Однако это не снимает ответственности с нападающих. В ситуации, когда клуб меняет свою игровую модель, нужны футболисты, которые готовы давать результат и брать игру на себя. Из-за этого Феликса брали в клуб за рекордные 127 миллионов евро. Он должен быть лидером и уметь подстраиваться под любой футбол, как Гризманн. Француз может сыграть на фланге и отработать в обороне, может сыграть нападающего, у которого за матч будет два-три момента после контратак, а также сыграть оттянутого нападающего, как в этом сезоне при схеме 4-4-2 «ромб». Таких игроков, как Гризманн, очень мало, и их очень трудно разглядеть.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Фото Reuters

«Атлетико» находится в сложной ситуации. Команде нужен новый нападающий, который способен стать лидером атаки и поможет Симеоне наконец-то поставить новый стиль. А еще сможет помочь раскрыться игрокам вокруг себя. Руководство видит, что Симеоне меняется, пытается придать свежесть команде, потому в него продолжают верить, предлагая новый контракт.

12.11.2022 | Локомотив — Спартак