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Лига чемпионов

Сегодня, 07:00

«Почему я должен с этими так, а с теми — так». Как русский арбитр Карасев не преклонил колено

Галина Глазко
Сергей Карасев.
Фото Global Look Press
Сергей Карасев в матче между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха..
Фото Getty Images
Уилфрид Заа.
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
Почему российский арбитр не стал следовать движению BLM.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:0), состоявшегося в 2021 году в Будапеште, привлек особое внимание российских болельщиков, так как игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Эта встреча выпала на самый пик движения BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных важны»), которое направлено на борьбу с расизмом. Европейские футбольные клубы массово принимали участие в этой социальной акции — преклонение одного колена. Однако в некоторых странах, включая Россию, подобное совсем не принято.

16&nbsp;марта. Будапешт. &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Боруссия&raquo; М. Сергей Карасев не&nbsp;встал на&nbsp;колено перед началом матча Лиги чемпионов. Карасев не преклонил колено в Лиге чемпионов. Он просто красавец

В бригаду арбитров, кроме Сергея Карасева, вошли соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также белорусский судья Алексей Кульбаков. Все четверо не встали на колено перед стартовым свистком, в то время как футболисты обеих команд сделали это.

Удивительно, но после матча Карасева и Ко никто не задевал. Хотя сборную России по футболу, игроки которой не преклонили колено перед матчем с Бельгией на Евро-2020, сильно раскритиковали в Англии за это же. А вот судей даже похвалили за достойную работу, к которой и правда не было повода придраться. Хотя фотографии оказались очень впечатляющими: арбитры стоят, футболисты преклоняют колено.

Сергей Карасев в матче между "Манчестер Сити" и "Боруссией" из Менхенгладбаха.. Фото Getty Images
Сергей Карасев в матче между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха..
Фото Getty Images

«Ко всем отношусь одинаково»

После игры Карасев в интервью пресс-службе РФС объяснил свой поступок.

«Я сделал это не потому, что мне это не близко. Просто ко всем относился и отношусь одинаково независимо от национальности и расы, потому что я международный арбитр. Перед чемпионатом мира или перед молодежным чемпионатом мира в Корее у нас было много сборов. На них был интернациональный состав: от африканцев до азиатов. Мы со всеми на связи и сейчас, они великолепные парни. Почему я должен с этими так, а с теми — так? Безусловно, это хорошо, что есть подобная акция, но она абсолютно добровольная. Я внутри уважаю всех, и мне не обязательно это показывать через какой-то жест. Я как чувствую себя внутри, как я живу, уважая всех, так и буду это делать. Я так воспитан», — рассказал Сергей.

Арбитр Кирилл Левников. Левников встал на колено на «Уэмбли». Его не за что осуждать, как и Карасева

Также Карасев отметил, что перед игрой арбитров спросили, собираются ли они участвовать в акции BLM. Все единогласно ответили «нет», что ни у кого не вызвало дополнительных вопросов.

Чтобы не было недопониманий, УЕФА выступил с заявлением: «Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят они встать на колено или нет. Соответственно, за неисполнение этого никаких дисциплинарных взысканий не предусмотрено».

Позже Карасев обслуживал матч Лиги чемпионов между «Порту» и «Ливерпулем». Там он вновь не встал на колено, что уже не вызвало никаких вопросов.

Уилфрид Заа. Фото Global Look Press
Уилфрид Заа.
Фото Global Look Press

«По-прежнему получаем оскорбления»

Конечно, социальные акции с привлечением к проблемам меньшинств — важное дело в современном обществе. Однако они еще и не должны нарушать моральные, религиозные и личные принципы каждого человека.

Так, даже темнокожий игрок «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа отказался преклонять колено в матче английской премьер-лиги против «Вест Бромвича». И поясняет свое решение вполне логично.

Матч Евро-2020 Бельгия&nbsp;&mdash; Россия. «Какой позор». Как в Англии наехали на сборную России из-за отказа встать на одно колено

«Лично мне кажется, что этот жест уже стал некой частью перед матчем. Сейчас уже не имеет никакого значения, встаем мы на одно колено или нет. Некоторые из нас по-прежнему продолжают получать оскорбления на фоне расизма. Понимаю, что АПЛ и государство проводят активную работу по внедрению изменений, за что я благодарен. Очень уважаю партнеров по команде и других игроков, кто продолжает преклонять колено. Считаю, что в обществе нужно говорить о проблеме расизма и вводить это в образование еще в школах. А также в социальных сетях должны принимать более решительные меры против оскорбляющих других в интернете, и это касается не только футболистов», — высказался Заа.

Сейчас в акции BLM публичные люди стали участвовать реже. Все внимание перешло к радужным флагам и повязкам One Love в поддержку ЛГБТ-сообщества. И, как нам это прекрасно показал ЧМ-2022 в Катаре, в обществе есть разные взгляды на подобные социальные движения. Футболисты европейских сборных требуют разрешить выходить на игры с радужными повязками, в то время как ФИФА запрещает их из-за солидарности с национальными обычаями страны-хозяйки.

Капитан сборной Англии Харри Кейн. Скандал на ЧМ-2022 из-за поддержки ЛГБТ. ФИФА против Англии и других сборных

Из-за массовых протестов Международная федерация футбола была вынуждена разрешить фанатам приходить на игры с радужными флагами, чтобы не довести дело до скандала. Игроки пока не добились своего в желании поддержать ЛГБТ. Но уже очевидно, что социальные акции вызывают споры как у одной стороны, так и у другой.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Сергей Карасев (судья)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
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20.11
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Катар
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19:00
Сенегал
Нидерланды
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25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
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21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
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13:00
Уэльс
Иран
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22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
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29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
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22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
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16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
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23.11
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Германия
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1 : 2
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Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
- : -
И М О
1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
3 Бельгия Бельгия 2 1-2 3
4 Канада Канада 2 1-5 0
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
- : -
01.12
18:00
Канада
Марокко
- : -
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
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Бразилия
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Камерун
Сербия
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28.11
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Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
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Сербия
Швейцария
- : -
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Португалия
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Корея
Гана
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Португалия
Уругвай
2 : 0
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Корея
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1/8 финала
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03.12
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03.12
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Франция
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04.12
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Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
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2F
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05.12
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1G
2H
- : -
06.12
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1F
2E
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06.12
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1H
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1/4 финала
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09.12
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П 54
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П 49
П 50
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10.12
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П 55
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Нидерланды
03.12
18:00
США
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
1/8 финала 05.12 18:00
1E
05.12
18:00
2F
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
1/8 финала 06.12 18:00
1F
06.12
18:00
2E
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
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25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.90 X 3.40 П2 2.10
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.80 X 4.60 П2 1.44
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 20.0 X 12.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.60 X 4.20 П2 1.75
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.50 X 5.20 П2 1.40
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3 (3 + 0)
Статистика / Гол+Пас
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