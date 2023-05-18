Разгром в Манчестере — мотивация для Анчелотти. Карло верен «Реалу» и никуда не уйдет

Вылет из Лиги чемпионов не отменяет величия итальянского тренера и его планов остаться в Мадриде на следующий сезон .

Карло Анчелотти — единственный тренер в мире, выигравший чемпионские титулы во всех лигах «большой пятерки». Никто кроме него не побеждал в ЛЧ четыре раза. Теперь итальянец еще и забрал у Алекса Фергюсона рекорд по числу матчей в главном еврокубке: игра на «Этихаде» стала для него 191-й по счету.

Кому-то может показаться, что у папы Карло уже не осталось никаких ориентиров. Наверное, если бы он решил по окончании этого сезона поменять «Реал» на сборную Бразилии, его бы все поняли. Как поняли прошлым летом Каземиро, который вдруг сорвался с насиженного места в «МЮ». Не столько даже за большими деньгами, сколько за новыми эмоциями и опытом. И Бразилия с ее вечными и нереализованными амбициями могла бы стать для Анчелотти красивым финалом карьеры.

Чемпионат мира, Кубок Америки, целая россыпь звезд, многие из которых тренеру прекрасно знакомы, огромное желание президента бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригеса видеть в сборной именно Карло... Только ничего этого не будет. Уставший от данной темы Флорентино Перес после выигрыша Кубка Испании был предельно конкретен: «Я не хочу больше об этом [увольнении Анчелотти] слышать, у него есть контракт, и мы счастливы».

Карло Анчелотти. Фото Reuters

Думается, счастлив и сам тренер. Хотя в какой-то момент он признался, что интерес пентакампеонов волнителен, и рассказал, как в шутливых разговорах с мадридскими бразильцами они решили, что состав сборной будут определять вместе. Но то была либо минутная слабость, либо желание понять позицию клуба на фоне слухов о поиске «Реалом» нового тренера.

Точка была поставлена в конце апреля на встрече с руководством, после чего даже без дополнительных объяснений стало понятно: тренер остается. В противном случае Анчелотти вряд ли бы обозначал публично трансферные цели сливочных. По версии итальянца, приоритет — нападающий, потому что Бензема, как бы хорош он ни был, не молодеет. Но получит ли тренер нового форварда?

Знак вопроса в данном случае — одна из причин, почему Анчелотти полностью устраивает руководство. Он не то, что работает только с теми, кто есть, но и не устраивает публичных демаршей в стиле Антонио Конте с требованием купить новичков. Зимой «Реал» их не подписывает принципиально. Летом — с момента возвращения итальянского специалиста — две трансферные кампании прошли, словно под копирку: возвращающиеся из аренд (Дани Себальос, Одриосола), один крутой свободный агент (Алаба и Рюдигер) и одна покупка за серьезные, но не космические деньги (Камавинга и Тшуамени). Не густо, но и не так, как в последний год работы Зинедина Зидана, которому в летнее межсезонье не подписали вообще никого, чего с «Реалом» не случалось целых 40 лет.

Перед третьим сезоном Анчелотти вряд ли что-то принципиально поменяется. Близкие к клубу инсайдеры давно говорят: проколовшийся на новичках вроде Йовича за 60 миллионов «Реал» теперь подписывает только тех молодых игроков, чей уровень не вызывает сомнений.

Применительно к грядущему межсезонью таким новобранцем с большой долей вероятности станет Беллингем, а значит, средняя линия будет окончательно сформирована на годы вперед. С форвардами сложнее. Уровню притязаний «Реала» и нужным параметрам на данный момент соответствуют всего два игрока в мире, однако Холанну хорошо в «Ман Сити», а Мбаппе после его прошлогоднего фортеля с новым парижским контрактом на «Сантьяго Бернабеу» примут не раньше лета-2024 — уже в статусе свободного агента.

Карло Анчелотти. Фото Reuters

Тогда же в Мадриде ждут дозревающего в родном «Палмейрасе» бразильского вундеркинда Эндрика. Влахович, о котором одно время говорили — сомнительная кандидатура. Разве только Анчелотти уговорит Переса раскошелиться на Ришарлисона. Игравший у Карло в «Эвертоне» бразилец несчастлив в «Тоттенхэме», а ЧМ-2022 показал, как он может играть в центре нападения. Но, возможно, дублером Бензема станет созревший во второй команде под присмотром Рауля 18-летний уругваец Родригес, на которого тратиться не нужно.

Скорее всего, Анчелотти снова придется раскрывать в своих игроках скрытые таланты, например, превращая Камавингу в крутого флангового защитника. Или прокачивать то, что заложено природой, но не использовалось на сто процентов — как удар раскрывшего бомбардирские навыки Вальверде, мотивируя которого Карло грозил порвать тренерскую лицензию, если уругваец не забьет 10 мячей за сезон. Родриго в центре нападения — это тоже изобретение Карло. А резко повысившиеся за два года эффективность и реализация Винисиуса Жуниора — плод тренерской работы.

Анчелотти, кстати, называет бразильца одним из лучших в мире. И вдруг именно Вини — потенциальный обладатель «Золотого мяча»? Предвижу иронию на этот счет, особенно со стороны защитника «Сити» Уокера. Но многие ли предполагали, что этот приз на пороге 35-летия возьмет Бензема? Четвертый — после Шевченко, Кака и Криштиану Роналду — футболист, взявший приз France Football, играя в команде Анчелотти. Нужен пятый, чтобы превзойти легендарного соотечественника Джованни Трапаттони и забрать себе все из возможных рекордов.

Чем не мотивация остаться в «Реале»? Тем более, Анчелотти снова говорит, что останется в Мадриде до тех пор, пока его не уволят. Проигранный полуфинал ЛЧ с «Манчестер Сити» ничего не меняет ни в позиции клуба, ни в планах тренера. Победы на клубном чемпионате мира и в давно не покорявшемся Кубке Испании — тоже неплохо, но скромно в сравнении с прошлогодней сказкой. Так что к новому сезону «Королевский клуб» и его тренер снова подойдут голодными и мотивированными. А реванш у Хосепа Гвардиолы в списке их целей теперь фигурирует точно.