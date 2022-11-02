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Лига чемпионов

Сегодня, 16:00

«Милан» или «Зальцбург»? «Лейпциг» или «Шахтер»? Все расклады последнего игрового дня в группах Лиги чемпионов

Кирилл Бурдаков
Статистик
«Милан» или «Зальцбург»? «Лейпциг» или «Шахтер»?
Лига чемпионов-2022/23. Группа E.
Лига чемпионов-2022/23. Группа F.
Лига чемпионов-2022/23. Группа G.
Лига чемпионов-2022/23. Группа Н.
1/5
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Мы все просчитали.

Группа E
Челси — Динамо З
Милан — Зальцбург

«Челси» точно останется первым. Даже если «Милан» догонит лондонцев, то по очным встречам выше окажется команда Грэма Поттера (3:0, 2:0). Если чемпион Италии обыграет «Зальцбург», то займет второе место, если уступит — третье.

Единственный вариант, при котором «Динамо» продолжит выступление в еврокубках, такой: хорваты побеждают «Челси», а «Милан» — «Зальцбург».

Лига чемпионов-2022/23. Группа E.
Лига чемпионов-2022/23. Группа E.

Группа F
Реал — Селтик
Шахтер — Лейпциг

«Реал» опустится на второе место, только если потеряет очки в матче с «Селтиком», а «Лейпциг» обыграет «Шахтер». При любых других раскладах мадридцы выиграют группу.

Немцы и украинцы разыграют путевку в 1/8 финала ЛЧ в очной встрече. «Шахтер» выйдет в плей-офф в случае победы в Варшаве, ничья и успех «Лейпцига» отправят туда команду Марко Розе.

«Селтик» точно останется без евровесны.

Лига чемпионов-2022/23. Группа F.
Лига чемпионов-2022/23. Группа F.

Группа G
Копенгаген — Боруссия Д
Манчестер Сити — Севилья

Изменений в этой группе не будет. Как бы ни сложились матчи 6-го тура, по личным «Манчестер Сити» финиширует выше «Боруссии» (2:1, 0:0), «Боруссия» — выше «Севильи» (4:1, 1:1), «Севилья» — выше «Копенгагена» (0:0, 3:0).

Лига чемпионов-2022/23. Группа G.
Лига чемпионов-2022/23. Группа G.

Группа Н
Ювентус — ПСЖ
Маккаби Х — Бенфика

«ПСЖ» выйдет в 1/8 финала ЛЧ с первого места, если сыграет в последнем туре не хуже «Бенфики». Синхронные победы или поражения лидеров заставят обратиться к разности мячей — сейчас она намного лучше у парижан: «+8» против «+4».

Аналогичная ситуация и в борьбе за переход в Лигу Европы. «Маккаби» обгонит «Ювентус», только если наберет больше очков, чем туринцы, — итальянцы имеют большое преимущество по разности мячей: «-3» против «-9».

Лига чемпионов-2022/23. Группа Н.
Лига чемпионов-2022/23. Группа Н.

В 1/8 финала Лиги чемпионов уже вышли «Наполи», «Ливерпуль», «Порту», «Брюгге», «Бавария», «Интер», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Боруссия» Д, «ПСЖ» и «Бенфика».
Матчи первого раунда плей-офф пройдут в феврале 2023 года. Жеребьевка — 7 ноября.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
ФК Реал
ФК Челси
ФК Ювентус
18
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