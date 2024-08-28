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Муслера ударил соперника после гола в свои ворота, экс-помощник Клоппа не пустил в ЛЧ киевское «Динамо»

«Галатасарай» проиграл «Янг Бойзу» в отборе Лиги чемпионов, «Спарта» победила «Мальме»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Фернандо Муслера.
Фото Global Look Press
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Главные события состоявшихся во вторник ответных матчей 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Беззубые «львы»

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
27 авг, 22:00. Ali Sami Yen Stadyum (Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
0:1
Янг Бойз

Лишенный возможности находиться на тренерской скамейке из-за дисквалификации Окан Бурук на своем поле решил с первых минут играть так же, как на прошлой неделе в Берне — в ситуации, когда требовалось спасать игру. Соответственно, в старте остался Икарди, а к нему добавился забивший швейцарцам два гола Батшуайи. Только «Янг Бойз» тот урок выучил и фактически исключил угрозы собственным воротам. По сути, у стамбульцев за первые 45 минут был только один намек на опасный момент, когда в штрафной устроили перепасовку, но так и не довели дело до удара Кен и Керем Актюркоглу, которых одно время сватали в «Спартак».

При этом Барыш Йылмаз, на Евро-2024 игравший в центре атакующей тройки сборной Турции, начал игру на правом фланге обороны. Это, впрочем, никакая не новость. Бурук нередко использовал его в данной роли в прошлом чемпионском сезоне. Такой же универсал — Кутлу. Профильный центральный полузащитник, периодически превращающийся в левого защитника. Именно на этой позиции он сразу после перерыва появился вместо Кена, а Барыш вслед за появлением профильного защитника Джелерта поднялся выше — вместо растворившегося на поле Зиеша.

Перестановки сделали игру «Галатасарая» более стройной, тогда как до перерыва острее были гости. Особенно Колли, чей удар один раз остановил Муслера, а в другом эпизоде добивание форварда после отскока от штанги не стало результативным из-за попадания в офсайд. По той же причине — уже во втором тайме — отменили гол Кая Айхана. А Батшуайи в итоге отметился только неточным ударом с острого угла и в концовке уступил место на поле соотечественнику Мертенсу.

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Страсти в итоге закипели на бровке, где команды едва не сошлись стенка на стенку, а с трибун полетели посторонние предметы. К счастью, ситуацию погасили быстро, и арбитр ограничился несколькими предупреждениями. Хотя до красной карточки дело все-таки дошло, и нервы подвели Муслеру. Ветеран умышленно ударил по ногам Виржиниуса, который в контратаке — после заблокированного удара Икарди — выдал сумасшедший прорыв и открыл счет. При этом арендованный у «Лилля» француз тоже хорош — после гола он отчасти спровоцировал реакцию уругвайского ветерана, демонстративно отпраздновав успех перед фанатской трибуной «Галатасарая».

Десять добавленных минут фактически превратились в формальность, и стадион почти полностью опустел к финальному свистку. В принципе, турецкие фанаты иного и не ждали. Вот уже много лет «Галатасарай» не может в играх на вылет исправить ситуацию после поражения в первом матче. А вот три еврокубковых поражения подряд — первый случай с начала 2000-х.

Футболисты «Зальцбурга» празднуют победу над «Динамо» Киев.
Фото Global Look Press

Исторический успех Австрии

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
27 авг, 22:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
1:1
Динамо К

Добыв в гостевом матче фору в два мяча, «Зальцбург» не форсировал события. Точнее, в дебюте он сдержал натиск соперника, а потом — в первой же толковой атаке — забил. Причем отличился неожиданный герой Дагим. Этому датчанину всего 18 лет, и большую часть прошлого сезона он набирался опыта во второй австрийской лиге — в фарм-клубе «быков» «Лиферинге». Глядя на то, как сместившийся слева в центр вингер продвинулся в штрафной и уложил мяч впритирку со штангой, трудно было поверить, что для юноши это лишь второй гол за главную команду. Первый он забил в июле — в Кубке Австрии сопернику из региональной лиги.

Впрочем, «Динамо» отыгралось, после чего игра перешла в режим качелей. Соответственно, работы хватало как у Бущана, так и у Бласвиха, который большую часть двух предыдущих сезонов был первым номером в «Лейпциге». Ну и полевые игроки обеих команд загубили достаточно моментов, чтобы на табло светились не пара единичек, а счет вроде 2:2 или 3:3. Например, в одном эпизоде круто отработавший в обороне Бидструп сорвал выход один на один.

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Австрия впервые будет представлена в групповом турнире Лиги чемпионов. Как обладатель титула туда автоматически попал «Штурм», а «Зальцбург» преодолел отборочный барьер в шестой раз. На этот раз — под началом Пепа Лейнерса. Уникального специалиста, который работал с молодежью и развивал игроков в ПСВ и «Порту», а потом по приглашению Брендана Роджерса перешел в «Ливерпуль». И остался там уже с Юргеном Клоппом (с небольшой паузой на работу главным в НЕК). Он был в штабе, выигравшем Лигу чемпионов, и перешел на самостоятельную работу после расставания немца с мерсисайдцами.

Это точно крутая история, а самым банальным в этот вечер — как и ожидалось — стал выход в групповой раунд «Спарты». «Мальме», который ранее выбил ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова, на фоне пражан оказался несостоятельным. А в концовке ответного матча счет первой игры повторился за счет активности Хараслина. Форвард сборной Словакии реализовал пенальти и сделал результативную передачу.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
27 авг, 22:00. epet ARENA (Прага)
Спарта П
2:0
Мальме
Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Киев)
ФК Спарта (Прага)
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