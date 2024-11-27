«Хотел сделать себе больно». Гвардиола расцарапал лысину и нос после ничьей с «Фейеноордом»

Серия «Сити» без побед продолжается.

«Манчестер Сити» не побеждает уже в шести матчах подряд. Казалось, ужасная серия оборвется в игре общего этапа Лиги чемпионов против «Фейеноорда»: «горожане» вели 3:0, но начиная с 75-й минуты пропустили трижды и упустили победу. После этого главный тренер команды Пеп Гвардиола пришел на послематчевую пресс-конференцию с расцарапанным носом и лбом.

Что случилось с Гвардиолой

«Манчестер Сити» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая не сумела победить, имея преимущество 3:0 к 75-й минуте. Печальная новость отразилась на лице главного тренера команды Пепа Гвардиолы — испанец появился на послематчевом интервью со ссадиной на носу и красными следами на лысине. Оказалось, он сам нанес себе увечья.

«Ногтем поработал. Хотел сделать себе больно», — объяснил Гвардиола.

Также Пеп попытался разъяснить журналистам, что происходит с командой: она не может победить на протяжении шести матчей во всех турнирах, а ничьей с «Фейеноордом» прервала серию из пяти поражений.

«При счете 3:0 мы играли неплохо, держали ситуацию под контролем, но после все изменилось. Мы должны оставаться психологически более сильными. Когда ты ведешь со счетом 3:0, это (ничья. — Прим. «СЭ») похоже на поражение. Тяжелый вечер, но единственное, что мы можем сделать, — ждать следующего матча, это еще один вызов, который мы должны преодолеть.

Мы не так часто оказывались в подобной ситуации, и именно сейчас мы должны проявить характер и держаться вместе. Мы хорошо действуем на поле, но не выигрываем. Мы пропускаем много голов, потому что нестабильны. Конечно, нам нужна победа», — высказался испанец.

Фото Reuters

Реакция в социальных сетях

В социальных сетях с юмором отреагировали на появление Гвардиолы с царапинами на лице. В Сети уже создано большое количество мемов и шуток по этому поводу. Так, один из пользователей предположил, что это на самом деле «постарались» игроки «Сити».

А другой нашел сходство Гвардиолы с недавно уволенным из «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Причем после такой работы фотошопа два специалиста и правда становятся похожи.

Третий пользователь предложил свою версию того, как именно Пеп нанес себе царапины на лице. Увы, камеры во время матча этот момент не засняли.

Пеп недавно продлил контракт

21 ноября «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с тренером еще на два года — прежнее соглашение завершалось в конце нынешнего сезона. И это несмотря на провальные результаты команды в последнее время.

«Спасибо всем, кто продолжает доверять и поддерживать меня. Для меня всегда было честью, удовольствием и привилегией быть здесь. Уже много раз говорил об этом, но у меня есть все, что только может пожелать менеджер, и я очень ценю это. Надеюсь, теперь мы сможем добавить еще больше трофеев к тем, что уже выиграли. Это будет моей главной задачей», — сказал Пеп после продления.

«Манчестер Сити» не побеждает на протяжении шести игр во всех турнирах. За это время клуб вылетел из Кубка Лиги от «Тоттенхэма» (1:2), на восемь баллов отстал от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» и разгромно уступил в Лиге чемпионов «Спортингу» (1:4), где после пяти туров расположился на 15-м месте с восемью баллами. Однако у многих команд еще есть игра в запасе.