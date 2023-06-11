Реклама купальников и роман с игроком «Тоттенхэма»: папина дочка Мария Гвардиола

Как выглядит старшая дочь триумфатора Лиги чемпионов.

Пеп Гвардиола собрал обширную коллекцию трофеев как футболист и как тренер, но главная награда в его жизни — это семья. Вот уже более 30 лет тренер счастливо женат на Кристине Серре, в браке с которой у них родилось трое детей — дочери Мария и Валентина и сын Марий.

Любящая дочка и главная болельщица Пепа

Старшая дочь Мария трогательно поддерживает «Манчестер Сити» и разделяет с Пепом все победы и поражения. У отца и дочери очень теплые отношения, она часто выкладывает их совместные фотографии и переживает за папу во время матчей. Например, на недавнем праздновании победы в чемпионате Англии Мария вместе с младшей сестрой Валентиной привлекли всеобщее внимание, фотографируясь с папой и чемпионским кубком.

Хосеп Гвардиола с дочерьми Марией и Валентиной в 2014 году. Фото Getty Images

Фото Reuters

Хосеп Гвардиола и его дочь Валентина. Фото AFP

Хосеп и Мария Гвардиола. Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Популярная модель и звезда соцсетей

Мария родилась в 2001 году в Испании. Девушка является профессиональной моделью и сотрудничает с агентством Premier Model Management, рекламируя купальники, снимаясь в роликах и фотосессиях. Важной частью ее работы стало ведение соцсетей, поэтому она активно делится с подписчиками моментами из своей жизни и работы. Старшая дочь Гвардиолы — очень популярна в интернете, она всегда охотно позирует для фото, демонстрируя свою яркую внешность и шикарную фигуру.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Роман с Деле Алли

Совсем недавно девушка рассталась с полузащитником «Тоттенхэма» Деле Алли, с которым встречалась последние пару лет. Об их романтических чувствах стало известно в 2021 году, когда их заметили целующимися на крыше бара. Долго эти отношения не продлились, и спустя два года пара распалась. До Марии футболист встречался с моделью нижнего белья Руби Мэй, и этот союз не выдержал чрезмерного увлечения игрока компьютерными играми. Возможно, по этой же причине завершились и отношения с Марией, ведь она старше Алли на пять лет и ей тоже могло не понравиться его слишком несерьезное и отнимающее свободное время хобби.

Фото Соцсети

Фото Соцсети