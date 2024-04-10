Его сильно недооценивают.

Золотая империя «Барселоны» уже несколько лет как развалена. Намеки на кризис появились еще в эпоху Сандро Росселя, когда клуб начали обвинять в теневых махинациях. Приход Жозепа Бартомеу спустя несколько месяцев отметили завоеванием требла. И некоторым казалось: образовавшееся супертрио Месси — Суарес — Неймар будет годами давать ту же отдачу, что и инопланетная тики-така Гвардиолы.

Но дальше последовала внезапная продажа Неймара, истерически поспешные трансферы на замену, старение лидеров, проблемы с ростом талантливой молодежи, неоднозначные тренеры.

Конечно, распад империи «Барсы» случился не в один момент, но путь от требла до позорного расставания с Месси и катастрофического финансового положения уместился в пять лет! Сейчас на обломках величия команда Жоана Лапорты пытается экстренно построить что-то новое. Да, пока не империю, но хотя бы устойчивое государство — не самое богатое, но все еще привлекающее к себе внимание.

Чемпионство прошлого сезона дало многим ложное ощущение, что все теперь будет как прежде — трансферы за 100 миллионов, борьба на равных с лучшими клубами Европы, регулярные геройства в Лиге чемпионов. Но оказалось, что тот титул — стечение удачных обстоятельств. Хави быстро нащупал, что и как работает в команде, и адаптировал футболистов к игре без Месси. Левандовски взял на себя бомбардирские подвиги, проснулся мегаталант Дембеле, все еще в порядке был Бускетс, великолепный сезон провели Кунде, Араухо и тер Штеген (всего 20 пропущенных за сезон в ла лиге). Плюс к этому — слабая оппозиция «Реала» и «Атлетико».

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Казалось бы, дальше должно быть только лучше. Но уже к зиме стало очевидно, что «Барса» не защитит чемпионский титул. Левандовски вдруг перестал забивать, команду захлестнула эпидемия травм, а хотя бы более-менее приличную замену Бускетсу и Дембеле так и не нашли. И вот тут всплывает вопрос восприятия — одни винят руководство, Хави и медштаб в том, что большой потенциал так бездарно разбазарен. Другие подчеркивают, что «Барса» оказалась в сложнейшей ситуации и критиковать Хави за результаты — пик абсурда.

Правда в том, что все это время Хави прекрасно справлялся со своей работой — ротировал состав, давал множество шансов молодым (за что клуб возгагражден целым выводком новых суперталантов из «Ла Масии»), не сразу, но придумал, как заткнуть бреши после ухода важных игроков, и выходил из тяжелейшей ситуации с травмированными. Да, порой говорил странные вещи в прессе и чересчур часто хватал карточки за истеричное поведение на бровке, но это мелочи. То, что «Барселона» на этом этапе сезона идет второй в чемпионате и играет в четвертьфинале Лиги чемпионов, — серьезное достижение, учитывая все проблемы, которые накрыли раздевалку.

И на всем этом фоне заявление тренера об уходе в конце сезона выглядит ну очень странным. Понятно, что Хави — человек эмоциональный. Плюс, как сообщает источник The Athletic, он постоянно следит за прессой и остро реагирует на критику. Но все же ответственность по возвращении «Барсы» в стабильные гранды по-прежнему актуальна.

«Хави настаивает на том, что он не передумает и уйдет в июне, но... посмотрим. Я все еще надеюсь сохранить его на следующий сезон, однако это зависит только от него самого», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Фото Global Look Press

Параллельно ходят слухи, что Хави может остаться, если получит гарантии серьезных трансферов. Есть инсайды, что тренер чувствует себя более раскрепощенно — и это отмечают игроки. В общем, доверие команды и руководства есть, признание успехов — тоже. А лучших кандидатов на рынке для полноценной замены — нет. Юрген Клопп берет годичный отпуск, а остальные просто не потянут. При всем уважении к Ханс-Дитеру Флику и Роберто Де Дзерби.

«Для меня «Барса» — это вся моя жизнь. Я просыпаюсь и думаю о «Барсе», ложусь спать и также думаю о «Барсе». Я не очень верующий, но убежден, что моя религия — «Барса», — признается Хави.

Кажется, эти слова пора подтвердить действием. Настоящий патриот клуба должен осознавать, что его долг — продолжить работу и не бросать дело, за которое взялся. Даже в случае вылета от «ПСЖ» — одна неудача не должна перечеркивать качественную серию (11 матчей без поражений) и умение выходить из кризиса под давлением.