Удивительная эффективность «Интера». Выжали победу над «Арсеналом» из одного удара

Команда Симоне Индзаги забетонировалась в штрафной.

«Интер» и «Арсенал» подошли к очному матчу не в лучшем состоянии. Нет, по составу и опыту это все еще одни из лучших команд Европы, но вот по качеству игры и результатам к обеим в этом сезоне есть вопросы.

Нерадзурри всего на очко отстают от лидирующего «Наполи» в серии А, в Лиге чемпионов же одержали две победы и скатали нули с «МанСити». Вроде все неплохо, но перед Индзаги был ряд задач, которые стоило решить. В первую очередь со стабильностью. Запаса нынешнему «Интеру» явно не хватает — с «Ювентусом» сыграли развеселые 4:4, со средненькими «Янг Бойз» и «Венецией» вымучили минимальные победы. В еврокубках миланцы пока стараются экономить силы — вот и на «Арсенал» в старте не вышли Барелла и Мхитарян, определяющие люди в центре поля. В атаке в паре с Мартинесом — Тареми, а не герой этого сезона Тюрам, вместо Димарко — Дармиан. Очевидно, Индзаги таким образом дозирует нагрузку на футболистов.

Что касается «Арсенала», то если бы не осечка «МС», уже в прошлом туре АПЛ «канониры» могли попрощаться с серьезными притязаниями на золото. У лондонцев ноль побед в последних трех матчах чемпионата, провальный отрезок. В ЛЧ картину украшает победа над «ПСЖ» (2:0), но вот 0:0 с «Аталантой» и 1:0 с «Шахтером», мягко говоря, не впечатлили. Недавно восстановились после травм Уайт и Эдегор, но если англичанин занял место в старте, то норвежца Артета подводит к играм постепенно. Зато лишились Райса, получившего повреждение с «Ньюкаслом» — это невосполнимая потеря, пришлось экспериментировать с парой Партей — Мерино.

Но стартовый отрезок удивил — «Интер» по-хозяйски попер вперед и за первые три минуты создал два опаснейших момента. Сначала перекладину сотряс подключившийся к атаке Дюмфрис, а затем чуть левее дальней штанги пробил Чалханоглу.

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«Арсенал» в первые минуты выглядел смятенным, но постепенно вошел в игру и успокоил ее. Чем дальше, тем больше происходящее на поле напоминало работу в карьере — красно-белый бур пытался вгрызться в черно-синюю породу, но, почувствовав сопротивление в одной зоне, переключался на другую. «Канониры» забрали себе владение и начали нагнетать, но до опасности у ворот Зоммера почти не доходило — раз только Хаверц чуть не исполнил тот же трюк, что с «ПСЖ», опередив вратаря в воздухе. В остальном «Интер» играл закрыто, выдавливал соперника на фланги и как будто контролировал происходящее на поле.

Матч превратился в нескончаемый поток стыков, аутов и стандартов. «Арсенал» несколько раз пытался выжать хоть что-то с угловых, но на этот раз все без толку. Зато не опасный с виду штрафной метрах в 30 вдруг стал счастливым билетом «Интера» — Мерино неуклюже сыграл рукой в штрафной после подачи и привез пенальти. Само собой, к мячу подошел Чалханоглу — в дуэли с Райей оказался хладнокровнее, отправив мяч по центру.

После перерыва картина не сильно изменилась — «Арсенал» продолжал наседать и исполнять угловые. «Канониры» перепробовали несколько фирменных розыгрышей и заслонов, и однажды чуть не сработало, Дюмфрис вынес мяч с ленточки. В целом гостям явно не хватало Эдегора и его умения вскрыть насыщенную оборону нестандартными ходами. Пробовал протиснуться в штрафную Сака, но получалось это редко, а когда и выходило, возникали проблемы с ударом. Однажды у Хаверц почти перебросил Зоммера, но швейцарец все-таки спас, а чуть позже еще один выстрел немца из убойной позиции заблокировал Биссек.

В середине тайма Индзаги освежил игру тройной заменой, и какой — вышли Мхитарян, Тюрам и Барелла, чуть позже — Димарко. Только план «Интера» от этого не изменился — глубоко защищаться и выскакивать в кинжальные вертикальные контратаки. В одной из таких здорово с подбора бил неугомонный Дюмфрис, но не попал в створ.Не сказать, что «Арсенал» выглядел сильно острее — он работал скорее не копьем, а прессом, стараясь вжать мяч в ворота вместе с соперником. Но Индзаги — мастер таких игр, потому в подобном сценарии его команда чувствовала себя уверенно. Даже при счете 0:13 по угловым и 1:4 по ударам в створ. Бесконечные подачи и борьба в штрафной «Интера» оканчивались чем угодно — выносами, блоками, рассеченной головой Хаверца. Но только не голами.

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А тот самый единственный удар в створ Чалханоглу с пенальти принес «Интеру» три очка. Хотя скорее результат сделала оборона, которая заглушила хоть и барахлящую, но все еще мощную машину.

«Арсенал» же продолжает неудачную серию. Хотя на этой стадии ЛЧ топ-клубы имеют право совершать ошибки.