«Барселона» снова на грани провала в ЛЧ. Каталонцы рискуют второй год подряд не выйти из группы

Поражение от «Интера» сильно осложнило жизнь команде Хави.

Группа D, которую сразу после жеребьевки все сразу назвали «группой смерти», к середине турнира стала очень похожа на фейк. В том смысле, что какой-то особой «смертельности» в ней не было. В отличие, например, от квартета А, где идет крайне увлекательная заруба.

Виной всему «Интер», впавший в первые полтора месяца сезона в довольно глубокий кризис. В первых восьми турах серии А у «неррадзурри» всего 12 очков, четыре победы при четырех поражениях. Столько проигрышей было у черно-синих за весь прошлый чемпионат. А в чемпионском сезоне-2020/21 их было три. А в Лиге чемпионов «Интер» на старте абсолютно без шансов проиграл дома «Баварии».

Проблема еще и в том, что соперники — «Бавария» и «Барселона» — пока выглядят монструозно. А, главное, в игре «Интера» особого не наблюдалось особого просвета. Плюс еще очень невовремя вылетел из-за травмы, полученной в сборной Хорватии, Марсело Брозович — капитан, лидер и мозг команды, через которого идет вся игра в середине поля. Кстати, это, по сути, первая серьезная потеря «неррадзурри» — так что спад не объяснишь валом повреждений (Ромелу Лукаку не в счет — пока бельгиец хандрил в «Челси», весь прошлый сезон миланцы успешно справлялись без него).

Скорее, вопросы были как в форме футболистов, так и в их концентрации, а также тренерских решениях Симоне Индзаги. Но против «Барселоны» в первом тайме «Интер» сыграл образцово — как по степени концентрации, так и в плане тактического рисунка. Плотная игра средним и низким блоком и быстрый выход в атаку — вроде бы ничего нового, но исполнение было классным. Ни одного опасного момента за тайм у «Барселоны» не возникло, несмотря на то что сине-гранатовые владели мячом 69% времени, сделали 378 передач против 165 и подали семь угловых.

Ну а момент с голом Хакана Чалханоглу главным образом примечателен даже не быстрым выходом в атаку и не классным ударом турка, а тем, что хозяева собрали сразу несколько отскоков подряд перед чужой штрафной.

Отчасти это напоминало «Интер» праймового Жозе Моуринью, который в 2010 году взял три трофея. Португалец потом вспоминал, что с такими защитниками, как Вальтер Самуэль, Кристиан Киву, Иван Кордоба черно-синие могли часами обороняться низким блоком, не давая ничего сделать сопернику, а, главное, сами ловили от этого кайф.

Вопрос был в том, насколько у «Интера» хватит сил и концентрации, ну и что придумает Хави — главный тренер «Барселоны» не мог не отреагировать в перерыве. К середине второго тайма хозяева поля почти перестали контратаковать — и это был плохой знак. Потом ошибся на выходе Андре Онана и Педри забил — на счастье камерунца, мяч попал в руку Ансу Фати и рефери Златко Винчич после подсказки ВАР гол отменил.

«Интер» скрипел и терпел, все больше вжимаясь в свою штрафную, но важно, что игра «Барселоны» особо не менялась — ей не хватало как скорости во всех аспектах, так и драйва. В этом смысле символом стал Усман Дембеле — француз, карьеру которого реанимировал Хави, был максимально бестолков и непродуктивен, даже несмотря на то, что именно он навешивал в том моменте с отмененным голом Педри.

«Барселона» могла спастись, когда уже в добавленное время мяч после подачи с фланга, как показалось, попал в руку Дензелу Дюмфрису, но ни Винчич, ни его видеоассистенты повода для назначения пенальти не увидели. Хави, который и так получил желтую карточку во время матча, после игры точно станет говорить о судействе — ключевые решения были не в пользу его команды. Но по факту его команда провела очень средний матч.

И теперь рискует снова провалиться в Лиге чемпионов, второй год подряд не выйдя из группы. Если «Барселона» через неделю не одержит победу, ее перспективы будут очень туманными.