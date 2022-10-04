У капитана Боснии из «Интера» кошмарное детство. Во время войны его друзья погибли на спортивной площадке

Страшная история ранних лет жизни Эдина Джеко

«Интер» готовится к матчу с «Барселоной» без своего основного форварда. Вернувшийся из «Челси» Ромелу Лукаку в конце августа получил травму и до сих пор восстанавливается. С того времени пару в атаке «нерадзурри» чаще всего составляют аргентинец Лаутаро Мартинес и босниец Эдин Джеко.

36-летний Джеко — один из самых сильных ветеранов европейского футбола на данный момент. В прошлом сезоне после отъезда Лукаку он стал основным нападающим «Интера». В Милане сомневались, что он сможет заменить монструозного бельгийца. Но Джеко выдал мощный сезон, забив 17 голов и оформив 10 результативных передач. А в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов поучаствовал во всех мячах «Интера» — гол и передача в матче с пльзеньской «Викторией».

Джеко уже давно были готовы списать со счетов — он мог доигрывать на Ближнем Востоке или в МЛС, но продолжает держать уровень топа серии А и претендента на попадание в поздние стадии Лиги чемпионов. Его характер был жестко закален в детстве — он пережил страшные вещи во время войны на Балканах.

Джеко было шесть лет, когда в его дом пришла война. Территория Боснии и Герцеговины была котлом, в котором варились сербы, босняки и хорваты, православные, мусульмане и католики. В 1992-м раздираемый политическими и межэтническими конфликтами регион окунулся в пучину гражданской войны.

Сараево, родной город Джеко, пострадал особенно серьезно и долгое время постоянно мелькал на передовицах газет. Город потерял 25 тысяч убитыми. 35 тысяч семей, включая родных Эдина, остались без крова.

Юный Эдин Джеко. Фото Getty Images

«Наш дом уничтожили, и мы всей семьей жили у деда с бабушкой, — вспоминал он. — 15 человек в маленькой комнатушке. Это было ужасно еще и потому, что каждый день мы узнавали о новых погибших среди наших знакомых, и это был стресс для всех. Жить на войне — дерьмово. Падали бомбы, раздавались выстрелы. Я много плакал в те дни».

Отдушиной для Джеко и его друзей в те страшные годы был футбол. Отец Эдина — Мидхат — был профессиональным футболистом. Он привил сыну любовь к игре, которая позволила тому построить счастливую жизнь. Но всего этого могло бы не быть, если бы не чуткое сердце мамы Эдина — Белмы. Однажды она уговорила сына пораньше вернуться домой с площадки, где он играл с друзьями. Спустя полчаса на это место упала бомба — ни один из друзей мальчика не выжил.

«Мой инстинкт спас сыну жизнь. Я предчувствовала беду», — вспоминала Белма.

«У меня не было еды, и мне все время было страшно, — рассказывал Джеко. — Наш город бомбили, мы могли умереть в любой момент. Мой отец был на фронте, а я с содроганием каждый раз реагировал на звуки сирены. Не могу забыть этот кошмар, эту войну. Такой опыт накладывает отпечаток на всю жизнь. Как и у большинства других ребят, у меня украли детство».

Эдин Джеко в матче за сборную. Фото Global Look Press

К счастью, никто из близких родственников Джеко не погиб за эти страшные три года. Когда война закончилась, отец отвел Эдина в детскую школу клуба «Железничар». На тренировки его возил таксист, болельщик команды, который был рад помочь и не брал денег за свои услуги. Джеко пообещал, что купит ему машину, когда станет звездой, и спустя годы сдержал слово.

Впереди были годы интересной карьеры — жестокие тренировки Феликса Магата и неожиданное чемпионство в Германии с «Вольфсбургом», конкуренция с Серхио Агуэро и Марио Балотелли в «Манчестер Сити», ренессанс и конфликт с Жозе Моуринью в «Роме». Неожиданный переход в «Интер». Пережитые в детстве кошмары отложили отпечаток на характере Джеко — его было невозможно сломать.

«Некоторые моменты сделали нас сильнее и заставили по-настоящему ценить жизнь, — говорил Эдин. — Мы не вспоминаем это даже в разговорах с родителями и женой. Не вижу смысла постоянно оглядываться. Война изменила нас. Когда ты боишься за свою жизнь и жизнь своей семьи, футбольные проблемы ничто по сравнению с этим».

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо