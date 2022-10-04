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Лига чемпионов

Сегодня, 17:00

У капитана Боснии из «Интера» кошмарное детство. Во время войны его друзья погибли на спортивной площадке

Друзья боснийского футболиста Джеко погибли на спортивной площадке во время войны
Марк Бессонов
Корреспондент
Эдин Джеко: в детстве и сейчас.
Юный Эдин Джеко.
Фото Getty Images
Эдин Джеко в матче за сборную.
Фото Global Look Press
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Страшная история ранних лет жизни Эдина Джеко.
Лига чемпионов. Группа C
04 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Барселона

«Интер» готовится к матчу с «Барселоной» без своего основного форварда. Вернувшийся из «Челси» Ромелу Лукаку в конце августа получил травму и до сих пор восстанавливается. С того времени пару в атаке «нерадзурри» чаще всего составляют аргентинец Лаутаро Мартинес и босниец Эдин Джеко.

36-летний Джеко — один из самых сильных ветеранов европейского футбола на данный момент. В прошлом сезоне после отъезда Лукаку он стал основным нападающим «Интера». В Милане сомневались, что он сможет заменить монструозного бельгийца. Но Джеко выдал мощный сезон, забив 17 голов и оформив 10 результативных передач. А в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов поучаствовал во всех мячах «Интера» — гол и передача в матче с пльзеньской «Викторией».

Джеко уже давно были готовы списать со счетов — он мог доигрывать на Ближнем Востоке или в МЛС, но продолжает держать уровень топа серии А и претендента на попадание в поздние стадии Лиги чемпионов. Его характер был жестко закален в детстве — он пережил страшные вещи во время войны на Балканах.

Джеко было шесть лет, когда в его дом пришла война. Территория Боснии и Герцеговины была котлом, в котором варились сербы, босняки и хорваты, православные, мусульмане и католики. В 1992-м раздираемый политическими и межэтническими конфликтами регион окунулся в пучину гражданской войны.

Сараево, родной город Джеко, пострадал особенно серьезно и долгое время постоянно мелькал на передовицах газет. Город потерял 25 тысяч убитыми. 35 тысяч семей, включая родных Эдина, остались без крова.

Юный Эдин Джеко. Фото Getty Images
Юный Эдин Джеко.
Фото Getty Images

«Наш дом уничтожили, и мы всей семьей жили у деда с бабушкой, — вспоминал он. — 15 человек в маленькой комнатушке. Это было ужасно еще и потому, что каждый день мы узнавали о новых погибших среди наших знакомых, и это был стресс для всех. Жить на войне — дерьмово. Падали бомбы, раздавались выстрелы. Я много плакал в те дни».

Отдушиной для Джеко и его друзей в те страшные годы был футбол. Отец Эдина — Мидхат — был профессиональным футболистом. Он привил сыну любовь к игре, которая позволила тому построить счастливую жизнь. Но всего этого могло бы не быть, если бы не чуткое сердце мамы Эдина — Белмы. Однажды она уговорила сына пораньше вернуться домой с площадки, где он играл с друзьями. Спустя полчаса на это место упала бомба — ни один из друзей мальчика не выжил.

«Мой инстинкт спас сыну жизнь. Я предчувствовала беду», — вспоминала Белма.

«У меня не было еды, и мне все время было страшно, — рассказывал Джеко. — Наш город бомбили, мы могли умереть в любой момент. Мой отец был на фронте, а я с содроганием каждый раз реагировал на звуки сирены. Не могу забыть этот кошмар, эту войну. Такой опыт накладывает отпечаток на всю жизнь. Как и у большинства других ребят, у меня украли детство».

Эдин Джеко в матче за сборную. Фото Global Look Press
Эдин Джеко в матче за сборную.
Фото Global Look Press

К счастью, никто из близких родственников Джеко не погиб за эти страшные три года. Когда война закончилась, отец отвел Эдина в детскую школу клуба «Железничар». На тренировки его возил таксист, болельщик команды, который был рад помочь и не брал денег за свои услуги. Джеко пообещал, что купит ему машину, когда станет звездой, и спустя годы сдержал слово.

Впереди были годы интересной карьеры — жестокие тренировки Феликса Магата и неожиданное чемпионство в Германии с «Вольфсбургом», конкуренция с Серхио Агуэро и Марио Балотелли в «Манчестер Сити», ренессанс и конфликт с Жозе Моуринью в «Роме». Неожиданный переход в «Интер». Пережитые в детстве кошмары отложили отпечаток на характере Джеко — его было невозможно сломать.

«Некоторые моменты сделали нас сильнее и заставили по-настоящему ценить жизнь, — говорил Эдин. — Мы не вспоминаем это даже в разговорах с родителями и женой. Не вижу смысла постоянно оглядываться. Война изменила нас. Когда ты боишься за свою жизнь и жизнь своей семьи, футбольные проблемы ничто по сравнению с этим».

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо

Эдин Джеко
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