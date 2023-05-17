Не удивлюсь, если «Интер» выиграет Лигу чемпионов. Такие команды нередко получают все

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — об ответном итальянском полуфинале.

Как-то совсем недраматично получилось в миланском дерби в Лиге чемпионов. «Милан» сейчас в таком состоянии, что ему было нечем «жарить». Да, в отличие от первого матча, вышел Леау, но после травмы — пустой, на тяжелых ногах. Россонери были какие-то тугодумные. Это вам не времена ван Бастена с Гуллитом...

Скука ответной игры — вина исключительно «Милана», который должен был спасаться, но не смог предъявить ничего. С чего это «Интеру» было включать «лихую музыку атаки»? Тебе, «Милан», надо, ты и лезь вперед большими силами. И то — не лез. Или не получалось лезть. Право, жаль, что они «Наполи» прошли, — ни себе, ни людям.

А насчет «Интера» скажу так: в прошлом году одна команда тоже считалась аутсайдером на каждом этапе плей-офф, но потом взяла и выиграла ЛЧ. Она, конечно, называлась «Реалом», но «Интер» тоже Лигу чемпионов выигрывал и не на помойке себя нашел.

Нерадзурри и с «Бенфикой», и с «Миланом» не были фаворитами. Да даже и с «Порту» в 1/8 — где-то 50 на 50 (там один гол за 180+ минут и был забит). А на двух последующих этапах уверенно прошли дальше. К самому важному времени сезона Симоне Индзаги подвел черно-синих в наилучшем состоянии, и они вышли в финалы Лиги чемпионов и Кубка Италии.

Я это к тому, что не открою рот от изумления, если «Интер», как он же с Жозе сделал в 2010-м, выиграет ЛЧ. Тогда он «прибил» праймовую «Барселону» Пепа и «Баварию». И ничего. Индзаги, скажете, не Моуринью? Так и Моуринью когда-то был не Моуринью — в смысле не личности, а статуса и регалий.

Понятно, что и «Сити», и «Реал» будут фаворитами. Но настолько спокоен и уверен в себе сейчас этот «Интер»! Настолько сильнее земляков он оказался, настолько на эту команду никто не ставил и по-прежнему не ставит...

Такие нередко и получают всё.

P. S.: Насколько же Лаутаро в «Интере» и за Аргентину на ЧМ-2022 — два человека, незнакомых друг с другом. Как один персонаж Довлатова утром с бодуна и чуть позже, когда опохмелится.