12 миллионов евро для «Интера» и возвращение Леау. Взгляд из Милана перед ответным миланским дерби в ЛЧ

Специальный корреспондент «СЭ» в Италии — о битве «Интера» и «Милана».

«Всем дерби дерби» — с таким заголовком на первой полосе вышла сегодняшняя La Gazzetta dello Sport. В ответном матче номинальным хозяином «Сан-Сиро» выступает «Интер», победивший в первом матче 2:0. По миланскому времени игра начнется в 21 час, и местные метеорологи обещают игрокам и болельщикам 17-18 градусов тепла без дождя.

Пока Милан ждет дерби, Неаполь продолжает гулять

А вот в Неаполе, который уступил дорогу Милану в полуфинал, а заодно обеспечил этому городу участие в финале Лиги чемпионов, вчера шел противный дождь. Игроки «Наполи», как рассказали мне ближайшие помощники Лучано Спаллетти, работавшие с ним еще в «Зените», получили два выходных дня после поражения от «Монцы». Так что повидаться ни с Марко Доменикини, ни с Даниэле Бальдини вчера не удалось: людям ведь надо отдыхать от внимания назойливых журналистов. Ну а сам Спаллетти вчера был в Болонье, где ему вручили очередную премию за заслуги перед итальянским футболом.

Уже в четверг могут появиться новости о ближайшем будущем Лучано. Любопытно,что переговоры с президентом «Наполи» о пересмотре условий нового контракта ведет старший сын Спаллетти Самуэле, который, если я ничего не путаю, успел какое-то время поучиться и в Санкт-Петербурге. Пока болельщики «Наполи» гадают, захочет ли Лучано остаться в клубе или решит уйти на пике своей неаполитанской славы, улицы города по-прежнему пестрят цветами клуба. Праздник по поводу скудетто продолжается в Неаполе уже второй месяц, а его кульминация намечена на 3 или 4 июня, когда команда проведет свой заключительный матч в этом сезоне — дома против «Сампдории».

Лучано Спаллетти. Фото AFP

Ставки очень высоки, но «Милан» рискует больше

Пока «Наполи» и Неаполь продолжают праздновать, Милан гудит в предвкушении сегодняшнего евродерби. Ставки очень высоки, и в первую очередь это касается «Милана». В случае невыхода в финал Лиги чемпионов и Стефано Пиоли, и Паоло Мальдини могут покинуть клуб ближайшим летом. По моему скромному мнению, россонери прыгнули выше головы, достигнув полуфинала Лиги чемпионов, однако американские хозяева рассуждают иначе. На фоне того, что «Милан» рискует не попасть в четверку сильнейших в серии А и может уступить место в финал ЛЧ главному конкуренту (который еще и пробился в финал Кубка Италии, а также претендует на топ-4 в чемпионате), разговоры об уходе Пиоли с Мальдини ведутся не только в миланских кулуарах, но и на страницах газет, а также по ТВ.

По всем статьям уступив «Интеру» в первом матче, «Милан» спустя несколько дней умудрился проиграть в серии А скромной «Специи» (причем с таким же счетом — 0:2). После матча самые активные ультрас «Милана», посетившие этот выезд, потребовали, чтобы вся команда во главе с тренером подошлак трибуне. Всю Италию облетели кадры, на которых миланские игроки во главе с Пиоли покорно стоят перед ультрас и выслушивают их претензии. Эта картинка настолько впечатлила футбольную Италию, что федерация футбола даже готова открыть дело: правила федерации запрещают командам вступать с болельщиками в контакт на поле. Новость о том, что ультрас «Милана» пристыдили своих игроков, словно профессор студентов-двоечников, долетела и до популярных зарубежных изданий. В итоге сами ультрас выпустили пресс-релиз, в котором попытались убедить, что беседа носила не агрессивный, а дружественный характер. Футболисты и тренер «Милана» подтвердили на публике эту версию, однако многие не верят в подобную умиротворенность. Как говорится в таких случаях, осадок от инцидента все равно остался в памяти. Если «Милан» героически пройдет «Интер» и сыграет в Стамбуле, то инцидент в Специи уйдет на третий план. А вот если команда Пиоли провалится в ответном матче, а также финиширует ниже четвертого места в серии А, инцидент с болельщиками только добавит негатива в общую картину.

Футболисты и фанаты «Милана». Фото Global Look Press

Ждем Леау в старте и Лукаку в запасе

Как и перед первым матчем, главная интрига -форма главной звезды «Милана» Леау. В прошлую среду португальца очень не хватало команде Пиоли, и в этот раз вся красно-черная торсида жаждет чуда. При этом нет понимания, в каком состоянии находится Рафаэл. Он известен тем, что может в одиночку решить исход любого матча. Однако другая его особенность — нестабильность. Когда Леау в форме и в хорошем настроении, «Милан» словно играет в большинстве, но, если он не в порядке, команда прилично теряет, а само присутствие португальца на поле и его действия вызывают раздражение. Очевидно, что сегодня болельщики «Милана» надеются увидеть главную звезду не только в стартовом составе, но и в хорошем состоянии.

Утренняя La Gazzetta dello Sport ставит Леау в стартовый состав — на место одного из трех атакующих игроков в помощь выдвинутому форварду Жиру. По мнению ведущего итальянского СМИ, «Милан» сыграет по схеме 4-2-3-1, а компанию Леау составят Браим Диас и Салемакерс, хотя вместо последнего еще может выйти Мессиас. А вот кто точно не сыграет вечером, так это Беннасер, получивший травму в первом матче.

Расстановка «Интера» — это 3-5-2. Итальянские коллеги уверенно ставят в стартовый состав пару Лаутаро-Джеко, а ожившего Лукаку, только что оформившего дубль в матче серии А против «Сассуоло», отправляют в запас. Брозовичу оставляют всего 20 процентов на то, что он окажется в стартовом составе. Остальные 80 — в пользу одного из героев первого матча Мхитаряна. Дисквалифицированных игроков в составе «Интера» нет (как и у «Милана»). Ну а Шкриньяр давно не играет из-за травмы.

Рафаэл Леау. Фото Reuters

12 миллионов евро и французский арбитр

Сегодня «Сан-Сиро» вновь соберет не менее 75 тысяч зрителей. А заодно обновит итальянский рекорд по количеству денег, заработанных тем или иным клубом за один матч. В прошлую среду «Милан» стал первым, кто достиг отметки 10 миллионов евро. Предполагается, что теперь «Интер» выйдет на отметку 12 миллионов евро.

И еще о миллионах, но уже не евро. В свежем номере La Gazzetta dello Sport приводится такая статистика: у «Милана» 4,22 миллиона болельщиков в Италии, а у «Интера» — 3,96 миллиона. Ну а бесспорным лидером по числу фанатов традиционно остается туринский «Ювентус»: за него болеют чуть более 8 миллионов итальянцев. Завтра, кстати, туринцы тоже поборются за выход в финал — но уже в Лиге Европы.

Впрочем, это совсем другая история, а сегодня весь Милан застыл в ожидании стартового свистка французского арбитра Клемана Тюрпена. Как напоминают итальянские СМИ, в послужном списке этого судьи немало ошибок. А главный тренер «Интера» Симоне Индзаги не преминул вчера напомнить, что за «Милан» играют сразу четыре соотечественника рефери. Психологическая нагрузка на Тюрпена сегодня будет нешуточной: хочется верить, что он и его бригада не испортят миланское евродерби.