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Лига чемпионов

Сегодня, 01:00

Захарян в Милане: новая позиция, дебютная желтая карточка и первое место «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Интером» и сохранил первое место в группе Лиги чемпионов
Гоша Чернов
Корреспондент
«Интер» и «Реал Сосьедад» не забили голов. Арсен Захарян (справа) отыграл 77 минут.
Фото Global Look Press
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Полузащитник сборной России вышел в стартовом составе на матч с «Интером» и помог своей команде добиться ничьей.
Лига чемпионов. Группа D
12 дек, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:0
Реал Сосьедад

Встреча с кумиром

Для Арсена Захаряна в этом году все в новинку: первый матч в европейской топ-лиге, дебют в ЛЧ, первое попадание в стартовый состав «Реал Сосьедад», первая полная игра, первый «гол-фантом» в Кубке Испании... В минувшую субботу полузащитник сборной России преодолел еще одну планку, оформив первое результативное действие за новую команду — его удар превратился в голевую передачу на Субименди во встрече ла лиги с «Вильярреалом».

Харри Магуайр, Харри Кейн и&nbsp;Хвича Кварацхелия. «МЮ» проиграл «Баварии», «Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Интером»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Во вторник Арсена ждала новая веха. И мы совсем не о желтой карточке. Матч на легендарном стадионе — чем не событие? Да, в этом сезоне Захарян уже успел мелькнуть на «Сантьяго Бернабеу», но там ему отмерили всего девять минут. А тут — выход в стартовом составе на «Сан-Сиро», да еще и в битве с недавним финалистом Лиги чемпионов. Звучит? Конечно! Была тут и личная подоплека: в летнем интервью Нобелю Арустамяну хавбек говорил, что хотел в еврокубках встретиться с «Интером», ведь там выступает кумир его детства — Генрих Мхитарян.

При этом противостояние на севере Италии было не просто рядовым, а решало, кто выиграет группу. Вы можете заметить, что главную задачу оба клуба досрочно решили и уже вышли в плей-офф, но вообще-то между первым и вторым местом есть разница. Победа в квартете дает посев при жеребьевке и возможность избежать ранних встреч с «Баварией», «Арсеналом», «Реалом», «Барселоной» и «Манчестер Сити». И, кстати, премиальные никто не отменял, а в Лиге чемпионов они щедрые.

У «Сосьедада» было небольшое преимущество — гостей устраивала ничья из-за лучшей разницы мячей. Но, конечно, баски ехали за победой.

Левая «восьмерка»

Главный тренер гостей Иманол Альгуасиль немного освежил состав, но он выглядел вполне боевым. И Захарян, что важно, оказался в основе не по причине ротации. Неделю назад Арсен полностью отбегал матч в Кубке, в выходные — встречу чемпионата. Именно своим футболом россиянин заслужил место в основе. Хотя, будем честны, на выбор тренера Альгуасиля повлияли и небольшие кадровые трудности: прямой конкурент экс-полузащитника «Динамо» Андер Барренечеа продолжает восстанавливаться, так что попасть в старт Захаряну оказалось чуть проще.

Но на этот раз роль Арсена немного изменилась. Мы уже стали привыкать к тому, что Альгуасиль видит в футболисте сборной России флангового исполнителя, однако в Милане Захарян появился на позиции левой «восьмерки», то есть в середине поля. Эта роль нашему легионеру тоже отлично знакома — он часто исполнял ее в прошлом сезоне.

«Интер» — «Реал Сосьедад» (0:0).
Фото Global Look Press

Тактический фол

«Интер» дал отдохнуть некоторым лидерам — в запасе остались Лаутаро Мартинес, Бастони и Барелла, но разве «Сосьедад» это волновало? Гости бесцеремонно обращались с финалистом Лиги чемпионов и уже к 15-й минуте достигли удивительной отметки в 80 процентов владения мячом. Правда, оно получалось стерильным: оба соперника отказались от высокого прессинга, что влияло и на упомянутые цифры, и на зрелищность.

Единственный опасный момент первого тайма возник ближе к перерыву, когда «Интер» мог открыть счет после прохода Алексиса Санчеса и плотного удара Мхитаряна. Но «Сосьедаду» повезло.

А как провел стартовую 45-минутку Захарян? Не очень заметно. Арсен достаточно долго оставался без мяча и в его поисках часто смещался то во фланг, то вглубь. А на 44-й минуте фамилия российского футболиста оказалась в протоколе. Правда, он не забил, а получил желтую карточку за тактический фол на Фраттези в центральном круге. Пожалуй, нарушение было оправданным, потому что в том эпизоде «Интер» убегал в потенциально острую контратаку. Это, кстати, первая карточка Захаряна в полосатой футболке, так что сезон открытий для Арсена продолжается.

Заблокированный удар

После перерыва «Интер» прибавил. Как минимум, в настырности и агрессии. Миланцы стали активнее формулировать свои притязания на мяч и выровняли владение. Однако голевых моментов этой встрече все так же не хватало. Полумоменты и подходы возникали, но не более того.

На 61-й минуте тренерский штаб гостей разменял нападающего Садика на центрального хавбека Туррьентеса, после чего Захарян сместился на левую бровку. Однако чуть позже Арсен нанес удар из центральной зоны — его заблокировал Дармиан.

С выходом Мартинеса, Бареллы и Арнаутовича «Интер» заметно прибавил в атаке, но и «Сосьедад» не отсиживался в обороне. В одном из эпизодов арбитр Сандро Шерер даже назначил пенальти в ворота хозяев, но затем справедливо отменил первоначальное решение, увидев симуляцию в действиях японца Кубо.

На 76-й минуте на замену ушел Захарян. Наш парень действовал старательно, многое отдал на поле, но, как мы прекрасно знаем, способен на большее. Тем не менее, Арсен должен быть доволен, ведь «Реал Сосьедад» все-таки удержал ничью и вышел из группы с первого места.

Арсен Захарян
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал Сосьедад
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