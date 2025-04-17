Тактический разбор ответного четвертьфинала в Милане.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

16 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Пока в Мадриде «Реал» пытался создать подобие интриги, в Милане напряжение било током с первой минуты. «Бавария» сражалась за овертайм, команды нанесли в общей сложности 35 ударов. Как итог — веселые 2:2, которые отправили в полуфинал «Интер». Это был равный матч двух гигантов нынешнего сезона — обе команды отыграли на высшем уровне. Но итальянцы активировали суперсилу.

«Интер» почти идеально регулировал ход игры и включился в нужный момент

Одной из интриг ответки был игровой баланс «Интера» — удастся ли найти золотую середину между обороной и атакой. Кажется, получилось. «Бавария» смогла надавить на хозяев в начале и конце первого тайма, а также организовать финальный навал. Но не более.

Пока были силы, «Интер» защищался всей командой. Лаутаро и Тюрам отходили за линию мяча — такая компактность была и в позиционной обороне, и на стандартах.

Фото скриншот из трансляции

Но вдавить себя в штрафную хозяева не позволяли. Как только происходила смена владения, «Интер» либо успешно убегал в контратаку, либо, наоборот, придерживал мяч. В том числе под высоким прессингом «Баварии».

Зоммер не стеснялся выходить через длинные передачи, потому что это работало. Огромную работу проделали форварды. Лаутаро, несмотря на габариты, шикарно ставил спину и Дайеру, и Киму. А мощный Тюрам боролся на втором этаже и убегал в прорывы. Уже до перерыва Маркус посадил на желтые обоих центральных защитников мюнхенцев.

«Интер» не уступал «Баварии» и по моментам: ни в первом, ни во втором тайме. Итоговые 1,49:1,5 по xG кричат о равенстве. В этом матче вполне мог быть овертайм, но у хозяев оказался козырь. Это стандарты.

Еще в первом тайме итальянцы создали опасный момент, когда Ачерби потеряли в центре штрафной. Тогда мяч прошел рядом со штангой. Больше «Интер» не прощал. Оба гола пришли с угловых. В серии А команда лидирует по голам со стандартов (14), а в топ-5 лигах больше только у «Байера» и «Вольфсбурга» (по 16).

Стоило Кейну открыть счет, «Интер» моментально включился на полную. Три мяча уложились в 10 минут.

Хозяева тут же забрали владение (57 %) и начали создавать момент за моментом (6:1 по ударам). Сравняв счет, команда не остановилась и полетела забивать еще. Заряд был настолько мощным, что спасение Дайера из пустых стало лишь ассистом на угловой, с которого забил Павар.

Гол Бенжамена — олицетворение ультраотрезка «Интера». Смял Кима и вколотил сквозь Урбига. По «Баварии» будто катком прошли.

Лаутаро и Кейн устроили дуэль бомбардиров

Кейн входил в этот матч с монструозной статистикой: 100 очков по «гол плюс пас» за 86 игр в «Баварии». От него ждали новых свершений — и они случились. На 53-й минуте Харри принял мяч в штрафной под углом. Ситуация не голевая — нет динамики, а сопротивление в лице Димарко есть. Многие игроки искали бы передачу, но не Кейн.

Фото скриншот из трансляции

Он принял лучшее решение как бомбардир — убрал под правую и ударил низом в дальний. Мяч вылетел из-под ног Федерико — у Зоммера не было шансов среагировать. «Интер» стал 21-м соперником Кейна в ЛЧ, которому он забил — это рекорд среди всех английских игроков.

«Интер» совершенно не просел и не занервничал — наоборот, пошел вперед. Капитан Лаутаро ответил через несколько минут. Мартинес оказался самым расторопным на угловом. Киммих мог выбить, но по мячу не попал, а аргентинец ткнул в сетку.

Лаутаро забил в пятом матче ЛЧ подряд — такого в истории «Интера» еще не было.

Но его влияние на матч не ограничилось голом. Капитан набрал пять обводок (с отрывом больше всех в игре), был постоянным адресатом для выхода из-под прессинга и ни разу не позволил сопернику отобрать у себя мяч.

Лебединая песня Мюллера

Это был последний матч Мюллера за «Баварию» в ЛЧ. Масштаб его карьеры еще предстоит осознать, но вклад в сегодняшний матч уже осязаем. С первой минуты Томас был дико заряженным — сочетал фирменную неуклюжую элегантность с невероятным желанием. И стал лучшим по количеству ударов, отборов и перехватов.

Чего стоит один момент на 84-й минуте. Мюллер бежал на Зоммера так, будто ему не 35, а 19.

Фото скриншот из трансляции

В Мюнхене Томас забил, в Милане отличиться не вышло — но угрозы создал немерено. Куда бы ни отправился немец после этого сезона, его будущему клубу очень повезет. А пока немного погрустим: красивой истории с домашним финалом ЛЧ не случится.

Напоследок немного о силе «Интера». Команда второй раз за три года вышла в полуфинал ЛЧ и борется за второе подряд чемпионство в Италии. Уже три сезона команда Симоне Индзаги показывает топ-футбол со своей идентичностью — «Интер» постоянно ротирует позиции игроков на поле. Это помогает и бить прессинг, и удивлять соперника в атаке. «Барса» невероятно хороша, но простым полуфинал точно не будет.