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Сегодня, 20:00

Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги чемпионов. Один из пяти главных претендентов вас удивит

Искусственный интеллект назвал фаворитов Лиги чемпионов-2024/25
Артемий Кутейников
Корреспондент
Искусственный интеллект назвал фаворитов Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
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Ежегодный прогноз от Opta.

17 сентября стартует новый сезон Лиги чемпионов, который пройдет в обновленном формате. Вместо группового турнира команды соревнуются на общем этапе с единой таблицей, после которой стартует плей-офф. Аналитическая компания Opta назвала главных фаворитов лиги, некоторые из которых удивляют.

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Формат новой ЛЧ

Теперь на основном этапе ЛЧ участвуют не 32, а 36 команд, поделенных на четыре корзины. Каждая из них на общем этапе встретится с двумя представителями каждой корзины. Клубы могут сыграть не более чем с двумя клубами из одного государства.

Восемь лучших команд сразу отправятся в 1/8 финала, занявшие места с 9-го по 24-е — сразятся на промежуточном этапе плей-офф за путевку в 1/8. Подстраховки в виде Лиги Европы больше нет: последние 12 клубов окончательно вылетят из еврокубкового сезона. То есть для выхода в весеннюю часть Лиги чемпионов достаточно занять место в топ-24.

Логотипы «Манчестер Сити» и Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» — фаворит нового сезона Лиги чемпионов по версии Opta.
Фото Global Look Press

Главные фавориты турнира

По мнению искусственного интеллекта Opta, наилучшие шансы на трофей — у «Манчестер Сити», чемпиона сезона-2022/23. Вероятность победы «горожан» оценивается в 25,3%. Шансы прошлогоднего триумфатора «Реала» немного ниже — 18,2%. Также высоко идут «Интер» (10,9%) и «Арсенал» (6,3%). Самым неожиданным среди пятерки фаворитов стал «Байер» — чемнион Германии и прошлогодний финалист Лиги Европы. Успех команды Хаби Алонсо оценивают выше (5,4%), чем «Баварии» (4,1%), «Барселоны» (5,2%), «Ливерпуля» (4,2%) и других привычных претендентов на титул.

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Opta рассчитала не только шансы команд на победу, но и возможность попадания в каждую стадию плей-офф. Здесь интересно, что ИИ сомневается в шансах «Ювентуса» с Тьяго Моттой пробиться даже в 1/8 финала — на это даны 50,3%. К примеру, у закончившей прошлый сезон серии А ниже «Аталанты» вероятность выхода в топ-16 заметно выше — 62,9%.

По мнению компьютера, слабые шансы пробиться в 1/8 финала у «Монако» (38,5%), «Бенфики» (34,4%) и «Астон Виллы» (32,3%). Командам попался непростой календарь, что серьезно осложнило их проход в плей-офф.

У кого самый тяжелый календарь в единой лиге

Правда, и «Монако», и «Бенфика» и «Астон Вилла» могут поблагодарить жребий за то, что не преподнес календарь, как у «ПСЖ». По данным ИИ, парижанам в единой лиге попались самые трудные соперники — рейтинг сложности матчей Opta составил 92,4%. У французов не будет вообще ни одного проходного соперника — все представляют топ-5 лиг, кроме чемпиона Нидерландов ПСВ. Вспомните лицо президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи после жеребьевки, которое разлетелось на мемы.

Удивительно, но простейший график достался «Селтику», у которого все равно мало шансов на плей-офф: вероятность попадания шотландцев в 1/8 финала — 21,1% при рейтинге сложности матчей 87,4%. Также приятное расписание у «Баварии» (87,7%), «Барселоны» (88,3%), «Боруссии» (88,3%) и «Штутгарта» (88,7%): трое из них — это представители Германии.

Общий этап Лиги чемпионов продлится 8 туров. Первые матчи пройдут на этой неделе — во вторник, среду и четверг. Заключительный тур намечен на 29 января 2025 года.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Байер
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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