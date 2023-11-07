Личная жизнь Эрлина Холанна: встречается с подругой детства, купил особняк в Испании и собрал элитный автопарк

А еще обожает дорогие часы.

Детство в Англии, начало карьеры и трансфер в «Манчестер Сити»

Эрлин Холанн родился 21 июля 2000 года в Лидсе (Великобритания), где за одноименный клуб играл его отец Альф-Инге Холанн. В 2000-м семья перебралась в Манчестер: Альф-Инге получил предложение от «Ман Сити». Когда Эрлину было три года, папа завершил профессиональную карьеру и вместе с близкими вернулся в Норвегию.

Свои первые шаги в футболе Холанн-младший делал в маленьком норвежском городе Брюне. Его тренировали отец и нанятые специалисты. Первым профессиональным клубом стал «Брюне» из второго дивизиона страны. За эту команду он выступал с 2015 по 2017 год.

Далее Холанн продолжил свое путешествие по Европе и быстро расширил географию. Поиграл в «Мольде» (по данным Transfermarkt, в феврале 2017 года его подписали за 100 тысяч евро), «РБ Зальцбург» (в январе 2019-го австрийцы не пожалели 8 миллионов), «Боруссии» (с переездом в Дортмунд стоимость игрока взлетела до 20 миллионов).

Наконец, летом 2022-го, несмотря на предложения от многих грандов, Холанн реализовал совместную с отцом мечту и подписал контракт с «Манчестер Сити». Сделка оценивалась в 60 миллионов евро. В первый же сезон в Англии футболист оформил требл — стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и победителем Лиги чемпионов. Нападающий переписал рекорд АПЛ (36 голов в 35 матчах), а также стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (12 голов в 11 матчах).

Эрлин Холанн в дортмундской «Боруссии». Фото Getty Images

Спортивная семья

Эрлин Холанн родился в спортивной семье. Отец Альф-Инге был футболистом и выступал за клубы АПЛ: «Лидс», «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Мать Грю Марита Бреут профессионально занималась легкой атлетикой и входила в состав сборной страны по многоборью.

У футболиста также есть брат Астар и сестра Габриэль. Девушка служила в армии, сейчас работает в медицинской сфере, в свободное время много путешествует. Яркая блондинка активно ведет соцсети — на нее подписаны более сотни тысяч человек.

Фото Global Look Press

Личная жизнь Эрлина Холанна

Холанн не был замечен в многочисленных романах — однажды нападающий пошутил, что в его кровати просто нет места для девушки. «Я сплю с пятью мячами за каждый хет-трик, который я забил. Я лежу в постели, и мне с ними хорошо», — говорил Эрлин.

Ситуация изменилась в 2022 году, когда стало известно об отношениях футболиста с норвежской девушкой Изабель Хаугсенг Йохансен. Влюбленную пару поймали папарацци во время отдыха в Испании.

«Кажется, это довольно серьезно. Изабель ездила в Германию и Англию, чтобы увидеться с Эрлином, а теперь она с ним в Марбелье. Изабель хорошо известна своей красотой в Брюне», — говорил один из источников в окружении игрока.

С девушкой нападающий познакомился еще в детстве. Оба играли в одной футбольной академии в Брюне, много лет их связывала просто дружба. Спортивную карьеру Изабель не построила, работала в магазине женской одежды в торговом центре. Уже несколько лет она ездит из страны в страну, чтобы поддерживать возлюбленного. Девушку можно часто увидеть на матчах, на трибуне она сидит вместе с родителями игрока, а после победы в финале Лиги чемпионов спускалась к полю, чтобы поздравить Эрлина.

Йохансен не зарегистрирована в социальных сетях. Фотографий с ней в Сети практически нет. Пара не выставляет свою личную жизнь напоказ.

Фото Reuters

Скандалы с Холанном: инцидент в ночном клубе и вызывающее поведение отца

Норвежец старается обходить неприятности в медиа, но громкие истории вокруг него все же случались.

Так, в 2020 году во время отпуска на родине Холанн был выставлен из ночного клуба и потолкался с охранником, который выводил его из заведения. При этом игрок был трезвым, но нарушил правила пребывания в общественном месте во время пандемии COVID-19: раздавал автографы и фотографировался с фанатами. Руководству ночного клуба не понравилось скопление людей, которые нарушали меры предосторожности.

«Эрлин, возвращайся к работе. Ночная жизнь большого города не для тебя», — отреагировал Холанн-старший в соцсетях.

Хотя сам Альф-Инге Холанн тоже не отличается примерным поведением. Во время матча с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов экс-футболист «Ман Сити» находился в ложе мадридского стадиона и показывал неприличные жесты испанским фанатам, а также выкрикивал оскорбления и кидался едой. Охране «Сантьяго Бернабеу» пришлось вывести Холанна в подтрибунное помещение, а болельщики «Реала» проводили его ироничными аплодисментами.

Фото Соцсети

Особняк в Испании, дорогие часы и элитный автопарк

Постоянные переезды не располагали к покупке постоянного жилья, поэтому форвард «Манчестер Сити» несколько лет живет в арендованных апартаментах. При этом высокий доход позволил норвежцу вложиться в шикарный особняк в Испании, где он любит проводить рождественские каникулы вместе с семьей и девушкой. По данным издания AS, вилла в Марбелье обошлась спортсмену в несколько миллионов евро.

Холанну так понравилось в Испании, что он даже называет ее своим вторым домом. По этой причине футболист купил еще одну недвижимость в районе Нагуэлес стоимостью 6,5 миллиона евро.

Форвард обожает роскошные часы Rolex и автомобили. В его гараже несколько шикарных спорткаров. При этом большую часть времени норвежец передвигается с водителем. Самая дорогая модель в его автоколлекции — Rolls-Royce Cullinan. Машина разгоняется до 250 км/ч, ее цена — 350 тысяч долларов. Аналогичные модели есть у Криштиану Роналду и боксера Энди Руиса-младшего.

В гараже Эрлина также Range Rover Sport стоимостью около 150 тысяч долларов. В салоне есть массажные сиденья с электроприводом и аудиосистема Meridian. Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 4,3 секунды, развивает максимальную скорость в 280 км/ч. Такая же машина стоит в гаражах Дэвида Бекхэма и Гарета Бэйла.

Любимый автомобиль Холанна — красный Audi RS6 Avant за 150 тысяч долларов. Такой спорткар есть у Лионеля Месси, Луиса Суареса и Жерара Пике.

Самый дешевый автомобиль в гараже Эрлина — немецкий внедорожник Mercedes-AMG GLE за 115 тысяч долларов. Игрок выбрал эту модель из-за просторности и удобства. Именно на нем он чаще приезжает на тренировки.