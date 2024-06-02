Карло написал очередной шедевр.

В какой-то момент казалось, что «Боруссия» способна подарить нам запоминающуюся сказку, но мадридский класс в итоге перевесил смелость и тактическую подготовку. 15-я победа в Лиге чемпионов — история, которую «Реал» написал прозой, но которая не перестает от этого быть великой.

Триумф в ЛЧ — огромное событие почти для любого игрока. Исключения тут редкие, лишь для единиц такое достижение становится... Нет, не обыденностью, но лишь очередной почетной строчкой в резюме. Одной из таких личностей является Карло Анчелотти, дважды обладатель Кубка европейских чемпионов в качестве игрока и пяти «чашек» ЛЧ — в роли тренера. Ни один коуч не выигрывал этот турнир чаще, у ближайших преследователей Пейсли, Зидана и Гвардиолы — по три трофея.

Приподнятая бровь и бесконечно перекатывающая жвачку челюсть седовласого итальянца — давний атрибут финалов главного клубного турнира Европы. Карло — абсолютная легенда футбола в историческом масштабе. Но что более удивительно — сквозь года он не теряет актуальность. Анчелотти был королем континента в начале нулевых, когда футбол был совсем другим. С тех пор в калейдоскопе лет сменились десятки схем, концепций и идей, но Карло остается папой-чемпионом и прошлого, и настоящего. Это признак уникального мастера.

Фигура Анчелотти уникальна и тем, что, в отличие от Михелса, Кройфа или Гвардиолы, он не переворачивал футбол, не был новатором и визионером. Его гений проявляется в другом — в умении переизобретать старые идеи и адаптировать их к новой реальности.

«Ничего принципиально нового в футболе не придумаешь. За что ни возьмись, все уже было», — говорил сам Карло. И вот что мы видим в финале 2024 года: схему 4-4-2 «ромб», древнюю формацию, с которой Анчелотти выигрывал Лигу чемпионов в 2003 и 2007 годах. Да, детали изменились и адаптировались: разыгрывающий в центре — не опорник Пирло, а восьмерка-Кроос, пара форвардов — номинальные вингеры Родриго и Винисиус, а не девятки Шевченко и Креспо. Но остаются и пересечения — перекошенные фланги обороны (атакующие Кафу и Карвахаль справа и оборонительные Мальдини и Менди слева), фантазиста с силовым дриблингом Беллингема с прототипом в лице Кака. Да и саму схему с «ромбом» еще в 1962-м применяла сборная Бразилии Марио Загалло.

При этом Анчелотти не был заложником одной схемы — первые две Лиги чемпионов у руля «Реала» он взял с 4-3-3 (тоже с разными настройками). В этом кредо этого тренера — подобрать такую расстановку, в которой его игроки проявят свои лучшие качества. Революционный, а главное, приносящий титулы противовес тренду на запрограммирование мозгов футболистов.

Своим взглядом и путем Анчелотти похож на великого голландского художника Поля Сезанна. Во второй половине XIX века он переосмыслил идеи импрессионизма и трансформировал их в постимпрессионизм, стремясь к уходу от изображения поверхности явления жизни к упрощению форм, но более глубокому размышлению над сутью вещей.

Геометрические фигуры на картинах Сезанна были нарочито упрощенными — ствол дерева в виде цилиндра, яблоко в виде сферы. Но при этом зритель получал непередаваемый опыт за счет компоновки объектов картины и нестандартных оптических эффектов.

Картины Поля Сезанна «Л'Эстак» и «Вид на море в Л'Эстаке». Фото Global Look Press

Изображение реальной жизни в простых формах — это и про метод Анчелотти. Разговоры с игроками и теплые отношения вместо авторитарного режима управления, отсутствие строгой философии игры в угоду адаптации под имеющийся состав. Просто, эффективно и вместе с тем впечатляюще. Сезанн пробовал свой метод в разных стилях — портрете, натюрморте, но его коронкой оставались пейзажи. Так и Анчелотти может применять разные схемы, но 4-4-2 «ромб» — фишка, сделавшая его великим.

«Главное — чувствовать, а не командовать, — считает Карло. — Главное оружие тренера — не командный голос или штрафные санкции, а интуиция и умение убеждать. Научиться премудростям тактики можно. Интуиция же — природный дар».

Следование своим принципам, интуиция и умение составлять из простых вещей произведения искусства. Анчелотти — и правда великий художник спортивного мира, творящий в такой обыденной и при этом такой неповторимой манере.