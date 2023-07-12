«Ференцварошу» Черчесова пришлось нелегко на Фарерах. Ошибка вратаря стоила поражения команде Гунько

Рассказываем о состоявшихся во вторник матчах первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Хосет — синоним проблем

Для команды Станислава Черчесова матч на Фарерах стал первой официальной игрой нового сезона. Тем не менее, начал «Ференцварош» бодро, придавив «Клаксвик» к воротам. Однако, не использовав несколько моментов после подач в штрафную, венгры на какое-то время сбавили темп и чуть за это не поплатились. Несколько угловых и даже вброс аута привели к настоящему пожару в штрафной гостей. Однажды их спас вытащивший мяч из-под перекладины Дибус. А перед уходом на перерыв — и снова при атаке со «второго этажа» — на выручку «Ференцварошу» пришла перекладина.

Уступая чемпиону Венгрии в классе, островитяне компенсировали это характером. И, конечно, игровым тонусом, ведь сезон на Фарерах в разгаре. Да и главный тренер «Клаксвика» умеет доставлять проблемы. В свое время выступавший за «Мольде» еще 18-летний Магне Хосет вышел на замену в матче с ЦСКА и стал символом армейского кошмара. Отдал голевую передачу, забил два мяча, и как раз на нем Холли заработал вторую желтую карточку.

Это, впрочем, не имело прямого отношения к происходившему на искусственном поле в Клаксвике. Там за первые 45 минут мяч в воротах один раз побывал, однако из-за офсайда у игрока «Ференцвароша» гол отменили. Что до второй половины, то она прошла уже под диктовку гостей. Черчесов в паузе явно внес коррективы, и его команда улучшила как игру в обороне, так и контроль мяча. Вот только последнего штриха в атаке не хватало.

Например, в одном эпизоде защитник в последний момент опередил в районе дальней штанги Варгу, а в концовке этот же футболист крайне неудачно пробил головой после очередного острого стандарта в исполнении Чивича.

Босниец остался без результативной передачи, но превратился в одного из героев вечера. На последних минутах едва ли не единственная во второй тайме острая атака «Клаксвика» завершилась ударом из центра штрафной, и Чивич остановил летевший в ворота мяч головой. Сохраненная нулевая ничья — не то, на что рассчитывал Черчесов, но это нормальный результат перед ответной игрой в Будапеште.

Чемпион Армении в шаге от провала

Команда Дмитрия Гунько далеко не сразу стала оказывать реальное давление на ворота боснийского «Зриньски». Долгое время самым запоминающимся был момент, когда падение Маргаряна в штрафной не убедило арбитра, и он наградил капитана «Урарту» предупреждением за симуляцию. На 35-й минуте ворота хозяев и вовсе спасла штанга, а самый опасный момент чемпионы Армении организовали незадолго до перерыва. В этом эпизоде с участием воспитанника «Краснодара» Сабуа скорее следовало не бить, а покатить мяч оторвавшемуся от защитников Бондаренко, который в прошлом сезоне играл за «Ротор».

Во втором тайме все, казалось, идет к победе «Урарту». После штрафного Маргаряна мяч попал в перекладину, а вариативности атаке добавил выход Саного. Однако француз, который помог команде в борьбе за титул, стал одним из неудачников вечера. Для начала он не смог пробить вратаря ударом в упор, а потом получил травму, уступив место на поле Озбилису. В итоге боснийцы вырвали победу, фактически ничего не создав. Они выжали максимум из ошибки бывшего вратаря «Ахмата» Мелихова при подаче углового. Ответить едва не удалось на девятой добавленной минуте, но после попадания Озбилиса в «стенку» удар его одноклубника через себя пришелся над перекладиной.

Волевой «Карабах»

«Карабах», в прошлом сезоне поставивший шлагбаум на пути Станислава Черчесова в групповой турнир чемпионской лиги, едва не стал соавтором сенсации. Лучшая команда Азербайджана до 58-й минуты проигрывала команде из Гибралтара, однако вырвала победу в компенсированное время. Джокером «Карабаха» оказался бывший игрок сборной Алжира Бензия, поигравший в свое время за «Лион», «Лилль», «Фенербахче» и «Олимпиакос». Во вторник он открыл счет своим голам в Азербайджане.

— С учетом поля и погоды футболистам было нелегко играть. За исключением некоторых эпизодов, мы действовали очень внимательно. Соперник сыграл так, как мы и ожидали. У них было два серьезных эпизода, помимо голевого, еще один в начале второго тайма. Мы допустили некоторую невнимательность. Несмотря на психологическую усталость, ребята до самого конца держались и в итоге забили победный гол. В целом, я доволен игрой, подходом футболистов к матчу, — цитирует главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова Azerisport.