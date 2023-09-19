Кто выиграет Лигу чемпионов? 5 потенциальных сенсаций и главные фавориты

Оцениваем шансы грандов — от «МЮ» до «ПСЖ».

Сегодня стартует групповой этап нового розыгрыша Лиги чемпионов. В прошлом сезоне этот турнир впервые покорился «Манчестер Сити» — защитит ли Гвардиола титул и кто из европейских грандов готов скинуть топ-клуб АПЛ?

«СЭ» называет фаворитов турнира, а также выбирает 5 команд, которые могут стать главной сенсацией ЛЧ.

Чья победа станет сенсацией? «Наполи» — теневой фаворит ЛЧ

«Манчестер Юнайтед»

При тен Хаге «МЮ» как будто бы расцветает — до лучших времен эпохи Фергюсона еще невозможно далеко, но голландец действительно похож на человека, способного на подвиги. Эрик принес «красным дьяволам» первый за несколько лет трофей, под него формируется состав, в клубе нет проблем с доверием — почему бы «Юнайтед» не сверкнуть? Хотя, конечно, шансы невелики. Нынешний «МЮ» сложно назвать твердым лигочемпионским клубом, поэтому букмекеры справедливо оценивают вероятность победы «дьяволов» лишь в 5%.

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«Арсенал»

Микель Артета не только вернул лондонцев в Лигу чемпионов, где «Арсенал» не выступал с сезона-2016/17, но и выстроил отличную команду — главного конкурента «Сити» Гвардиолы. Более того, «Арсенал» уже оставил «горожан» без трофея в этом сезоне — редкий клуб может похвастаться таким достижением. Впрочем, рассчитывать, что банда Артеты вынесет всех еще и в Лиге чемпионов, немного наивно. Хотя букмекеры считают их одними из главных фаворитов. Вероятность победы «Арсенала» составляет 9% - возможно, слегка фантастично, но в целом обоснованно.

«Барселона»

В последние годы каталонцы регулярно проваливаются в Лиге чемпионов, поэтому рассматривать их в качестве фаворитов очень сложно. Тем не менее «Барселона» остается собой всегда: в прошлом сезоне они выиграли ла лигу и ментально окрепли, так что обязаны как минимум выйти из группы. А кто знает, что дальше? Букмекеры считают, что шанс команды Хави стать главной сенсацией года — 7%. Как будто бы слегка завышенные ожидания — впрочем, «блауграна» способна на все.

«Атлетико»

Банда Диего Симеоне дважды добиралась до финала ЛЧ, но каждый раз возвращалась домой ни с чем. Порой кажется, будто время аргентинца в Мадриде на исходе, а Лига чемпионов — главная мотивация. «Атлетико» пока не в праймовой форме, к тому же упустил Жоао Феликса, но нет сомнений: Чоло способен выкарабкаться и потрепать нервы соперникам в Лиге чемпионов — с вероятностью победы в 4%.

«Наполи»

Неаполитанцы ворвались в новый сезон на волне эпохальной победы в серии А. Хотя и в Лиге чемпионов тоже был успех — «Наполи» вышел в исторический для себя четвертьфинал, где его остановил только «Милан».

От команды, где в атаке по-прежнему сверкают Кварацхелия и Осимхен, можно было бы многого ожидать и в новом розыгрыше, вот только теперь это немного другой коллектив, где как минимум отсутствует Спаллетти.

При Руди Гарсии игра неаполитанцев не такая искрометная, хотя состав способен завоевывать новые высоты. Максимальный успех в ЛЧ не исключен, хотя и будет чудом. Букмекеры оценивают его в 4%.

Фото Global Look Press

«Сити» — фаворит, но есть сразу четыре опасных конкурента

«Интер»

«Нерадзурри» прямо сейчас — главная сила в Италии, а в прошлом сезоне Лиги чемпионов и вовсе были близки к тому, чтобы стать сенсацией года. Парни Симоне Индзаги добрались до финала (пусть и по очень простой сетке) и оказали серьезное сопротивление «Манчестер Сити»: «Интер» не просто избежал разгрома, который многие предрекали, а бились абсолютно на равных.

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Впрочем, повторить путь до финала будет трудно — еще один подвиг в ЛЧ от Индзаги танет чудом. Хотя «Интер» неплохо усилился в межсезонье: в Италию приехал Зоммер, Павар, Фраттези, Тюрам, Санчес и Арнаутович.

Правда, на шансах в ЛЧ это не сказалось — всего 3%. И, надо сказать, это довольно странные ожидания от прошлогоднего финалиста.

«ПСЖ»

При Месси и Неймаре парижане входили в топ-2 главных фаворитов на победу, но теперь времена изменились — в клубе остался один Мбаппе, где-то маячит Дембеле. Букмекерам этого мало — они оценивают шансы парижан в 7%. Но, кажется, это слишком сильный скепсис — при новом тренере, уже выигравшем Лигу чемпионов, «ПСЖ» может возродиться. К тому же полное доверие Килиану имеет шанс окупиться — парень одной ногой в новом клубе, не хочет продлевать контракт — но явно мечтает оставить след в истории и доказать, что он ничем не хуже Холанна. Так что у «ПСЖ» приличные шансы завоевать ушастый в новом сезоне.

«Бавария»

«Бавария» при Тухеле не впечатляла в прошлом сезоне, но все равно докатилась до победы в бундеслиге. При этом важно понимать, что в Лиге чемпионов такое не сработает. Хотя и мюнхенцы уже не те, что раньше — как минимум из-за наличия Кейна, одного из лучших форвардов мира. Букмекеры считают, что этого хватит для победы: шанс «Баварии» на успех — 17%. И с этим сложно спорить — в конце концов, страсть к трофеям у мюнхенцев в крови.

Фото Reuters

«Реал»

У мадридцев самая роскошная коллекция трофеев в истории Лиги чемпионов, и один этот факт автоматически добавляет «Реал» в список главных претендентов на новых успех. Причем даже без Бензема, чьи навыки в атаке унаследовал Джуд Беллингем. Плюс этот сезон — последний для Карло Анчелотти, который летом 2024 года уедет тренировать сборную Бразилии. Весь мир об этом официально уведомлен, и игроки «Реала» точно не против проводить тренера яркой победой. Однако специалисты не очень верят в мадридцев — им дают всего 10% на победу, и это какая-то дикая недооценка клуба с сумасшедшим составом.

«Манчестер Сити»