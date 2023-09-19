Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 10:00

Кто выиграет Лигу чемпионов? 5 потенциальных сенсаций и главные фавориты

19 сентября стартует групповой турнир Лиги чемпионов
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Виктор Осимхен, Эрлин Холанн, Джуд Беллингем
Виктор Осимхен, Эрлин Холанн, Джуд Беллингем.
Telegram Дзен
Оцениваем шансы грандов — от «МЮ» до «ПСЖ».

Сегодня стартует групповой этап нового розыгрыша Лиги чемпионов. В прошлом сезоне этот турнир впервые покорился «Манчестер Сити» — защитит ли Гвардиола титул и кто из европейских грандов готов скинуть топ-клуб АПЛ?

«СЭ» называет фаворитов турнира, а также выбирает 5 команд, которые могут стать главной сенсацией ЛЧ.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. «Барса» наконец-то выйдет в плей-офф? Захаряну повезло со жребием? Кто выйдет из группы смерти? Главные вопросы группового этапа ЛЧ

Чья победа станет сенсацией? «Наполи» — теневой фаворит ЛЧ

«Манчестер Юнайтед»

При тен Хаге «МЮ» как будто бы расцветает — до лучших времен эпохи Фергюсона еще невозможно далеко, но голландец действительно похож на человека, способного на подвиги. Эрик принес «красным дьяволам» первый за несколько лет трофей, под него формируется состав, в клубе нет проблем с доверием — почему бы «Юнайтед» не сверкнуть? Хотя, конечно, шансы невелики. Нынешний «МЮ» сложно назвать твердым лигочемпионским клубом, поэтому букмекеры справедливо оценивают вероятность победы «дьяволов» лишь в 5%.

Футболисты «Арсенала»
Фото Reuters

«Арсенал»

Микель Артета не только вернул лондонцев в Лигу чемпионов, где «Арсенал» не выступал с сезона-2016/17, но и выстроил отличную команду — главного конкурента «Сити» Гвардиолы. Более того, «Арсенал» уже оставил «горожан» без трофея в этом сезоне — редкий клуб может похвастаться таким достижением. Впрочем, рассчитывать, что банда Артеты вынесет всех еще и в Лиге чемпионов, немного наивно. Хотя букмекеры считают их одними из главных фаворитов. Вероятность победы «Арсенала» составляет 9% - возможно, слегка фантастично, но в целом обоснованно.

«Барселона»

В последние годы каталонцы регулярно проваливаются в Лиге чемпионов, поэтому рассматривать их в качестве фаворитов очень сложно. Тем не менее «Барселона» остается собой всегда: в прошлом сезоне они выиграли ла лигу и ментально окрепли, так что обязаны как минимум выйти из группы. А кто знает, что дальше? Букмекеры считают, что шанс команды Хави стать главной сенсацией года — 7%. Как будто бы слегка завышенные ожидания — впрочем, «блауграна» способна на все.

Футболисты &laquo;Ньюкасла&raquo;. «Ньюкасл» — новый топ АПЛ или команда-пустышка? Как клуб развивается при саудовских шейхах и чего от него ждать в Лиге чемпионов

«Атлетико»

Банда Диего Симеоне дважды добиралась до финала ЛЧ, но каждый раз возвращалась домой ни с чем. Порой кажется, будто время аргентинца в Мадриде на исходе, а Лига чемпионов — главная мотивация. «Атлетико» пока не в праймовой форме, к тому же упустил Жоао Феликса, но нет сомнений: Чоло способен выкарабкаться и потрепать нервы соперникам в Лиге чемпионов — с вероятностью победы в 4%.

«Наполи»

Неаполитанцы ворвались в новый сезон на волне эпохальной победы в серии А. Хотя и в Лиге чемпионов тоже был успех — «Наполи» вышел в исторический для себя четвертьфинал, где его остановил только «Милан».

От команды, где в атаке по-прежнему сверкают Кварацхелия и Осимхен, можно было бы многого ожидать и в новом розыгрыше, вот только теперь это немного другой коллектив, где как минимум отсутствует Спаллетти.

При Руди Гарсии игра неаполитанцев не такая искрометная, хотя состав способен завоевывать новые высоты. Максимальный успех в ЛЧ не исключен, хотя и будет чудом. Букмекеры оценивают его в 4%.

Футболисты «Манчестер Сити»
Фото Global Look Press

«Сити» — фаворит, но есть сразу четыре опасных конкурента

«Интер»

«Нерадзурри» прямо сейчас — главная сила в Италии, а в прошлом сезоне Лиги чемпионов и вовсе были близки к тому, чтобы стать сенсацией года. Парни Симоне Индзаги добрались до финала (пусть и по очень простой сетке) и оказали серьезное сопротивление «Манчестер Сити»: «Интер» не просто избежал разгрома, который многие предрекали, а бились абсолютно на равных.

Предоставляется в виде бонусов (фрибетов) согласно правилам проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» и программе лояльности «15 000 РУБЛЕЙ НОВЫМ КЛИЕНТАМ». Информация об организаторе мероприятия и программы лояльности, правилах их проведения, количестве бонусов по результатам мероприятия и программы лояльности, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте www.fon.bet . Общий срок проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» с 20.04.2022 по 10.01.2024 Срок действия программы лояльности с 07.04.2022 г. по 31.05.2024 г. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.

Впрочем, повторить путь до финала будет трудно — еще один подвиг в ЛЧ от Индзаги танет чудом. Хотя «Интер» неплохо усилился в межсезонье: в Италию приехал Зоммер, Павар, Фраттези, Тюрам, Санчес и Арнаутович.

Правда, на шансах в ЛЧ это не сказалось — всего 3%. И, надо сказать, это довольно странные ожидания от прошлогоднего финалиста.

Радость футболистов &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; после победы над &laquo;Баварией&raquo; в&nbsp;финале Лиги чемпионов-1999. «МЮ» и «Бавария» снова сыграют в ЛЧ. В 1999-м они подарили один из главных триллеров в истории футбола

«ПСЖ»

При Месси и Неймаре парижане входили в топ-2 главных фаворитов на победу, но теперь времена изменились — в клубе остался один Мбаппе, где-то маячит Дембеле. Букмекерам этого мало — они оценивают шансы парижан в 7%. Но, кажется, это слишком сильный скепсис — при новом тренере, уже выигравшем Лигу чемпионов, «ПСЖ» может возродиться. К тому же полное доверие Килиану имеет шанс окупиться — парень одной ногой в новом клубе, не хочет продлевать контракт — но явно мечтает оставить след в истории и доказать, что он ничем не хуже Холанна. Так что у «ПСЖ» приличные шансы завоевать ушастый в новом сезоне.

«Бавария»

«Бавария» при Тухеле не впечатляла в прошлом сезоне, но все равно докатилась до победы в бундеслиге. При этом важно понимать, что в Лиге чемпионов такое не сработает. Хотя и мюнхенцы уже не те, что раньше — как минимум из-за наличия Кейна, одного из лучших форвардов мира. Букмекеры считают, что этого хватит для победы: шанс «Баварии» на успех — 17%. И с этим сложно спорить — в конце концов, страсть к трофеям у мюнхенцев в крови.

Футболист Хоселу
Фото Reuters

«Реал»

У мадридцев самая роскошная коллекция трофеев в истории Лиги чемпионов, и один этот факт автоматически добавляет «Реал» в список главных претендентов на новых успех. Причем даже без Бензема, чьи навыки в атаке унаследовал Джуд Беллингем. Плюс этот сезон — последний для Карло Анчелотти, который летом 2024 года уедет тренировать сборную Бразилии. Весь мир об этом официально уведомлен, и игроки «Реала» точно не против проводить тренера яркой победой. Однако специалисты не очень верят в мадридцев — им дают всего 10% на победу, и это какая-то дикая недооценка клуба с сумасшедшим составом.

Эрлин Холанн оформил очередной хет-трик. Холанн штампует хет-трики и рекорды, Беллингем идет по графику Ибрагимовича и Роналду

«Манчестер Сити»

Нужны ли здесь дополнительные аргументы, помимо недавнего требла и победы «Сити» в Суперкубке? Да, удержаться на вершине тяжелее, чем на нее забраться, но клуб сохранил костяк, точечно укрепил обойму и готов завоевать второй еврокубок кряду. К тому же игроки психологически раскрепощены победами прошлого сезона — а это страшная вещь. Букмекеры дают аж 30% на то, что монстры Гвардиолы защитят звание победителей ЛЧ — и, кажется, это очень вероятный сценарий.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
8
13
Читайте также
Российский футбол не ждут в Европе. Пора уходить в Азию?
Карпин: «Абаскаль либо вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией»
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола»
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы
В Грузии предупредили о готовящемся в стране госперевороте
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Бавария» — «МЮ», «ПСЖ» — «Боруссия» и друге матчи 1-го тура
32 клуба нового сезона Лиги чемпионов. Вспомнишь всех?
Мак Аллистер: «Намерены вернуть «Ливерпуль» в Лигу чемпионов»
Симеоне заявил, что ему нравится стиль игры Сарри перед матчем «Атлетико» с «Лацио»
«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
«ПСЖ» — «Боруссия» Д, «Ман Сити» — «Црвена Звезда»: расписание и результаты матчей Лиги чемпионов 19 сентября
Старт «группы смерти», «Лацио» — «Атлетико» и другие матчи: онлайн-трансляция Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«МЮ» и «Бавария» снова сыграют в ЛЧ. В 1999-м они подарили один из главных триллеров в истории футбола