Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:10

Космический гол Холанна, «Ливерпуль» бьет рекорды, «Лилль» — кошмар испанских грандов

«Манчестер Сити» разгромил «Спарту» в Лиге чемпионов, «Лилль» победил «Атлетико»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Холлан забивает гол в ворота «Спарты». 23 октября 2024.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Обзор состоявшихся в среду матчей 3-го тура Лиги чемпионов.

Цифры Слота

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
0:1
Ливерпуль

Второй по статусу матч дня активнее начал «Лейпциг», но Шешко не смог наказать за ошибку сыгравшего головой за пределами штрафной Келлехера, а красивый гол Опенда отменили из-за офсайда. Спустя несколько минут «Ливерпуль» уже вел в счете после прорыва Цимикаса и гола Нуньеса, который на дальней штанге замкнул скидку (возможно, изначально это был удар) Салаха.

Дальше настало время вратарей. Гулачи сохранял хозяевам шансы на спасение, а один раз — после атаки Мак Аллистера — венгру самому помогла перекладина. Только Келлехер остался непробиваем, в течение двух минут остановив выход к воротам Шешко и вытащив сложнейший удар от получившего в эпизоде травму Симонса. Этого хватило, чтобы Арне Слот снова переписал книгу клубных рекордов. Под началом голландца красные впервые выиграли шесть первых выездных матчей и одержали 11 побед в двенадцати встречах.

Ламин Ямаль, Мохамед Салах и&nbsp;Эрлин Холанн. «Барселона» разгромила «Баварию», «Ливерпуль» обыграл «Лейпциг», «Ман Сити» победил «Спарту». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Гвардиола превзошел достижение Фергюсона

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
5:0
Спарта П

Кадровые проблемы — головная боль Хосепа Гвардиолы, который сообщил о травмах Грилиша и Доку. Правда, возобновил тренировки Де Брейне, но его пока берегут. А на «Спарту» хватило имеющихся в распоряжении тренерского штаба ресурсов, хотя по факту такому «ограниченному» выбору позавидует любая команда в мире. Открывший счет Фоден свеж и только набирает оптимальные кондиции, так как пропустил начало сезона. В среду Фил обогнал по числу лигочемпионских голов (17) Де Брейне и Махреза. Снова забил Стоунс, для которого на днях не жалел комплиментов Гвардиола.

Ну а Холанн — это Холанн. Очень сложно описать словами удар, которым норвежец отправил мяч в сетку. Причем это уникальный, авторский прием, которым Эрлинг уже забивал. В прыжке бомбардир наносит удар пяткой так, что не снилось самому Ибрагимовичу, и на этом фоне второй в матче гол Холанна выглядел даже как-то банально. А вот хет-трик отменила замена скандинава, и пенальти отправился бить Матеус Нуньес. После разгрома чехов беспроигрышная серия «Сити» в турнире достигла рекордных для клуба 26 матчей (+18=8). Таким образом, Гвардиола превзошел достижение «МЮ» эпохи Алекса Фергюсона. Дома же «горожане» не уступают на протяжении 33 игр (+29=4) — с осечки во встрече с «Лионом» в сентябре 2018 года.

Эрлинг Холанн.
Фото Reuters

Золотой запас Индзаги

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
0:1
Интер

Симоне Индзаги накануне говорил, что легких матчей в Лиге чемпионов не бывает, но тренер сам усложнил задачу. В запасе остался ряд ключевых исполнителей, а то, что создали их сменщики, не принесло результата. Так, после эффектного паса Тареми пяткой не использовал выход один на один Биссек. А когда Дюмфриса сбили в штрафной, поймавший кураж фон Балльмос парировал пенальти от Арнаутовича и мгновенно справился с добиванием.

Чтобы склонить чашу весов в свою пользу, «нерадзурри» пришлось бросать в бой резервы во главе с Лаутаро Мартинесом. Причем к этому времени «Интер» мог проигрывать, но после удара Монтейру на выручку гостям пришла штанга. Развязка же наступила в добавленное арбитром время, когда победный гол соорудили статусные джокеры — вырезавший передачу в штрафную Димарко и сыгравший на опережении Тюрам. К миланской победе добавился еще и клубный рекорд, ведь прежде чемпионы Италии никогда не стартовали в ЛЧ с трех матчей на ноль.

Игрок &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья в&nbsp;матче Лиги чемпионов против &laquo;Баварии&raquo;. 23&nbsp;октября 2024. «Барселона» ответила «Баварии» за все унижения. Великолепный Рафинья заставил забыть те самые 2:8

«Брест» непобедим

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 19:45. Stade du Roudourou (Генгам)
Брест
1:1
Байер

«Брест» стал открытием первых туров, но все-таки соперниками дебютанта турнира были его главные аутсайдеры — «Штурм» и «Зальцбург». Так что игра с «Байером» стала первым серьезным экзаменом для команды Эрика Руа. И когда леверкузенцы воспользовались едва ли не единственным за первый тайм просчетом хозяев и Вирц открыл счет, многие подумали, что все встает на свои места. Но «Брест» дал скептиком убедительный ответ и провел более чем достойную игру даже с поправкой на то, что Хаби Алонсо предоставил паузу ряду лидеров. Так что гол Ли-Мелу красивым ударом с лета получился заслуженным. И особенным, ведь один из лидеров «Бреста» еще в феврале получил тяжелую травму. Игра с «Байером» стала для Ли-Мелу первым с тех пор попаданием в стартовый состав, и премьера ему определенно удалась. «Брест» — первый с 1998 года французский новичок ЛЧ, не проигравший три стартовых матча.

Коллекция Женезьо

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:3
Лилль

По итогам первого тайма минимальное преимущество «Атлетико» обеспечил образцовый прессинг, жертвой которого стал юный Туре, а отправивший мяч в сетку Альварес дал урок реализации Серлоту. Норвежец за 45 минут оформил хет-трик из загубленных моментов. Сначала ухитрился подсечь мяч над голкипером в сторону от ворот. Потом испортил выход один на один, а после кросса Гризманна с нескольких метров выстрелил выше цели.

Можно было, конечно, посмеяться, только во втором тайме «матрасникам» стало не до веселья. А парадокс заключался в том, что «Лилль» оставил в резерве ряд лидеров, и в итоге они и перевернули ход матча. Начало перелому положил красивый дальний удар Жегровы, которому на 16-й минуте пришлось менять получившего травму экс-краснодарца Кабелла. А решающим оказалось слово Дэвида, который за вечер превзошел своей рекорд годовой результативности и настрелял уже 28 мячей.

«Лилль» вслед за «Реалом» отправил в нокаут «Атлетико», став при этом первой французской командой, которая превзошла красно-белых на их поле. Ну а Брюно Женезьо продолжает пополнять коллекцию именитых скальпов. В еврокубках этот тренер обыграл Хосепа Гвардиолу, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Диего Симеоне. Таким послужным списком может похвастаться только Юрген Клопп.

День Шмейхеля

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 19:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
0:0
Селтик

Ничья в Бергамо — полноценная сенсация. Для «Аталанты» это стало большим разочарованием, ведь преимущество бергамасков было очевидным. К финальному свистку у них насчитали 54 контракта с мячом в чужой штрафной, и за последние девять розыгрышей это второй показатель для игры без забитых мячей. А самый невезучий человек среды — бывший полузащитник «Спартака» Пашалич, который стал третьим с 2019 года футболистом, который упустил за игру не менее пяти голевых моментов. Хорват, кстати, попал в компанию не последних людей — Ройса и Милика. Но тут нужно не только критиковать хозяев, но и поаплодировать Шмейхелю. Он — первый голкипер «Селтика», который в ЛЧ сохранил свои ворота на замке при шести спасениях. Согласно статистике, коэффициент предотвращенных датчанином голов — 1,25.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
1:3
Фейеноорд

Вернувшийся в «Бенфику» Бруну Лаже начал работу с шести побед, однако серия оборвалась на «Фейеноорде», который по игре явно превзошел «орлов» и с восьмой попытки сумел выиграть еврокубковый матч в Португалии. И это еще два гола роттердамцев отменили. В составе гостей стоит отметить очень полезную игру бывшего полузащитника «Рубина» Хван Ин Бома, голевую серию японца Уэды и успех Миламбо, который в 19 лет и 203 дня стал самым молодым голландцем с голами в двух турах Лиги чемпионов со времен Патрика Клюйверта.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
0:2
Динамо З

Падение «Зальцбурга» продолжается, тогда как в «Динамо» после 2:9 от «Баварии» назначили на пост главного тренера Ненада Бьелицу, и с тех пор хорваты не проигрывают. Причем в атаке роль первой скрипки выполняет не добивший австрийцев после выхода на замену Петкович, а более молодой Куленович. Он и счет открыт, и сыграл ключевую роль в атаке, которая завершилась удалением голкипера «быков» Шлагера.

Статистика дня

1-м футболистом в лигах топ-5, который в этом сезоне провел пятнадцать официальных матчей, стал голкипер «Лилля» Шевалье.

10 матчей составила победная серия «Байера» в матчах, где забивал полузащитник Вирц.

20 мячей в ЛЧ Холанн забил в составе «Ман Сити» за 23 игры. Быстрее — за 21 матч — до этой цифры добирался только бывший игрок «МЮ» Руд ван Нистелрой.

24 года и 185 дней — самый низкий средний возраст стартового состава «Барселоны» в ЛЧ с 2011 года.

57 секунд потребовалось форварду «Барселоны» Рафинье, чтобы «Бавария» пропустила самый быстрый гол за все время выступлений в ЛЧ.

58 раз отличился в еврокубках форвард «Баварии» Кейн. В среду он вышел на пятнадцатое место в топе снайперов, оставив за спиной Эйсебио и Ибрагимовича.

100 матчей провел в главном еврокубке полузащитник «Манчестер Сити» Гюндоган.

ФК Аталанта
ФК Атлетико
ФК Байер
ФК Бенфика
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Ред Булл Зальцбург

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Глюкозу оштрафовали по статье об употребление наркотиков
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Кейн: «Трижды пропустить на выезде в первом тайме — не лучшее для «Баварии» начало»
Кунде: «Победить «Баварию» вот так — это здорово»
Безумный гол Холанна: пробил пяткой в прыжке, а «Сити» оформил самую крупную победу в сезоне
Компани назвал причины крупного поражения «Баварии» от «Барселоны»
«Манчестер Сити» установил рекорд по беспроигрышной серии в Лиге чемпионов
«Барселона» ответила «Баварии» за все унижения. Великолепный Рафинья заставил забыть те самые 2:8
Сегодня
Вчера
Неделя