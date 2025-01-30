Киношное спасение «Ман Сити», упущенный шанс «Барсы» и трагедия «Динамо». Как шла борьба в последнем туре Лиги чемпионов

Сегодня, 01:30
Последний тур общего этапа Лиги чемпионов был наводнен различными интригами — попадет ли «Реал» в топ-8 (то есть выйдет ли в плей-офф напрямую), кто займет первое место в таблице, проскочат ли сенсационные «Брест» с «Фейеноордом»? Но самые острые вопросы, конечно же, касались двух неудачников первой стадии — «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Парижан для прохода в стыки устраивала ничья со «Штутгартом», и пикантности встрече добавляло то, что тот же результат удовлетворял и немецкий клуб — то есть тут можно было ожидать если не договорняк, то что-то похожее. Что касается «горожан», то им необходимо было обыгрывать дома «Брюгге», и тогда проход в 1/16 был бы гарантирован.
Так турнирная таблица выглядела после седьмого тура:
Напомним регламент. Команды, занявшие места с первого по восьмое, выходят напрямую в 1/8 финала. Команды с 9-24 мест отправляются в стыковые матчи. Те, кто занял места с 25-го и ниже, вылетают из турнира. При равенстве очков учитывается разница забитых и пропущенных мячей, после них — количество голов и голов на выезде.
Стартовал сумасшедший по насыщенности вечер Лиги чемпионов соответствующе — с размахом. Первым проблемы себе нажил «Монако» Александра Головина. Уже на 2-й минуте капитан команды Денис Закария привез пенальти, сфолив на Маркусе Тюраме (удар реализовал Мартинес). А спустя 10 минут монегасков оставил в меньшинстве защитник Мависса, сфоливший на том же неугомонном Тюраме. На 16-й минуте Лаутаро оформил дубль и по большому счету поставил точку во встрече — «Интер» поднялся на третью строчку, а «Монако» потерял шансы на попадание в топ-8.
Неудачником стартового отрезка можно назвать и «Селтик». Шотландцы на 3-й и 5-й минутах пропустили от Роджерса и устроились на 0:2. «Астон Вилла» благодаря этому в режиме лайв заскочила в топ-8.
В восьмерку сильнейших внезапно ворвался и «Лилль» — все благодаря быстрому голу Сахрауи в ворота «Фейеноорда».
«Атлетико» тоже добился быстрого результата, и солировал тут сын главного тренера Джулиано Симеоне. На 5-й минут он открыл счет в матче с РБ «Зальцбург», а на 13-й выкатил на Антуана Гризманна. На 38-й минуте мадридцы довели дело до разгрома и на перерыв ушли, находясь на пятом месте в таблице. «Зальцбург» же давно не решает турнирных задач.
Что касается «Баварии», то тут все складывалось неоднозначно. Томас Мюллер забил быстрый гол, но мюнхенцы пропустили несколько опасных атак и лишь Нойер спас их от 1:1.
Ну и о «ПСЖ» — тут никакой ничьей не пахло изначально. На 5-й минуте «Штутгарт» глупо привез угловой, и Барколя после него открыл счет. Дальше был дубль Усмана Дембеле, и к перерыву «ПСЖ» добыл себе необходимый задел — попадание в топ-24 обеспечено. «Штутгарт» же опустился на 25-ю строчку и оказался на грани вылета из турнира.
Взяв время на раскачку, дортмундская «Боруссия» здорово прибавила во второй половине тайма и начала подбираться к топ-8. Спонсором прорыва стал Серу Гирасси, который сперва замкнул прострел партнера, а затем реализовал выход на рандеву с вратарем «Шахтера». На перерыв дортмундцы ушли на 9-й строчке, ну а «горняки» теряли последние шансы зацепиться за выход в стыки.
Сенсация наметилась в Загребе, где «Динамо» воспользовалось ошибкой наступившего на мяч защитника Габбиа, и Батурина на 18-й минуте сделал счет 1:0. Так хорваты на время заскочили на 23-ю строчку, то есть если получилось бы ее удержать, выход в стыки был бы обеспечен.
По внезапному сценарию покатился матч «Жирона» — «Арсенал», где потерявшие шансы на продолжение участия в турнире испанцы повели в счете благодаря голу Данжума.
Ну а «Реал» на 26-й минуте повел в счете после красивого мяча Родриго и поднялся на 11-ю строчку. Шансы на топ-8 оставались, но желательно было забивать больше.
Какое-то сумасшествие тем временем творилось в Эйндховене, где ПСВ решил повлиять не только на свою судьбу, но и на борьбу за первую строчку. К 40-й минуте «Ливерпуль» вел в счете 2:1 после голов Гакпо и Эллиотта, но в концовке тайма голландцы забили два и повели в счете. Таким образом мерсисайдцы дарили хорошие шансы «Барсе» на первое место, ну а ПСВ закрепился на 14-й строчке к перерыву.
«Байер» повел в счете в матче со «Спартой» и укрепил свои позиции в топ-8 — на перерыв леверкузенцы ушли на шестом месте.
Вернулся на третью строчку и «Арсенал» после уверенно реализованного Жоржиньо пенальти. А на 42-й минуте «канониров» вывел вперед молодой Итан Нванери.
Ну а затем был камбэк «Селтика», который за две минуты забил два ответных мяча и заставил «Вилла Парк» погрузиться в тишину. Это помогло «кельтам» вернуться в топ-24.
Еще неожиданность преподнес «Милан» — точнее, Юнус Муса, который на 39-й минуте схватил вторую желтую карточку. Хорошие шансы для «Динамо» зацепиться за стыки.
Но главную сенсацию первого тайма припас «Брюгге», который после отмененного гола Гюндогана открыл счет в конце первой 45-минутки. Оньедика омрачил лицо Гвардиолы, который почувствовал близость катастрофы.
Лайв-таблица ЛЧ по итогам первого тайма
|
«Ливерпуль»
|
21
|
«Барселона»
|
19
|
«Арсенал»
|
19
|
«Интер»
|
19
|
«Атлетико»
|
18
|
«Байер»
|
16
|
«Лилль»
|
16
|
«Аталанта»
|
15
|
«Боруссия» Д
|
15
|
«Бавария»
|
15
|
«Реал»
|
15
|
«Милан»
|
15
|
«Астон Вилла»
|
14
|
ПСВ
|
14
|
«Брюгге»
|
14
|
«ПСЖ»
|
13
|
«Бенфика»
|
13
|
«Фейеноорд»
|
13
|
«Монако»
|
13
|
«Селтик»
|
13
|
«Брест»
|
13
|
«Ювентус»
|
12
|
«Динамо» З
|
11
|
«Спортинг»
|
10
|
«Штутгарт»
|
10
|
«Манчестер Сити»
|
8
|
«Болонья»
|
8
|
«Шахтер»
|
7
|
«Штурм»
|
6
|
«Црвена Звезда»
|
4
|
«Спарта»
|
4
|
РБ «Лейпциг»
|
3
|
«Жирона»
|
3
|
РБ «Зальцбург»
|
3
|
«Янг Бойз»
|
1
|
«Слован»
|
0
Второй тайм ураганно начался в Загребе — на 53-й минуте Пулишич отквитал один мяч, но праздновали россонери недолго, так как Пьяца на исходе часа игры вновь вывел «Динамо» вперед, что помогло зацепиться зубами за 24-ю строчку, оставляя за бортом стыковых матчей «Спортинг» и «Штутгарт».
Крутой оборот получил матч «Барселоны» и «Аталанты». Каталонцы вышли вперед после гола Ламина Ямаля, но Эдерсон ответил классным дальним выстрелом. В концовке Араухо вновь вывел «Барсу» вперед, и вновь бергамаски быстро отыгрались — наш старый знакомый Пашалич отправил мяч между ног Щенсны. Ничья не позволила сине-гранатовым претендовать на первую строчку даже после сенсационного первого в евросезоне поражения «Ливерпуля». Хотя в концовке был хороший шанс, но после удара Феррана Торреса спас Карнесекки.
Тем временем закрепил свой успех «Реал». Мадридцы пропустили гол от Ажорка, но его отменили из-за офсайда. Мадридцы ответили быстро — на 56-й минуте Беллингем сделал счет 2:0, а на 78-й Родриго довел дело до разгрома. Забегая вперед, скажем, что пробиться в топ-8 у «Реала» не получилось, но итоговое 11-е место дало спокойную гарантию стыков. Туда же по итогам матча отправился и «Брест», занявший 18-ю строчку.
Во втором тайме поправила свои дела «Астон Вилла» — Уоткинс снова вывел «вилланов» вперед. Чуть позже он смазал пенальти в стиле Джона Терри, но оформивший в дополнительное время хет-трик Роджерс застолбил команде Эмери восьмую строчку, а с ней и выход напрямую в плей-офф.
Но больше всего всех интересовала, конечно же, ситуация в матче «Ман Сити» и «Брюгге». Можно только гадать, что Гвардиола устроил своим игрокам в перерыве, но на второй тайм «горожане» вышли максимально заряженными. На 53-й минуте Ковачич как в футбольном симуляторе спокойно прошел полполя к воротам и отквитал один мяч. Сенсация была близка — спустя пару минут «Сити» чуть было не пропустил в ответ, спас Эдерсон. Но вскоре после часа игры активный в последнее время Йошко Гвардиол спровоцировал автогол Ордоньеса. Ну а точку поставил вышедший на замену Савиньо — «Сити» спасается от позора и празднует 22-е место в таблице, а с ним и выход в 1/16.
Само собой, не обошлось и без интересных развязок. «Лилль» во втором тайме устроил форменный разнос «Фейеноорду» и оформил самую крупную победу вечера — 6:1. Эта победа гарантировала французам седьмую строчку и выход в плей-офф.
«Аталанта» чуть не проиграла «Барсе» в концовке и не смогла вырвать победу, потому заняла девятую строчку и упустила шанс заскочить напрямую в плей-офф.
Но самый интересный сюжет случился в борьбе за попадание в топ-24. «Спортинг» сыграл вничью с «Болоньей» 1:1 и таким образом лишил «Динамо» возможности попасть в стыки. «Брюгге», несмотря на поражение от «Сити», прополз на 24-е место благодаря лучшей разнице мячей.
Итак, турнирная таблица общего этапа сформирована. «Ливерпуль» потерял первые очки в этой ЛЧ, но «Барса» не смогла воспользоваться этой осечкой. Так что расположение команд вверху турнирной таблицы сохранилось — «Арсенал» и «Интер» сравнялись по очкам с каталонцами, но заняли третье и четвертое место соответственно из-за разницы мячей.
Вообще состав топ-8 получился неожиданным — напрямую в 1/8 вышли также «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».
В стыки попали «Аталанта», «Боруссия» Д, «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг» и «Брюгге».
«Динамо» З, «Шахтер» и «Штутгарт» вылетают из турнира вслед за «Болоньей», «Црвеной Звездой», «Штурмом», «Спартой», «Лейпцигом», «Жироной», «Зальцбургом», «Слованом» и «Янг Бойз».