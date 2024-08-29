Какой будет новая Лига чемпионов: 36 участников, отказ от группового этапа, жеребьевку проведет компьютер

Поменяли даже гимн.

Сезон-2024/25 в европейском футболе — исторический. Легендарная Лига чемпионов дебютирует в новом формате: как это будет?

Участники

В новом сезоне количество участников Лиги чемпионов выросло — теперь вместо 32 клубов на начальном этапе стало 36.

При этом, как и ранее, Лига чемпионов остается открытым турниром. Попадают в нее по спортивному принципу — согласно занятым местам в национальных чемпионатах, через квалификационные раунды или победу в Лиге Европы.

Все 36 участников Лиги чемпионов-2024/25. Фото «СЭ»

Распределение путевок слегка изменилось в связи с увеличенным числом команд. С нового сезона математика такая:

— 25 мест — прямые путевки из национальных чемпионатов;

— 2 места — так называемые «путевки за еврокубковые результаты». Они каждый сезон будут распределяться между новыми чемпионатами, исходя из последних результатов в еврокубках. В этом сезоне такие билеты получили «Болонья» (Италия) и «Боруссия» (Германия);

— 2 места — победителям ЛЧ и ЛЕ. В случае если они квалифицировались через национальный чемпионат, путевки распределяются дальше. В этом сезоне ситуация именно такая, поэтому места достались «Шахтеру» и «Бенфике»;

— 7 мест — для тех, кто пройдет через квалификационный раунд.

Формат общего этапа

Привычный групповой этап из восьми квартетов исчез. Вместо него 36 участников делятся на четыре корзины по рейтингу УЕФА:

— сильнейшая,

— сильная,

— средняя,

— слабая.

Каждый клуб сыграет по два матча с представителями каждой из корзин (всего — восемь встреч), причем половина из этих игр будет дома, вторая половина — обязательно на выезде. Таким образом, уже на общем этапе одна слабая команда гарантировано примет дома топовый клуб — и гарантировано съездит к нему в гости.

Кто и с кем сыграет, решит жеребьевка. Общий этап продлится с сентября по январь.

Общая таблица

Так как с нового сезона отсутствует привычный групповой этап, прошедшие в плей-офф будут выбираться иначе. В Лиге чемпионов появится общая таблица (она же — лига, поэтому этап иногда именуется «лиговым») из 36 клубов, и соревнование будет проходить именно там, согласно заработанным в восьми встречах очкам.

Далее все зависит от занятых мест. Первая восьмерка гарантировано выходит в 1/8 финала. Места с 9-го по 24-е играют стыковые матчи в два круга, победители тоже отправляются в плей-офф Лиги чемпионов. Места с 25-го и ниже выбывают из розыгрыша.

Плей-офф играется как обычно — по двухматчевой системе, но с одноматчевым финалом на заранее определенной арене.

Нововведения касаются и Лиги Европы, и Лиги конференций. Но в последнем турнире будет больше корзин и меньше матчей — по шесть. В остальном формат такой же.

Какие еще новинки?

Их много. Начинаются со святого — жеребьевки: шары останутся для каждой из 36 команд, их будут вытягивать, но подбором соперников займется программное обеспечение. Так как количество матчей существенно возросло, процедура в классическом формате заняла бы несколько часов. Поэтому УЕФА поручил это дело компьютеру — как и прежде, на жеребьевку будет уходить около получаса.

Конечно, болельщики недовольны — они и раньше шутили про «нагретые шары», а доверять технике у них и вовсе нет причин. УЕФА отбивается как может — нанял на разработку программного обеспечения стороннюю компанию и пригласил серьезных аудиторов. Но от поклонников теорий заговора все равно пока отбоя нет.

Еще одна затронутая святыня — гимн. Его изменили, точнее, вернули старую, оркестровую версию с большим акцентом на вокал. Оценили не все.

Интересное нововведение — эксклюзивная неделя. Каждый турнир получит неделю, на которой другие международные клубные соревнования проводиться не будут. В Лиге чемпионов в эксклюзивную неделю игры будут проходить в три дня вместо привычных двух — во вторник, среду и четверг. Даты уже известны — 17, 18 и 19 сентября.

Кроме того, интересная и спорная новинка — разведение сильнейших клубов, вышедших в плей-офф по разным путям. По задумке, это сделано для того, чтобы они не встретились слишком рано. Справедливо? Не очень, но финал может стать громче по именам.

Денег станет больше. Бюджет новой Лиги чемпионов — 2,4 миллиарда евро вместо 2 с лишним в прошлом сезоне. Это чуть ли не главная причина всех реформ.

Зачем это УЕФА?

Очевидно, все это часть холодной войны с Суперлигой. Конечно, Союз не заявляет об этом прямо, ограничиваясь общими словами про постоянное развитие, но именно внезапный бунт топ-клубов в 2021 году вынудил УЕФА на такие радикальные изменения.

«УЕФА ясно дал понять, что мы остаемся всецело верны уважению основных ценностей спорта и защите ключевого принципа открытости наших соревнований, куда пробиваются на основании спортивных достижений», — заявил президент УЕФА Чеферин.

Это явный намек на Суперлигу, которая планировалась как закрытый элитный клуб. Теперь вроде как все должны быть довольны — топовых матчей больше, денег больше, матчей больше. Бунтовать больше нет причин, да и цена создания параллельного независимого турнира подросла — УЕФА теперь платит очень много денег.

Логотип Лиги чемпионов. Фото Global Look Press

Станет лучше?

На самом деле, проект турнира выглядит интригующе. Да, сильно урезается тот самый магический эффект неожиданности, когда встреча с топ-клубом для маленькой команды — событие, а игра грандов между собой — самая желанная схватка сезона. Теперь процесс механизирован, и такие пересечения гарантированы на 100 процентов.

Но взамен новый формат дарит 189 (вместо 125 ранее) раскаленных афиш, среди которых почти не будет проходных матчей. При прежнем групповом этапе последние туры часто превращались в формальность, ведь клубы соперничали только с тремя соседями по группе, и, если досрочно решали задачи по выходу из в плей-офф, играть прекращали. Теперь в соперниках 35 команд, расслабляться нельзя.

Плюс ощущение магии и случайности хоть и частично испарилось, но не исчезло до конца. Ведь встреча с каждым клубом только одна — и если в этом сезоне минорному клубу повезло попасть на «Реал» дома, то вовсе не факт, что он сыграет с ним еще раз в ближайшие годы. Попытка всего одна, ответного матча нет — чем не накал?

Да, старый формат был монументален, но ведь и он появился не сразу. В УЕФА правы — футбол всегда в движении, всегда развивается. Теперь он проходит новый этап — и пока все это выглядит интригующе.