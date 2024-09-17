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Лига чемпионов

Сегодня, 15:00

Общая таблица, больше топ-матчей и бешеная конкуренция. Как выглядит новый формат Лиги чемпионов?

17 сентября стартует новый формат Лига чемпионов
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Лига чемпионов.
Фото Reuters
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Таким главный клубный турнир Европы мы еще не видели.

Любые значительные изменения в правилах или регламентах раскалывают футбольный мир надвое. Одни, которых обычно большинство, противятся новому и не приветствуют реформы. Другие с интересом наблюдают за деформацией любимой игры и ждут итогов экспериментов.

Так было с внедрением ВАР, например. Страшно представить, что начнется, если чиновники всерьез возьмутся за чистое время или офсайд Венгера. Впрочем, 2024 год и так навсегда останется в истории и запомнится крайне ощутимыми нововведениями, которые касаются всех еврокубков, включая Лигу чемпионов.

Главный клубный турнир теперь представляет из себя следующее — 36 команд заброшены в одну большую турнирную таблицу. Каждый клуб получил восемь соперников — по два из четырех корзин. Всего получится четыре матча дома, четыре на выезде. Команды, занявшие места с первого по восьмое, отправляются напрямую в 1/8 финала, а участники с девятого по 24-е проведут между собой стыки за проход в эту стадию. Далее — стандартный плей-офф, в котором две встречи на каждом этапе, не считая финала.

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Некоторые зрители посчитали эту структуру ответом на попытку создания Суперлиги. И действительно, количество топ-матчей заметно возрастет. Вот с кем предстоит сыграть командам из первой корзины:

«Реал»: «Боруссия» Д, «Ливерпуль», «Милан», «Аталанта», «Зальцбург», «Лилль», «Штуттгарт», «Брест».

«Барселона»: «Бавария», «Боруссия» Д, «Аталанта», «Бенфика», «Янг Бойз», «Црвена Звезда», «Брест», «Монако».

«Бавария»: «ПСЖ», «Барселона», «Бенфика», «Шахтер», «Динамо» Загреб, «Фейеноорд», «Слован», «Астон Вилла».

«Боруссия» Д: «Барселона», «Реал», «Шахтер», «Брюгге», «Селтик», «Динамо» Загреб, «Штурм», «Болонья».

«Лейпциг»: «Ливерпуль», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Спортинг», «Селтик», «Астон Вилла», «Штурм».

«Ман Сити»: «Интер», «ПСЖ», «Брюгге», «Ювентус», «Фейеноорд», «Спортинг», «Спарта», «Слован».

«Ливерпуль»: «Реал», «Лейпциг», «Байер», «Милан», «Лилль», ПСВ, «Болонья», «Жирона».

«Интер»: «Лейпциг», «Ман Сити», «Арсенал», «Байер», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Монако», «Спарта».

«ПСЖ»: «Ман Сити», «Бавария», «Атлетико», «Арсенал», ПСВ, «Зальцбург», «Жирона», «Штуттгарт».

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик с игрокам.
Фото Reuters

«Барса» встретится с «Баварией» и «Боруссией», «Реал» — с «Ливерпулем» и «Миланом», «Сити» — с «Интером» и «Ювентусом». Ну и так далее. «ПСЖ» вообще нахватал целую кучу жестких оппонентов. Кстати, в этом кроется небольшая несправедливость — теперь не будет отдельной компании, которая исключительно между собой решает, кто сильнее и идет в плей-офф. Париж вот получил самое неприятное расписание из возможных, а у «Сити» за тремя первоклассными спаррингами идут более легкие с точки зрения предматчевых раскладов прогулки.

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Групповой этап теперь называется общим, и он стал длиннее. Вместо шести туров будет восемь, а продлится все до конца января. И еще непривычно, что из Лиги чемпионов никто не спустится в Лигу Европы, потому что последние 12 команд «общака» вылетают сразу, а за ними в небытие отправятся проигравшие в стыках.

Последний важный момент касается риска высокой плотности в таблице. Команд слишком много, но туров довольно мало, и далеко не каждая сыграет с каждой. На выходе существует вероятность одинаковых итоговых показателей ряда клубов, поэтому не удивляйтесь, если кто-то умчится в плей-офф, а несколько команд с тем же количеством очков завершат участие в турнире. В случае идентичных баллов приоритетность критериев для распределения мест такая:

  1. разница голов,
  2. забитые голы,
  3. голы на выезде,
  4. победы,
  5. победы на выезде.

Все, теперь каждый из нас точно полностью готов к возвращению Лиги чемпионов. Нравится новый формат или нет, главное — наслаждаться процессом и смотреть футбол. Иначе ради чего все?

Футбол
Лига чемпионов УЕФА

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