Жестокая «Бавария», фиаско тер Штегена и новый герой «Боруссии». Итоги первого тура Лиги чемпионов

Выделяем главное.

Эта еврокубковая неделя была в каком-то смысле эксклюзивной, потому что обновленной Лиге чемпионов посвятили сразу три игровых дня. Дальше все вернется на круги своя — ЛЧ будут показывать только по вторникам и средам.

Что произошло в первом туре? Если не успели все посмотреть, мы собрали выжимку из самого главного. Кто сейчас на коне, кто забил самый красивый гол, а кто безнадежно провалился? Рассказываем.

Лучшая команда — «Бавария»

На самом деле команд, сыгравших в первом туре безупречно, было много. Но, наверное, никто не сравнится с «Баварией», которая камня на камне не оставила от загребского «Динамо» и отправила оппонентов прямиком на последнюю 36-ю строчку.

Мюнхенцы бодро начали матч — давили с самых первых минут и в первом тайме забили три безответных мяча. После перерыва хозяева заменили Мануэля Нойера из-за травмы, и его сменщик Свен Ульрайх пропустил два гола за минуту: сначала защита проспала забегание Петковича, а через считанные мгновения упустили очень красивую контратаку, в результате которой Огивара забил мяч, пробив голкиперу «в домик».

Хорваты, похоже, старались зря — «Бавария» проснулась, разозлилась и добавила сверху еще шесть голов. Три из общих девяти, правда, были забиты с пенальти, но к арбитру никаких вопросов нет. «Динамо» полностью рассыпалось, ведь заряда их батарейки хватило лишь на пять минут второго тайма.

Отметим здесь и парочку других команд. Почти идеально отыграл «Селтик», разгромивший «Слован» со счетом 5:1. Ну и нельзя не сказать про фантастический «Байер» — Хаби Алонсо не стал ничего изобретать и продолжил играть по схеме прошлого сезона: феерили латерали Гримальдо и Фримпонг, практически единолично сделавшие результат: 4:0 в пользу немцев.

Алехандро Гримальдо и Джереми Фримпонг. Фото Reuters

Лучшие игроки — Гримальдо и Фримпонг

И снова про «Байер». Команда словно сбросила с себя лишнее давление, наконец-то проиграв в бундеслиге «Лейпцигу», и снова обрела крылья. Ну либо «Фейеноорд» просто оказался удобным соперником. Размашистые 3-4-3 позволяли гостям иметь численное преимущество на всех участках поля и раз за разом создавать моменты.

Главной звездой матча стал Флориан Вирц, оформивший дубль. Но ключевыми элементами в игре «Байера» являются именно латерали, роли которых бессменно выполняют Алехандро Гримальдо и Джереми Фримпонг.

Первый гол «Байер» забил без их прямого участия, зато уже во втором мяче Фримпонг отдал подачу на дальнюю штангу, которую замкнул его коллега с противоположного фланга. Кстати, из-за небольшого рикошета на голландца ассист не записали.

Через несколько минут Фримпонг снова оформил голевую передачу (теперь уже официально) — получилась копия второго мяча, только замыкал уже не Гримальдо, а Вирц.

Ну а четвертый мяч сделал Гримальдо, исполнив подачу со штрафного. Там он нашел голову защитника Тапсоба, который переводил мяч в ворота. Повезло, что ошибся вратарь, но не подфартило, что гол записали именно на голкипера.

Провал тура — «Барселона»

Самый главный провал пришел откуда не ждали. Заведенная машина Ханси Флика, не обращающая внимания ни на какие травмы и сминающая оппонентов в Испании, вдруг споткнулась о монегасков.

Конечно, в Каталонии должны сказать спасибо за такой результат Марку-Андре тер Штегену: трудно спорить с тем, что поражение «Монако» — на его совести. Конечно, огромную роль сыграло удаление Эрика Гарсии уже на десятой минуте матча — испанец, вышедший в опорной зоне, уводил соперника из центра, но получил неудобную передачу от своего голкипера и вынужден был фолить. Хотя и к нему есть вопросы: очевидно, лучше пропустить в самом начале и играть дальше 80 минут, чем оставить команду вдесятером и бороться за ничью.

Отдадим должное Флику — у него явно был план на такой случай. «Барселона» не выглядела потерянной и не оборонялась все оставшееся время, а проводила очень опасные контратаки и нередко была близка к забитому мячу.

Первый гол «Монако» пришел с фланга — Аклиуш накрутил трех соперников и поймал тер Штегена на противоходе, забив в ближний угол. «Барселону» это не смутило: Ямаль ответил уже через 12 минут, забив очень похожий мяч. И это гости играли вдесятером!

Во втором тайме игра напоминала качели: ни одна команда не могла навязать свою игру, а моменты сыпались и в одни, и в другие ворота. В конце концов «Барселона» упустила опасную контратаку: один на один с тер Штегеном убежал Иленихена и забил победный. Голкипер, правда, и тут сыграл слабо — удар был прямо по центру.

«Барселона» оказалась в этом разделе только из-за разочаровывающего результата: каталонцы приехали в Монако в статусе фаворита, но проиграли матч в самом начале. Во многом из-за ошибок тер Штегена — эту игру он точно захочет поскорее забыть.

Кто еще сыграл неважно? Конечно, парни из загребского «Динамо», пропустившие девять мячей, «Слован», пропустивший пять, и «Фейеноорд», который вообще ничего не смог противопоставить «Байеру».

Лучший матч — «Милан» 1:3 «Ливерпуль»

Наверное, это самая субъективная рубрика. Кому-то нравится обилие голов (неважно, в какие ворота), а кому-то интересно следить за тренерской дуэлью и тактическими ходами. Постарались угодить всем, выбрав лигочемпионскую классику — противостояние «Милана» и «Ливерпуля».

Обе команды подходили к матчу в не самой лучшей форме: «Милан» только в последней игре одержал первую победу в сезоне, а «Ливерпуль» сенсационно уступил «Ноттингему» на выходных. Поединок обещал быть зрелищным и богатым на моменты.

«Милан» забил уже на третьей минуте — Кристиан Пулишич с острого угла оставил не у дел и защитников, и вратаря. «Ливерпуль» собрался и ответил сначала несколькими ударами в каркас ворот от Салаха, а потом двумя голами со стандартов: отметились Конате и ван Дейк. При этом ранее в сезоне «красные» еще не забивали со стандартных положений.

Точку в матче поставил Доминик Собослаи, забив третий мяч. Надо признать, что после забитого мяча «Милан» уже был на себя не похож: много теряли мяч, ошибались и не били по воротам. После матча тактические гики заметили, что по ходу игры Арне Слот отправил Трента опекать Эрнандеса, а против Леау оставил Ибраиму Конате. «Ливерпуль» оказался сильнее в дуэлях 1 в 1 и на классе переиграл соперника.

Открытие тура — Джейми Гиттенс

Хорошие перформансы выдали сразу несколько игроков, но главным открытием стал молодой англичанин из «Дортмунда». «Боруссия» долго не могла взломать оборону «Брюгге» и даже была близка к тому, чтобы пропустить, но в концовке матча проснулся Гиттенс, который забил два очень похожих мяча — он смещался с фланга, убирал соперника на дриблинге и пробивал в дальний.

Джейми мог бы оформить и хет-трик, потому что на последних минутах «Боруссия» заработала пенальти. Но штатный пенальтист Эмре Джан передал право на удар Серу Гирасси. Решение оказалось верным — нападающий забил первый мяч за новый клуб и установил окончательный счет — 3:0.

Конечно, Гиттенс уже не первый год входит во всевозможные списки самых перспективных игроков мира, но этим выступлением он доказал, что может делать разницу на самом высоком уровне. Кстати, вы могли его знать по фамилии Байно-Гиттенс, но в этом году он убрал ее первую часть. В интервью клубному сайту объяснил, что об этом попросил его отец, сказав, что так фамилия звучит лучше, потому что она... короче.

Лучший гол — Зено Дебаст

«Спортинг» постепенно превращается в самую сильную команду Португалии. Там регулярно находят неограненные алмазы, которые с ходу зарабатывают место в основе, а затем — переходы в топ-клубы.

В матче с «Лиллем» сначала отличился Дьекереш, забивший очередной мяч в этом году. Кажется, следующим летом за него развернется настоящая битва — швед забивает на завтрак, обед и ужин и не думает останавливаться.

Но вишенкой на торте в том матче стал дебютный гол Зено Дебаста, который пришел в команду только этим летом. Бельгиец очень круто открылся перед штрафной и ударил первым же касанием — мяч по прямой траектории залетел прямо в дальнюю «девятку». Удар получился таким неожиданным, что вратарь, похоже, и не думал, что он окажется таким точным.

Самое удивительное — это первый гол Дебаста за всю карьеру! Да еще какой — не головой с углового и не с добивания после стандартного положения, а прямо с игры. Забавно смотреть на реакцию партнеров — сразу несколько футболистов вскинули руки к голове, как бы не веря в то, что случилось.

В этом же сегменте скажем пару слов про Кенана Йылдыза — турок идеально отыграл против ПСВ и отметился чудо-голом, закрутив мяч в дальнюю «девятку» с острого угла. Вообще удивительно, что футболист так быстро прошел путь от молодежной команды до основного состава и продолжает доказывать, что находится на своем месте. Мы недавно писали про него большой текст — в Йылдыза не поверили в «Баварии», а в «Ювентусе» решили рискнуть и не прогадали.