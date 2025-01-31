«Манчестер Сити» напоролся на «Реал», Головин сыграет против украинского вратаря. Интриги стыковых матчей Лиги чемпионов

Превью февральских битв.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов преподнесла всего один большой сюрприз — на таком раннем этапе встретятся друг с другом «Реал» и «Манчестер Сити», два ежегодных фаворита на победу. Но для начала вспомним, каким образом команды вообще здесь оказались и где же «Ливерпуль» с «Барселоной».

Напомним, что Лига чемпионов получила мощное обновление — вы уже знаете про этап лиги вместо группового этапа, восемь матчей и все прочее. Напрямую в 1/8 финала прошли команды, которые заняли места с 1-го по 8-е. Неудачниками оказались те, кто финишировал ниже 25-го — все эти клубы поехали домой и весной играть в еврокубках не будут.

Те, кто оказался на позициях с 9-й по 24-ю, получили своеобразный второй шанс — они сыграют дополнительные два матча, чтобы выявить тех, кто достоин попадания в 1/8. Это что-то вроде стыковых матчей Лиги Европы из прошлых сезонов — тогда в этой стадии друг с другом играли команды, выпавшие из ЛЧ, и те, кто занял в группе ЛЕ второе место.

Жеребьевка проводилась следующим образом: команды с 9-го по 16-е места были «сеяными», клубы с 17-е по 24-е — «несеяными». Встретиться команды могли только так: 9-е и 10-е места сводили либо с 23-м, либо с 24-м, 11-е и 12-е могли сыграть либо с 21-м, либо с 22-м и так далее. Это было сделано для того, чтобы те, кто забрался повыше, точно получил себе в соперники команду, выступившую намного хуже.

И да, теперь переходов между турнирами нет — из Лиги чемпионов отправиться в Лигу Европы никак нельзя. Точно так же и с самой Лигой Европы: из нее в Лигу конференций переметнуться тоже не получится.

Пары стыковых матчей Лиги чемпионов

«Брест» — «ПСЖ»: ждем еще одну сенсацию?

Возможные соперники в 1/8: «Ливерпуль» или «Барселона»

Люди с острым зрением уже подметили, что в стыках у нас получилась пара из одной страны — команда-открытие «Брест» встретится с бедовым «ПСЖ». Примечательно, что «Брест» финишировал выше чемпиона Франции, но нельзя забывать, что «ПСЖ» на этапе лиги попались чересчур сложные соперники.

Да, в Лиге чемпионов теперь так можно — даже на этапе лиги могут встречаться команды из одной страны, это не запрещено. Конечно, есть вопрос в целесообразности такого решения — очевидно, что из-за жеребьевки французский чемпионат точно потеряет очки в общем зачете УЕФА.

Другой вопрос — сможет ли «Брест» что-то противопоставить гранду. Да, команда нас удивила отличным дебютом, но этот успех пришел благодаря чрезвычайной сплоченности и дисциплине, и при этом он был показан на дистанции. Смогут ли андердоги выстоять два матча против соперника выше классом? Посмотрим — в их пользу говорит то, что решающий матч будет проходить у них дома.

«Монако» — «Бенфика»: битва команд с ужасной обороной

Возможные соперники в 1/8: «Ливерпуль» или «Барселона»

Для любого зрителя из России этот матч интересен, конечно же, из-за участия Александра Головина. Россиянин — важный игрок «Монако», но голевые феерии не выдает, ведь у него немного другая роль на поле. Хотелось бы, чтобы в этом противостоянии он показал высший класс и дал повод снова о нем заговорить. Остановить же его попытается украинский вратарь Анатолий Трубин, который в нынешнем сезоне стал полноценным первым номером «орлов».

Трудно сказать, кто тут должен проходить дальше — обе команды набрали по 13 очков на первом этапе и вообще соседствуют друг с другом в таблице. «Монако» оказался 17-м, «Бенфика» — строчкой выше. Главное — увидеть красивый и зрелищный футбол. С этим не должно быть проблем, ведь оба клуба сыграли вничью на этапе лиги всего однажды, забивают много, пропускают не намного меньше. Так что ждем голов!

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«Ювентус» — ПСВ: голевая засуха или парад забитых мячей?

Возможные соперники в 1/8: «Арсенал» или «Интер»

На первый взгляд «Ювентусу» попался достаточно легкий соперник — итальянский гранд должен на классе обыгрывать андердога из Нидерландов и проходить в 1/8. Тем не менее исход не так ясен: «Юве» совсем неважно выступил на предыдущей стадии и оказался только 20-м, тогда как ПСВ забрался на 14-ю строчку.

«Ювентус» при Тиагу Мотте мастерски засушивает матчи, а вот ПСВ привык лететь в атаку и выдавать веселые перестрелки. Это будет встреча двух разных стилей — посмотрим, пробьет ли ветеран Люк де Йонг оборону итальянцев, поможет ли ему в этом экс-спартаковец Гус Тил и сможет ли «Ювентус» порадовать зрителей, забив хотя бы один мяч.

«Фейеноорд» — «Милан»: топ-трансфер на грани срыва?

Возможные соперники в 1/8: «Арсенал» или «Интер»

Еще одно итальянско-голландское противостояние. Вообще нам (и чемпионатам) повезло, что жеребьевка сложилась именно так — мы могли увидеть пары «Милан» — «Ювентус» и ПСВ — «Фейеноорд», а это было бы далеко не так интересно.

Главная интрига — в каких вообще составах подойдут к матчу оба клуба. Альваро Мората спустя полгода после перехода в миланский клуб засобирался в «Галатасарай», а ему на замену собираются взять Сантьяго Хименеса, пачками забивающего за... «Фейеноорд». Такая жеребьевка может заблокировать переход мексиканца в итальянский гранд. Но что будет в таком случае — неясно. Правда ли уходит Мората? Кого возьмут вместо него, если не Хименеса? Вопросов много.

Отметим также, что оборона «Фейеноорда» сейчас где-то в отпуске — тяжело как-то еще объяснить 21 пропущенный гол на этапе лиги. Это самый худший результат среди всех участников плей-офф. «Милан» выглядит надежнее — если им все же удастся прикупить Хименеса, то вообще неизвестно, чем «Фейеноорд» сможет удивить россонери.

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«Брюгге» — «Аталанта»: открытие ЛЧ против родного клуба

Возможные соперники в 1/8: «Лилль» или «Астон Вилла»

Матч имени Шарля де Кетеларе — до переезда в Италию футболист играл именно за «Брюгге». Бельгиец стал настоящим открытием этого сезона — после провала в «Милане» идеально влился в систему Гасперини. Примечательно, что два героя «Аталанты» прошлого сезона — Лукман и Скамакка — сейчас в тени, а на первых ролях действуют де Кетеларе и Ретеги, от которых вообще не ожидали таких голевых подвигов.

На бумаге «Аталанта» должна проходить «Брюгге», но недооценивать бельгийцев нельзя — до поражения от «Манчестер Сити» у бельгийцев была очень длинная беспроигрышная серия. Да и «Аталанта» сейчас больше занята матчами чемпионата — надежды на скудетто потихоньку ускользают, пропасть до «Наполи» составляет уже семь очков. Надо как-то спасать сезон посредством еврокубков.

«Спортинг» — «Боруссия»: дуэль двух суперфорвардов

Возможные соперники в 1/8: «Лилль» или «Астон Вилла»

За этим противостоянием мы точно следим — в клубах играют два форварда, которые еще в прошлом сезоне обзавелись приставкой «топ». Виктор Дьекереш продолжает колотить за «Спортинг» и рвется в топ-клуб, а дортмундскую «Боруссию» тащит пришедший летом из «Штутгарта» Серу Гирасси.

Клубы сейчас похожи: «Спортинг» после безоговорочного доминирования в чемпионате потерял молодого перспективного тренера Рубена Аморима и ожидаемо скатился по результатам, а «Боруссия» на днях тоже уволила коуча — Нури Шахин отправился на пересдачу (его место займет Нико Ковач). И тем и другим нужно пройти период адаптации и перестроиться под требования новых тренеров. Тот, кто сделает это быстрее, и пройдет дальше.

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«Селтик» — «Бавария»: все сложнее, чем кажется

Возможные соперники в 1/8: «Атлетико» или «Байер»

Тут многие уже приписали «Баварии» автоматический проход в 1/8, но «Селтик» не так прост, как кажется. Команды уже не раз встречались друг с другом ранее, и «Бавария», конечно, обычно оказывалась сильнее, но крупной победы немцам удалось достичь только один раз — в 2017-м обыграли шотландцев 3:0. Во всех остальных случаях было очень тяжело: две победы со счетом 2:1 и одна нулевая ничья.

«Селтик» во многом тоже оказался командой-сюрпризом — жеребьевка была к ним не очень благосклонна, но «кельты» выдали хороший результат. Единственное темное пятно на их выступлениях — разгром 1:7 от «Боруссии», но это дела давно минувших дней. Сейчас «Селтик» в хорошей форме — показали, что умеют огрызаться и не боятся больших соперников (как было в последнем туре с «Астон Виллой»).

Да, «Бавария», конечно, фаворит — команда играет симпатично (несмотря на неожиданное поражение «Фейеноорду») и способна без особого напряжения разобраться с соперником. Но одной левой соперника уделать не получится.

«Реал» — «Манчестер Сити»: главная афиша февраля

Возможные соперники в 1/8: «Атлетико» или «Байер»

Подобрались к самому сладкому. Наверное, главный сюрприз стыков и самый ожидаемое противостояние февраля. Это уже еврокубковая классика: мы помним битву «Реала» и «Сити» в прошлом сезоне, проход «горожан» в позапрошлом, магию Родриго сезоном ранее. Ждем чего-то подобного — это такой матч, выводы по которому можно будет делать только после финального свистка и ни минутой ранее.

Кризисный «Сити» будет надеяться свести старые счеты — очень уж обидно они вылетели в прошлый раз. У Пепа Гвардиолы пока не получилось воскресить Эрлинга Холанна, зато завелись Фил Фоден и Матео Ковачич, и даже новичок Савио наконец-то дал о себе знать. Пеп обязательно придумает новый изощренный план, а вот перфоманс команды Анчелотти наверняка будет зависеть от настроения двух главных звезд — Мбаппе и Винисиуса. Хотя и Родриго в последнее время «в огне».

Ждем, что этот матч тоже заработает место в зале славы еврокубков, а результат будут вспоминать еще долгие годы. Легко не будет ни тем, ни другим — вылет из ЛЧ еще до 1/8 финала больно воспримет любой топ-клуб, что уж говорить о таких грандах, как «Реал» и «Сити».