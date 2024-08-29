«Реал» идет за первой чашкой для Мбаппе, «Ман Сити» — за второй за три сезона. Кто фаворит ЛЧ

Для мадридцев новый успех может стать 16-м в истории.

29 августа состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов — именно такое название получил групповой раунд турнира в его новом формате. Теперь на этой стадии участие примут не 32, а 36 команд, которые не будут разбиты на квартеты. Вместо этого нас всех ждет увлекательный подсчет очков и других показателей в одной большой таблице лиги.

Каждый коллектив проведет на данном этапе по восемь матчей с разными соперниками. Восемь лучших команд сразу попадут в плей-офф, 16 следующих разыграют еще восемь мест в дополнительном раунде. Дальше — по старинке. В общем, будет не менее захватывающе, чем в предыдущие годы. А пока команды только готовятся к стартовым матчам (они состоятся с 17 по 19 сентября), «Спорт-Экспресс» и FONBET рассказывают, кто считается фаворитом предстоящего турнира.

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«Реал»

В прошлом сезоне мадридцы также традиционно входили в пул фаворитов, но не возглавляли список. В какой-то момент команда Карло Анчелотти по котировкам серьезно уступала «Манчестер Сити», который на тот момент был действующим победителем турнира, однако прогнозы аналитиков не сработали. Мадридцы хоть и не совсем уверенно, но последовательно расправились с «Лейпцигом», самим «Сити» и «Баварией», а в финале дожали дортмундскую «Боруссию» и в 15-й раз выиграли трофей.

«Реал» — победитель ЛЧ-2023/24. Фото Getty Images

В этом году от чемпионов Испании ждут значительно более убедительного прохода по сетке. Причина — долгожданный трансфер Килиана Мбаппе, который спустя несколько лет мытарств между мечтой детства и горами катарских денег решился переехать в Мадрид. С ним атака и вообще состав «Реала» стал монструозным: по данным Transfermarkt, он оценивается в 1,34 млрд евро, что на 70 млн дороже, чем «Сити».

«Манчестер Сити»

«Горожане» были фаворитами прошлогоднего розыгрыша, но при весьма яркой и качественной игре не добрались даже до полуфинала. В четвертьфинале «Сити» сошелся с «Реалом» и после ничьей 3:3 в гостях играл дома с позиции силы, но не дожал соперника в основное и дополнительное время, а в серии пенальти оказался чуть менее удачлив.

«Манчестер Сити». Фото Getty Images

В новом еврокубковом сезоне Гвардиола и компания точно собираются достичь большего. Состав «горожан» почти не претерпел изменений (пришли Гюндоган и Савио, а ушел лишь Альварес), поэтому окрепшие связи могут помочь им добиться успеха. В Суперкубке Англии и чемпионате «Сити» это уже активно демонстрирует: взял трофей и выиграл первые игры АПЛ с общим счетом 6:1.

«Бавария»

Прошлым летом мюнхенцы совершили практически невозможное — уговорили закислившегося в «Тоттенхэме» Харри Кейна покинуть Англию и переехать в Германию. Казалось, один из сильнейших нападающих современности поможет «Баварии» не только сделать домашний требл, но и успешно выступить в Лиге чемпионов. Однако эффект получился диаметрально противоположным: команда Тухеля пережила разгром от «Лейпцига» (0:3) в Суперкубке, вылетела из Кубка от «Саарбрюккена» (команды третьей лиги) и приправила все провалом в чемпионате, финишировав третьей. Шансы были разве что в еврокубках, но «Реал» совершил камбэк в полуфинале и впервые за 12 лет оставил мюнхенцев без трофеев.

Харри Кейн. Фото Getty Images

Если такой же для «Баварии» получится и нынешняя кампания, о проклятии Кейна можно будет заявить официально. А пока же команда теперь уже под руководством Венсана Компани считается одним из фаворитов ЛЧ.

«Ливерпуль»

Прошлый сезон «Ливерпуль» наблюдал за баталиями в Лиге чемпионов со стороны: мерсисайдцы не попали в главный еврокубок и довольствовались участием в Лиге Европы. Однако даже во втором по значимости клубном турнире команда Клоппа не достигла успеха: проиграла в четвертьфинале будущему победителю — «Аталанте».

Луис Диас. Фото Getty Images

Новый сезон красные начали всего с одной потерей, но зато какой масштабной — возглавлявший клуб на протяжении девяти лет Юрген Клопп отправился на пенсию. Запавший в сердце как местным болельщикам, так и фанатам соперников немец оставил команду в надежных руках голландца Арне Слота. За тренерскую карьеру 45-летний специалист выиграл всего два трофея с «Фейеноордом», но постарается пополнить коллекцию с «Ливерпулем». В том числе трофеем Лиги чемпионов.

«Интер»

К итальянским командам в последние годы в Европе относятся слегка неуважительно — по предварительным котировкам они редко считаются фаворитами. Однако прорыв «Интера» в финал ЛЧ-2022/23 (в том розыгрыше три клуба серии А дошли до 1/2), а также победа «Аталанты» в Лиге Европы-2023/24 вернули местным коллективам вес.

Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам. Фото Getty Images

Нерадзурри — наиболее яркий и мощный представитель чемпионата Италии. Недаром миланцы дважды за последние четыре года выигрывали домашний турнир, а последний закрыли с преимуществом в 19 очков над вторым местом. В интернациональном составе черно-синих множество опытных и звездных игроков, а поведет их за собой Лаутаро Мартинес — он перенял у Лео Месси в сборной лидерские качества и готов подарить команде большую победу.

«Барселона»

Каталонцы финишировали в чемпионате Испании на втором месте, а в Лиге чемпионов споткнулись о «ПСЖ». Но для той команды это стало неплохим результатом, ведь почти весь сезон она переваривала последствия многочисленных скандалов и перетрясок состава. Сейчас ситуация в «Барселоне» стабилизировалась во всех областях: команда представляет собой симбиоз опыта старичков и горячей крови воспитанников ла масии, которые уже помогают ей добиваться целей.

Роберт Левандовски. Фото Getty Images

Покупку одного из лучших игроков прошедшего Евро Дани Ольмо даже с учетом потери Илкая Гюндогана можно назвать абсолютно позитивным моментом. От этой команды можно ждать чего угодно, и при определенном везении она способна дотянуться даже до Кубка ЛЧ.

«Арсенал»

Кажется, еще недавно над лондонцами хихикали из-за вечных четвертых мест, но сейчас никто не посмеет даже ухмыльнуться в их сторону. «Арсенал» — один из островков стабильности в чемпионате Англии, который на протяжении двух последних сезонов не дает заскучать «Манчестер Сити».

«Арсенал». Фото Getty Images

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «канониры» даже входили в тройку фаворитов и, по мнению экспертов, должны были пройти в четвертьфинале «Баварию», но не получилось. Новый поход за первым в истории клуба трофеем также может оборваться совершенно неожиданно, но также рискует стать триумфальным. Микель Артета собрал очень боеспособный коллектив и отточил игру команды — теперь она способна на многое.

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