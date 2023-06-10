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Лига чемпионов

Сегодня, 18:30

Эффектная бразильянка выступит перед финалом Лиги чемпионов. Ее горячие танцы на сцене покорили Неймара

Отдел фото «СЭ»
Бразильская певица Анитта.
Анитта во время одного из своих выступлений.
Фото Getty Images
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Певицу Анитту просто обожают в Латинской Америке.

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер», — главный матч года в европейском футболе. Перед началом по традиции состоится яркое шоу, на которое организаторы всегда приглашают звезд мирового уровня, таких как Imagine Dragons, Дуа Липа, Black Eyed Peas или 2cellos.

В этом году радовать зрителей вокалом и зажигательными танцами будет бразильская певица Анитта в дуэте с нигерийским рэпером Burna Boy. Возможно, в России она не очень известна, но в Бразилии и среди любителей латиноамериканской музыки по всему миру эта девушка очень популярна. У нее 64 миллиона подписчиков в соцсетях, ее клипы собирают десятки миллионов просмотров, а главный хит Envolver послушали в Spotify 531 миллион раз.

Фото Global Look Press
Бразильская певица Анитта.
Фото Global Look Press

На родине она является суперзвездой и привлекает внимание футболистов. В 2019 году на карнавале в Рио-де-Жанейро Анитту сфотографировали вместе с Неймаром. Довольный футболист обнимал девушку, а на фото попал поцелуй в щеку. В тот момент Ней в очередной раз расстался с Бруной Маркезини, а Анитта в разговоре с прессой намекнула на то, что она, футболист и еще одна девушка продолжили празднование в гостиничном номере.

Слухи о романе вызвали настоящий переполох в бразильских СМИ, поэтому вскоре певице пришлось оправдываться, что она не разлучница, ее слова про продолжение вечера неправильно интерпретировали, а с Неймаром они давние друзья и не более того.

Бразильская певица Анитта.
Фото Global Look Press

Во второй раз Анитта вновь попала на страницы спортивных изданий в 2022 году во время чемпионата мира в Катаре. Футболист сборной Бразилии Ришарлисон, ярко начавший турнир, на волне успеха сделал заявление — если Бразилия выиграет ЧМ, то он позовет Анитту на свидание. Увы, такого шанса не представилось — Бразилия вылетела в четвертьфинале. Нет кубка — нет ужина.

— Я очень рада выступать в финале Лиги чемпионов, и мне не терпится стать одним из хедлайнеров вместе с Burna Boy, — прокомментировала Анитта предстоящее выступление. — Мы собираемся подарить болельщикам на стадионе и по всему миру незабываемое зрелище. Вы захотите это увидеть!

Бразильская певица Анитта.
Фото Global Look Press

Кстати, певица уже имеет опыт выступления на подобных мероприятиях. В 2016 году она участвовала в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Анитта выступает на церемонии открытия Олимпиады в Рио.
Фото Getty Images
Бразильская певица Анитта.
Фото Getty Images
Бразильская певица Анитта.
Фото Getty Images
Неймар Сантос
Лига чемпионов УЕФА
фото
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