Сегодня, 21:10
Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 пройдет 1 июня 2024 года в Лондоне (Великобритания). Матч между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» примет стадион «Уэмбли». Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
Финал Лиги чемпионов состоится на арене «Уэмбли» в третий раз в истории. В двух предыдущих — «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» 28 мая 2011 года (3:1), а также «Бавария» победила «Боруссию» 25 мая 2013-го (2:1).
Главным арбитром финала ЛЧ-2024 назначен словенец Славко Винчич.
Действующий победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выбыл из турнира на стадии четвертьфинала. Команда Хосепа Гвардиолы проиграла в серии пенальти в двух матчах «Реалу» (4:4, пенальти — 3:4).
В финал ЛЧ вышли победитель группы F — «Боруссия» и лучшая команда группы C — «Реал».
«Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе F, с 11 очками опередив «ПСЖ» (8), «Милан» (8) и «Ньюкасл» (5). В 1/8 финала немецкий клуб прошел ПСВ (3:1 по сумме двух матчей), в четвертьфинале «шмели» победили «Атлетико» (5:4), а в 1/2 финала команда Эдина Терзича обыграла «ПСЖ» (2:0).
Дортмундская «Боруссия» выигрывала Лигу чемпионов один раз. В сезоне-1996/97 в финале еврокубка «шмели» победили «Ювентус» (3:1). В финале сезона-2012/13 дортмундцы потерпели поражение от «Баварии» со счетом 1:2.
Титулы «Боруссии» в Кубке / Лиге чемпионов:
Финалы «Боруссии»:
«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первой строчки группы C. Команда Карло Анчелотти одержала шесть побед в шести матчах, набрала 18 очков и опередила «Наполи» (10), «Брагу» (4) и «Унион» (2). В 1/8 финала ЛЧ сливочные победили «Лейпциг» (по сумме двух матчей — 2:1), в четвертьфинале мадридцы прошли «Ман Сити» (4:4, пенальти — 4:3), а в 1/2 финала бланкос обыграли «Баварию» (4:3).
«Реал» является рекордсменом по числу титулов в Кубке/Лиге чемпионов — 14 побед. В последний раз клуб из Мадрида выигрывал трофей в сезоне-2021/22. 28 мая 2022 года в Париже на стадионе «Стад де Франс» мадридцы победили «Ливерпуль» (1:0).
Мадридцы всего три раза проигрывали финал Кубка/Лиги чемпионов — «Бенфике» (3:5, сезон-1961/62), «Интеру» (1:3, 1963/64) и «Ливерпулю» (0:1, 1980/81).
Титулы «Реала» в Кубке / Лиге чемпионов:
Финалы «Реала»:
Финал Лиги чемпионов-2024 состоит из одного матча. Если по истечении 90 минут команды не смогут выявить победителя, то проведут дополнительное время 30 минут (два тайма по 15). При сохранении ничейного счета на табло после овертайма главный арбитр назначает серию пенальти (по пять ударов и в случае ничьей дополнительно по одному до выявления победителя). К каждому из таймов судья может добавить несколько минут в качестве компенсации за остановки — вынужденные паузы из-за травм, замен и других событий и ситуаций.
В матч-центре «СЭ» будут доступны основные события матча (голы, предупреждения и удаления, замены), а также результат финала Лиги чемпионов-2023/24.
Продажа билетов на финал Лиги чемпионов-2024 завершилась на официальном сайте УЕФА 16 апреля. Минимальная стоимость составляла 60 фунтов стерлингов (примерно 6800 рублей). По такой цене билеты могли купить болельщики «Реала» и «Боруссии». Билеты первой категории (самой дорогой) стоили 610 фунтов стерлингов (69 500 рублей). Для людей с ограниченными возможностями билеты реализовывались по 60 фунтов стерлингов.
С учетом ажиотажа билеты теперь могут продавать спекулянты и мошенники.
В предматчевом шоу на финале Лиги чемпионов выступит известный американский певец Ленни Кравиц. 60-летний исполнитель является четырехкратным обладателем музыкальной премии «Грэмми». Один из его главных хитов — песня Fly Away («Улетай»).
«Я чувствую себя по-настоящему воодушевленным перед выступлением в стартовом шоу финала Лиги чемпионов в Лондоне, городе, который занимает особое место в моей жизни, — приводит слова Кравица пресс-служба УЕФА. — Это будет захватывающее событие перед финалом, которое так много значит для многих. Это прекрасный повод собраться вместе и насладиться музыкой и чувством товарищества».
Где пройдет финал Лиги чемпионов в следующих сезонах
В сезоне-2024/25 финал Лиги чемпионов состоится в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц Арена» 31 мая 2025 года.
Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 пройдет в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена».
УЕФА отложил до сентября решение о месте проведения финала ЛЧ в сезоне-2026/27. Тогда будет предоставлена информация о плане реконструкции арены «Сан-Сиро» в Милане (Италия).
Трансляция финала Лиги чемпионов в прямом эфире 1 июня будет доступна в России бесплатно на федеральном спортивном канале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Она начнется в 21.10 по московскому времени. Игру «Боруссия» — «Реал» также покажут по платной подписке на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1».
На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция решающего матча сезона в Лиге чемпионов.