Главная битва сезона в еврокубках уже в субботу.

Когда и где пройдет финал Лиги чемпионов: дата и место

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 пройдет 1 июня 2024 года в Лондоне (Великобритания). Матч между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» примет стадион «Уэмбли». Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов состоится на арене «Уэмбли» в третий раз в истории. В двух предыдущих — «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» 28 мая 2011 года (3:1), а также «Бавария» победила «Боруссию» 25 мая 2013-го (2:1).

Главным арбитром финала ЛЧ-2024 назначен словенец Славко Винчич.

Сетка плей-офф Лиги чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выбыл из турнира на стадии четвертьфинала. Команда Хосепа Гвардиолы проиграла в серии пенальти в двух матчах «Реалу» (4:4, пенальти — 3:4).

В финал ЛЧ вышли победитель группы F — «Боруссия» и лучшая команда группы C — «Реал».

Результаты 1/8 финала Лиги чемпионов

Результаты 1/4 финала Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Боруссия» — 2:1, 2:4

«ПСЖ» — «Барселона» — 2:3, 4:1

«Арсенал» — «Бавария» — 2:2, 0:1

«Реал» — «Манчестер Сити» — 3:3, 1:1 (пенальти — 4:3)

Результаты 1/2 финала Лиги чемпионов

«Боруссия» — «ПСЖ» — 1:0, 1:0

«Бавария» — «Реал» — 2:2, 1:2

Финал Лиги чемпионов

«Боруссия» — «Реал» — 1 июня

Путь «Боруссии» к финалу Лиги чемпионов

«Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе F, с 11 очками опередив «ПСЖ» (8), «Милан» (8) и «Ньюкасл» (5). В 1/8 финала немецкий клуб прошел ПСВ (3:1 по сумме двух матчей), в четвертьфинале «шмели» победили «Атлетико» (5:4), а в 1/2 финала команда Эдина Терзича обыграла «ПСЖ» (2:0).

19 сентября 2023 года. Группа F. «ПСЖ» — «Боруссия» — 2:0

4 октября 2023 года. Группа F. «Боруссия» — «Милан» — 0:0

25 октября 2023 года. Группа F. «Ньюкасл» — «Боруссия» — 0:1

7 ноября 2023 года. Группа F. «Боруссия» — «Ньюкасл» — 2:0

28 ноября 2023 года. Группа F. «Милан» — «Боруссия» — 1:3

13 декабря 2023 года. Группа F. «Боруссия» — «ПСЖ» — 1:1

20 февраля 2024 года. 1/8 финала. ПСВ — «Боруссия» — 1:1

13 марта 2024 года. 1/8 финала. «Боруссия» — ПСВ — 2:0

10 апреля 2024 года. 1/4 финала. «Атлетико» — «Боруссия» — 2:1

16 апреля 2024 года. 1/4 финала. «Боруссия» — «Атлетико» — 4:2

1 мая 2024 года. 1/2 финала. «Боруссия» — «ПСЖ» — 1:0

7 мая 2024 года. 1/2 финала. «ПСЖ» — «Боруссия» — 0:1

Финалы и титулы «Боруссии» в Лиге чемпионов

Дортмундская «Боруссия» выигрывала Лигу чемпионов один раз. В сезоне-1996/97 в финале еврокубка «шмели» победили «Ювентус» (3:1). В финале сезона-2012/13 дортмундцы потерпели поражение от «Баварии» со счетом 1:2.

Титулы «Боруссии» в Кубке / Лиге чемпионов:

сезон-1996/97

Финалы «Боруссии»:

сезон-2012/13

Антонио Рюдигер, Карло Анчелотти и Винисиус Жуниор (слева направо). Фото Reuters

Путь «Реала» к финалу Лиги чемпионов

«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первой строчки группы C. Команда Карло Анчелотти одержала шесть побед в шести матчах, набрала 18 очков и опередила «Наполи» (10), «Брагу» (4) и «Унион» (2). В 1/8 финала ЛЧ сливочные победили «Лейпциг» (по сумме двух матчей — 2:1), в четвертьфинале мадридцы прошли «Ман Сити» (4:4, пенальти — 4:3), а в 1/2 финала бланкос обыграли «Баварию» (4:3).

20 сентября 2023 года. Группа C. «Реал» — «Унион» — 1:0

3 октября 2023 года. Группа C. «Наполи» — «Реал» — 2:3

24 октября 2023 года. Группа C. «Брага» — «Реал» — 1:2

8 ноября 2023 года. Группа C. «Реал» — «Брага» — 3:0

29 ноября 2023 года. Группа C. «Реал» — «Наполи» — 4:2

12 декабря 2023 года. Группа C. «Унион» — «Реал» — 2:3

13 февраля 2024 года. 1/8 финала. «Лейпциг» — «Реал» — 0:1

6 марта 2024 года. 1/8 финала. «Реал» — «Лейпциг» — 1:1

9 апреля 2024 года. 1/4 финала. «Реал» — «Манчестер Сити» — 3:3

17 апреля 2024 года. 1/4 финала. «Манчестер Сити» — «Реал» — 1:1, пенальти — 3:4

30 апреля 2024 года. 1/2 финала. «Бавария» — «Реал» — 2:2

8 мая 2024 года. 1/2 финала. «Реал» — «Бавария» — 2:1

Финалы и титулы «Реала» в Лиге чемпионов

«Реал» является рекордсменом по числу титулов в Кубке/Лиге чемпионов — 14 побед. В последний раз клуб из Мадрида выигрывал трофей в сезоне-2021/22. 28 мая 2022 года в Париже на стадионе «Стад де Франс» мадридцы победили «Ливерпуль» (1:0).

Мадридцы всего три раза проигрывали финал Кубка/Лиги чемпионов — «Бенфике» (3:5, сезон-1961/62), «Интеру» (1:3, 1963/64) и «Ливерпулю» (0:1, 1980/81).

Титулы «Реала» в Кубке / Лиге чемпионов:

1955/56

1956/57

1957/58

1958/59

1959/60

1965/66

1997/98

1999/2000

2001/02

2013/14

2015/16

2016/17

2017/18

2021/22

Финалы «Реала»:

1961/62

1963/64

1980/81

Арбитр Славко Винчич (слева) и Юлиан Брандт. Фото Global Look Press

Результат финала Лиги чемпионов 2024

Финал Лиги чемпионов-2024 состоит из одного матча. Если по истечении 90 минут команды не смогут выявить победителя, то проведут дополнительное время 30 минут (два тайма по 15). При сохранении ничейного счета на табло после овертайма главный арбитр назначает серию пенальти (по пять ударов и в случае ничьей дополнительно по одному до выявления победителя). К каждому из таймов судья может добавить несколько минут в качестве компенсации за остановки — вынужденные паузы из-за травм, замен и других событий и ситуаций.

В матч-центре «СЭ» будут доступны основные события матча (голы, предупреждения и удаления, замены), а также результат финала Лиги чемпионов-2023/24.

Сколько стоит билет на финал Лиги чемпионов

Продажа билетов на финал Лиги чемпионов-2024 завершилась на официальном сайте УЕФА 16 апреля. Минимальная стоимость составляла 60 фунтов стерлингов (примерно 6800 рублей). По такой цене билеты могли купить болельщики «Реала» и «Боруссии». Билеты первой категории (самой дорогой) стоили 610 фунтов стерлингов (69 500 рублей). Для людей с ограниченными возможностями билеты реализовывались по 60 фунтов стерлингов.

С учетом ажиотажа билеты теперь могут продавать спекулянты и мошенники.

Кто выступит на финале Лиги чемпионов

В предматчевом шоу на финале Лиги чемпионов выступит известный американский певец Ленни Кравиц. 60-летний исполнитель является четырехкратным обладателем музыкальной премии «Грэмми». Один из его главных хитов — песня Fly Away («Улетай»).

«Я чувствую себя по-настоящему воодушевленным перед выступлением в стартовом шоу финала Лиги чемпионов в Лондоне, городе, который занимает особое место в моей жизни, — приводит слова Кравица пресс-служба УЕФА. — Это будет захватывающее событие перед финалом, которое так много значит для многих. Это прекрасный повод собраться вместе и насладиться музыкой и чувством товарищества».

Где пройдет финал Лиги чемпионов в следующих сезонах

В сезоне-2024/25 финал Лиги чемпионов состоится в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц Арена» 31 мая 2025 года.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 пройдет в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена».

УЕФА отложил до сентября решение о месте проведения финала ЛЧ в сезоне-2026/27. Тогда будет предоставлена информация о плане реконструкции арены «Сан-Сиро» в Милане (Италия).

Где смотреть трансляцию финала Лиги чемпионов

Трансляция финала Лиги чемпионов в прямом эфире 1 июня будет доступна в России бесплатно на федеральном спортивном канале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Она начнется в 21.10 по московскому времени. Игру «Боруссия» — «Реал» также покажут по платной подписке на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция решающего матча сезона в Лиге чемпионов.