Какой была первая Лига чемпионов: почти без топ-клубов, УЕФА воевал с Суперлигой, ЦСКА запретили играть в России

К старту нового формата — о легендарном розыгрыше.

В сезоне-2024/25 формат Лиги чемпионов изменили — фактически перед нами абсолютно новый турнир, следующая эпоха. На пороге перемен логично вспомнить: как все было на старте, когда Лига чемпионов только появилась?

Отправляемся в начало 1990-х — изучать поразительные истории и совпадения.

Лигу чемпионов создали... в ответ на Суперлигу!

Обычно люди считают, что ЛЧ — простой ребрендинг Кубка европейских чемпионов, старого и уважаемого турнира. Это ошибка: за тем переименованием крылись тектонические изменения европейского футбола, существующие с нами до сих пор. Сила УЕФА, топ-5 лиг, огромные деньги — все пошло оттуда. От появления Лиги чемпионов.

В начале 1990-х мир (и обычный, и футбольный) бурлил и не был похож на наш: СССР распался, Евросоюз только создавался, в Кубке европейских чемпионов играли действительно чемпионы, английские клубы уже несколько лет переживали еврокубковый бан, лучшей лигой мира считалась серия А и лишь «Реал», как и сейчас, стабильно оставался недостижим по победам на континенте.

В ситуации, когда политический ландшафт трещал и менялся, футбол был одной из последних ниточек, связывавшей всех. Люди его смотрели, и смотрели много, телевидение входило в свой золотой век и наполнялось деньгами. Появилась конкуренция, росло предложение телекомпаний и аппетиты клубов. Фактически началась эпоха телеконтрактов — когда медийщики манили большими суммами, а клубы хотели еще больше, но были готовы многое сделать взамен.

Так, например, появилась АПЛ — англичане несколько лет ругались с собственной федерацией из-за теледенег и наконец из-за них же и ушли в самостоятельное плавание. Подробный текст об этом писал Дмитрий Гирин — почитайте, та еще драма.

Этическую сторону вопроса, традиции и другие темы оставим английским болельщикам — раньше они любили об этом причитать. По факту же их клубы стали богаче, а решение о создании АПЛ из 2024 года выглядит и вовсе гениальным. Многим оно показалось таким и в начале 1990-х — европейские клубы смотрели на островитян с завистью, и их «бунт» вызвал схожие процессы по всему региону.

Разбирать кейсы Италии, Испании и всех остальных стран мы сейчас, конечно, не будем — везде были свои движения. Но что важно: все вместе, вдохновленные англичанами, европейские клубы начали «качать» УЕФА, чей Кубок европейских чемпионов казался абсолютно смехотворным с финансовой точки зрения.

Турнир в принципе удручал: брали туда только чемпионов, матчей мало, вылететь легко и платили копейки: банк составлял лишь 90 миллионов долларов на всех. Европейские клубы чувствовали, что запрос телевизионщиков гораздо выше — а успехи отстраненных от еврокубков за Эйзельскую давку англичан только укрепили в них это ощущение. Так в Европе впервые заговорили о Суперлиге.

«Кубок европейских чемпионов стал анахронизмом. Это же экономический нонсенс, что такой гранд, как «Милан», может вылететь после первого же матча. Это просто несовременное мышление», — сокрушался Сильвио Берлускони, патрон «Милана» и один из инициаторов Суперлиги тех лет.

Сильвио Берлускони. Фото Global Look Press

Если вы следили за созданием Суперлиги в 2021 году, то примерно понимаете, чем все закончилось. УЕФА пригрозил всем, кто решится участвовать в проекте, самыми страшными карами. Клубы отступили. Но и в Союзе понимали, что прежний формат больше не устраивает ни участников, ни потребителей.

Так придумали групповой этап — и внедрили его в сезоне-1991/92. Новая сетка увеличила количество игр: вместо обычного гладкого плей-офф до финала теперь 32 команды (плюс четыре в предварительном этапе) проводили два отборочных раунда, после которых восемь оставшихся участников делились на две группы. Там их ждали привычные шесть матчей, дальше победители каждой из групп выходили в финал.

С высоты нашего современного опыта формат кажется корявым. Но для тех лет, когда европейским вещателям срочно требовалось больше международных противостояний, модель оказалась прорывной. На следующий год после ее введения УЕФА подогнал оболочку под содержание — и ввел Лигу чемпионов.

Это был не просто ребрендинг — конечно, поменяли название, герб и прочую атрибутику, но главные изменения случились внутри. Если Кубок европейских чемпионов был турниром, где встречались как есть и без прикрас, то Лига чемпионов стала продуктом с идеальной формой для постоянно растущего заработка.

УЕФА не только увеличил число матчей — он строго регламентировал, как это должно выглядеть.

Телевизионные компании хотели больше футбола? Союз согласился дать его, но хотел сделать лучший продукт на рынке. Чиновники считали, что ЛЧ должна отличаться и от национальных чемпионатов, и от потенциальных конкурентов (Суперлиги). Поэтому следили за всем — вплоть до состояния подтрибунных помещений.

Разумеется, создавая продукт, УЕФА хотел забрать у клубов любые права на его трансляцию (которые принадлежали командам в эпоху КЕЧ) и продавать их централизованно, контролируя финансы. Путем переговоров это удалось сделать — по сути, Союз в тот момент тихо «закабалил» клубы, уговорив их играть в то, во что хочет УЕФА, под его диктовку и в полной зависимости от Союза.

«Забрать у клубов все телевизионные и спонсорские права было непривычной практикой, но еще больше дискомфорта участникам первых розыгрышей Лиги чемпионов доставляло то, что мы как организаторы турнира в дни матчей фактически становились хозяевами стадионов.

Мы выбрали такую модель, потому что, раз сами продали права, хотели сами же и отвечать за реализацию всех эксклюзивных опций для спонсоров», — писал в колонке для «Ведомостей» отвечавший за создание Лиги чемпионов американский менеджер Крэйг Томпсон.

УЕФА создал действительно прорывной продукт, доступный всему региону. Минусом была утрата клубами самостоятельности — именно в тот момент, на развилке, они шагнули в сторону диктатуры УЕФА в международных матчах. Конечно, провались первый розыгрыш — и все пошло бы иначе: клубы наверняка переключились бы на создание своего турнира.

Вот только Лига чемпиона совсем не провалилась, хотя и не все прошло гладко.

Матч «Штутгарт» - «Лидс», 16 сентября 1992 года. Фото Pressefoto Rudel / Herbert Rudel v, Global Look Press

Первая ЛЧ прошла почти без топ-команд. И завершилась скандалом

Помните, выше мы говорили о том, что формат получился немного корявым? Его минус (в первую очередь — для телевизионщиков) заключался в том, что сначала все 32 чемпиона должны были пройти через два отборочных этапа, после чего оставшиеся восемь клубов делились на две группы. Нетрудно догадаться, что через такое сито просочились не все, кого хотели бы видеть на ТВ.

Так, «Штутгарт» вылетел еще в первом раунде, уступив «Лидсу». Вроде бы терпимо — Лига чемпионов потеряла Германию, но осталась Англия. Вот только «Лидс» во втором раунде не смог пройти «Рейнджерс», и по итогу новый турнир с ходу лишился огромной доли аудитории.

Вдобавок ко всему во втором раунде турнир покинула «Барселона», уступив ЦСКА. На групповом этапе кроме москвичей остались «Гетеборг», «Рейнджерс», «Брюгге», ПСВ, «Порту», «Милан» и «Марсель». Максимально необычный состав по нынешним временам!

Розыгрыш прошел без особых сенсаций и крутился вокруг двух грандов того времени — «Марселя» и «Милана». Оба клуба к сезону-1992/93 оформились как топы — «Марсель» четыре года подряд царил во Франции и был близок к победе в КЕЧ, «Милан» и вовсе считался одним из лучших на континенте, за последние пять сезонов завоевавший все, что только можно было представить.

Фавориты ровно прошли свои группы — «Марселю» (9 очков) немного наступал на пятки «Рейнджерс» (8), а вот «Милан» (12) с большим отрывом от «Гетеборга» (6) решил все вопросы заранее. Не стоит удивляться скромным показателям — в то время за победу давали два очка.

Финал проводили в Берлине, где сенсационно победили провансальцы, забив мяч на 44-й минуте. Это был триумф Франции — впервые в истории местный клуб добился столь впечатляющей победы. К сожалению для французов, она до сих пор остается последней в истории — и ассоциируется с грандиозным скандалом.

За неделю до финала провансальцы играли с «Валансьеном» в чемпионате Франции. «Марсель» победил, стал чемпионом, а позднее выяснилось, что президент клуба Бернард Тапи через одного из своих футболистов подкупил двух игроков соперника, чтобы те сдали матч. Хотели подкупить и третьего — но тот оказался совестливым, отказался, а в середине игры рассказал обо всем судье.

Полиция и футбольные власти начали разбираться — пока шло расследование, «Марсель» выиграл Лигу чемпионов, но на этом его славная история схлопнулась. Сговор был доказан, команду лишили чемпионства, сослали во второй дивизион и отняли еврокубковое место на следующий сезон. А Бернарда Тапи посадили в тюрьму.

Правда, титула победителей первой в истории Лиги чемпионов «Марсель» не лишили — там клуб никого не обманывал. Но позднее полузащитник Жан-Жак Эйдели, через которого и договаривался Тапи, признался в автобиографии, что перед финалом футболисты принимали допинг — а раздавал его лично президент.

Кстати, подозрения в подкупе соперника в Лиге чемпионов тоже возникнут. Но это уже совсем другая история — о которой ниже.

Руди Феллер «Марсель» празднует победу в финале Лиги чемпионов. Фото imago sportfotodienst, Global Look Press

Россию в первой Лиге чемпионов представлял ЦСКА. Клуб играл в Берлине, игроков отравили

Честь представлять новую страну на мировой карте — Россию — в сезоне-1992/93 выпала ЦСКА. Но армейцам, как и всем, предстояло пробиться через два отборочных раунда. Здесь красно-синие совершили первый (и последний) в той кампании подвиг — выкинули из розыгрыша «Барселону», обыграв ее на «Камп Ноу». Каталонцы были так озадачены, что позднее предлагали москвичам реванш и готовы были оплатить все расходы. Но в ЦСКА предусмотрительно отказались.

На этой сенсации, по большому счету, все и закончилось: дальше красно-синих ждали одни разочарования. Началось с того, что ЦСКА отправили играть в Берлин, так как в Москве не нашлось достойного стадиона для стандартов нового турнира.

«Дело не в том, что стадион ЦСКА плохо выглядел, просто мы с УЕФА сразу установили высокие требования по разным параметрам до деталей: уровень света, состояние подтрибунных помещений для гостей.

Мы перенесли матчи в Германию, потому что немецкой команды в турнире уже не было, а у нас оставались определенные обязательства перед местными партнерами. Сейчас сложно сказать, насколько справедливо это было по отношению к ЦСКА, но уже тогда УЕФА хотел показать всем клубам: либо вы соответствуете, улучшаете арену и инфраструктуру вокруг, либо не играете дома», — рассказывал Крэйг Томпсон в своей колонке для «Ведомостей».

Вслед за организационными проблемами подтянулись кошмарные результаты. ЦСКА не одержал ни одной победы на групповом этапе и бесславно занял последнее место. А еще потерпел одно из крупнейших еврокубковых поражений в истории — 0:6 от «Марселя».

Надо ли говорить, что разгром получился с душком? Защитник той команды Василий Иванов уверял, что в то время ходили слухи, будто «Марсель» пытался подкупить кого-то из ЦСКА, так как клубу срочно нужна была победа с разницей в три мяча. Кого-то даже вызывали в УЕФА, но в итоге эту версию исключили.

Не достигнув желаемого, «Марсель», вероятно, пошел другим путем. Армейцев просто отравили — в 2006 году в этом признался тот самый Эйдели, который ранее уже рассказывал про допинг: «Против соперников в «Марселе» применяли подлые приемы. Вспомнить только, что вытворили наши боссы с московским ЦСКА: в бутылки с водой, которые предназначались московским футболистам, тончайшим шприцем ввели какое-то вещество прямо сквозь пробки. При этом все улыбались, шутили. Потом позвали мальчишку из числа помощников и приказали ему отнести бутылки русским».

Тренер той команды, Геннадий Костылев, поражался: «Я сразу понял, что что-то не то с ребятами. Когда ехали на матч — половина футболистов заснули в автобусе. А на поле вся команда выглядела какой-то вялой. Вспоминаю, что после этого говорили, мол, провезли нашу команду мордой по асфальту... Но надо было понимать, что наши молодые ребята подверглись какому-то непонятному воздействию».

Всеми правдами и неправдами «Марсель» дома разгромил ЦСКА со счетом 6:0. Дальнейшую историю вы уже знаете — подкуп, допинг, чемпионство, победа в Лиге чемпионов и последовавшее наказание. У ЦСКА все закончилось еще более бесславно — после разгрома армейцы уступили «Брюгге» и сыграли вничью с «Рейнджерс». А на следующий год в элитный еврокубок отправился «Спартак».

Геннадий Костылев. Фото Александр Федоров, "СЭ"

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Несмотря на скандалы и неидеальный формат, новый турнир понравился зрителям. Более того, из-за особенностей вещания (УЕФА начал отправлять сигналы всех матчей сразу — так на ТВ появились хайлайты) многие клубы стали популярнее в других странах. Теперь болельщики по всей Европе могли следить не только за командой из своего чемпионата, но и наслаждаться нарезками других игр.

Клубы тоже оценили новинку — конечно, поначалу было непривычно, но со временем новую модель доработали так, что все топовые лиги почти гарантированно получали места в Лиге чемпионов. После архаичного Кубка европейских чемпионов взлетели все ключевые показатели: зрелищность, статус, внимание аудитории и, конечно, призовые.

Сегодня открывается новая глава трансформации турнира, который когда-то начинался с недоработанного формата и, пожалуй, самого скандального победителя в истории.