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Лига чемпионов

10 декабря, 21:45

Кто из грандов может не попасть в плей-офф Лиги чемпионов? В зоне риска — «ПСЖ», «Реал» и даже «Ман Сити»

«ПСЖ», «Реал» и «Манчестер Сити» могут не попасть в плей-офф Лиги чемпионов
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Оцениваем расклады перед шестым туром.

Можно по-разному относиться к новому формату Лиги чемпионов, но кое-что известно точно — он уже, за пять туров, преподнес много сюрпризов. Достаточно взглянуть на таблицу. «Монако» и «Аталанта» — в топ-8, «Брест» с одним поражением совсем близко к десятке, а сразу несколько грандов сенсационно располагаются чересчур низко.

Набирается целый список звездных команд, которые идут ниже ожиданий: «Бавария», «Атлетико», «Милан», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Реал», «ПСЖ». Все они занимают места ниже 12-го, а чье-то положение совсем печальное — привет отправляется в Париж.

С него и начнем! Французский гегемон валится сильнее всех — единственный из крепышей вне зоны плей-офф, на 25-м месте. Неудачи основаны на череде вратарских ошибок и паршивой реализации. При 7,35 xG за пять туров команда Энрике забила всего три мяча. До попадания в зону евровесны — два очка, а из откровенно проходимых соперников остался «Зальцбург», за которым последуют «Сити» дома и «Штутгарт» на выезде. Шансов на проход, честно говоря, не то чтобы много.

Джуд Беллингем в&nbsp;матче &laquo;Реала&raquo; против &laquo;Ливерпуля&raquo; (0:2) в&nbsp;Лиге чемпионов. «Реал» снова проиграл — но все равно будет в плей-офф. Все благодаря новому формату Лиги чемпионов

На спасительной для «ПСЖ» 24-й строчке находится «Реал», и это прямо шок. Перед стартом сезона казалось, что с таким составом команда Анчелотти без проблем будет гасить оппонента за оппонентом, а матч за Суперкубок УЕФА это мнение лишь укрепил. Но Мбаппе не встроился в состав как влитой, Беллингем долго набирал форму, оборону выкосили травмы. В итоге — три поражения на общем этапе. Два из которых — подряд. Впервые за 16 лет! Правда, календарь обнадеживает. Сначала мадридцам предстоит попотеть в Бергамо, где их примет разыгравшаяся «Аталанта», зато потом — «Зальцбург» и «Брест». Зная, о ком речь, не удивимся и девяти баллам.

Далее — парочка с ситуацией получше, хоть и далеко не идеальной. «Ювентус» — 19-й, «Ман Сити» — 17-й. Очков у них поровну — восемь. Скорее всего, кто-то из дуэта окажется ниже уже на днях, если не оба. Просто им играть друг с другом в Турине. Зрителей ждет самый непредсказуемый матч с горячей афишей в розыгрыше. Ну правда, ноль уверенных предположений, как все пройдет.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

Пеп Гвардиола не справляется с кризисом, а Мотта находится в начале пути и пока занимается базовыми настройками. Но это все еще «Сити» и все еще «Ювентус». Мощные команды с великолепными футболистами, способными как минимум бороться на равных с любым. Глядя на заключительную дистанцию, думается, что англичанам победа нужнее, потому что с «Брюгге» позже встречаться и тем и другим, а с «ПСЖ» — только «Сити». «Юве» закончит группу игрой против «Бенфики».

Мохамед Салах, Джанлуиджи Доннарумма, Килиан Мбаппе. «Зальцбург» — «ПСЖ», игры «Ливерпуля» и «Реала». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Напоследок поговорим о троице клубов с девятью очками и легкими календарями. От «Баварии», «Атлетико» и «Милана» априори ожидаешь большего, чем нахождение в середине второй десятки. Мюнхенцы вообще лишь в предыдущем туре обошли загребское «Динамо», которому забили девять голов в сентябре. Компани нелегко даются битвы с могучими конкурентами. «Барселона», «Боруссия», «Астон Вилла», дважды «Байер» и «Айнтрахт» — вот все, кто не проиграл главной команде Германии в текущем сезоне. К счастью для бельгийца, из соперников остались «Шахтер», «Фейеноорд» и «Слован» — все ниже 20-го места. Можно и без травмированного Кейна разбираться.

Фото Global Look Press

«Атлетико» нехило трясло в октябре. Второй месяц осени обернулся для команды Симеоне тремя поражениями во всех турнирах — больше их в сезоне не было вовсе. Ноябрь принес победы, которые не заканчиваются до сих пор. Уже десять подряд! «Слован» и «Зальцбург» нервы трепать не должны. Разве что с «Байером» придется пободаться.

«Милан» тоже завелся с опозданием и расцвел к третьему туру — на тот момент итальянский клуб шел с нулем баллов в ЛЧ. А дальше — три из трех, включая 3:1 на «Сантьяго Бернабеу». Немного подкосить может надрыв икроножной мышцы Кристиана Пулишича, ставшего настоящим лидером, — выбыл до января. Расписание позволяет рассчитывать на остальных, уж с «Црвеной Звездой», «Жироной» и Загребом как-нибудь не провалятся.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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