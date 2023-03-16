Подожженные авто, разбитые витрины и столкновения с полицией. Фанаты разнесли Неаполь

Сегодня, 13:15
Болельщики «Айнтрахта» — одни из самых известных в Европе прямо сейчас. Их массовые выезды уже стали фишкой в еврокубках. Опасаясь беспорядков, министерство внутренних дел Италии выдало судебный запрет на продажу билетов гостевым болельщикам. Представители «Айнтрахта» сообщали, что их лишили квоты в 2700 билетов.
Итальянские власти опасались, что в городе будут столкновения фанатов. Еще перед первым матчем ультрас «Айнтрахта» напали на итальянских болельщиков во Франкфурте-на-Майне, поэтому власти Неаполя попытались исключить любые столкновения.
«Это решение властей шокирует всех нас. Мы не ожидали, что все билеты будут аннулированы. Это верх наглости! Что устраивают эти политики? У нас отбирают нашу игру!» — сказала председатель ассоциации фан-клубов «Айнтрахта» Ина Кобущински.
В итоге запрет сработал в обратную сторону: несмотря на ограничения, фанаты «Айнтрахта» все равно добрались до Неаполя. По данным Ansa.it, около 400 болельщиков из Германии прибыли в Италию на поезде в сопровождении полиции и расположились рядом с отелем немецкой команды.
К гостинице перед матчем приехали целые группы фанатов «Наполи», которые с камнями и бутылками хотели отомстить немцам за нападение перед первой игрой. Местной полиции удалось предотвратить стычку, но не нападение на автобус с фанатами, который приехал в город накануне вечером. Ультрас «Наполи» разбили у него окна.
Позже в центре Неаполя фанаты «Айнтрахта» собрались, чтобы пройтись с шествием — их сопровождала полиция, а в воздухе патрулировали несколько вертолетов. Но такой серьезный контроль не помог избежать беспорядков.
В какой-то момент фанаты в черном забросали местный бар, начали бить витрины, а затем подожгли полицейскую машину. Фанаты бросались пиротехникой, кидали в полицейских стулья, петарды, камни и бутылки. У некоторых машин были выбиты стекла.
В La Gazzetta Dello Sport сообщали о том, что 600 фанатов «Айнтрахта» разгоняли около 800 сотрудников полиции. Судя по сообщениям в прессе, обошлось без жертв. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фрейзер осудила инциденты с участием немецких фанатов: «Это насилие должно быть осуждено самым решительным образом. Жестокие и хаотичные преступники разрушают спорт», — написала он в соцсетях.
Но даже после победы «Наполи» над «Айнтрахтом» 3:0 напряжение в городе не утихло. По данным итальянских СМИ, уже после игры болельщики «Наполи» пытались попасть на территорию гостиницы, в которой остановился «Айнтрахт» и многие фанаты.
По данным информационного агентства Ansa, немецкие фанаты готовились к выезду из города на автобусах поблизости от отеля, где за порядком следили наряды полиции. Ультрас «Наполи» приехали их «проводить»: они зажгли петарды и забросали камнями полицию, которой на этот раз удалось избежать серьезных столкновений. На этом разборки фанатов закончились.
Вчерашний день Неаполь запомнит надолго, и не только из-за Осимхена и Кварацхелии, но и из-за редких для Италии масштабных беспорядков. Власти города продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный гостевыми фанатами в ходе погромов.
Berkut-7
Когда твоя жизнь состоит из того, что даже помыться в Германии ты теперь должен по инструкции в виде картинки рекомендованной правительством , на которйо изображены зоны на теле которые тебе надо помыть,а другие не надо, чтобы экономить , то легко предположить что после года такой жизни , Гемрании очень повезло что немецкая молодёжь громит города в соседних странах, а не внутри Германии...посмотрим что будет ещё через год такой жизни , в Англии например вместо помидоров и картофеля , правительство рекомендует своему населению обратить внимание на употребление репы , она очень питательна , поэтому я ожидаю радикализацию и в Англии в скором времени .
16.03.2023
Berkut-7
Стандартная радикализация общества , когда в экономике спад , то и общество начинает становится более агрессивным , потому что агрессию надо выплескивать, иначе она сожжёт человека изнутри , а выплескивать как можно? Ну на митингах, бунты , погромы , и если старшее поколение может сдержаивать свою агрессию , то молодёжь уже нет ..для правительства Франкфурта наоборот хорошо , что фаны в Неаполе душу отвели, потому что это мог бы стать и сам Франкфурт.
16.03.2023
с13
Надо срочно вводить карточки болельщика. Они помогут. Как мёртвому припарки.
16.03.2023
Flamenco
Зачем дикарям футбол, их надо держать в зоопарке под колючкой
16.03.2023
Василий Жирков
Отморозки
16.03.2023
ezhic8
Полная ерунда, как обычно - журналисты впереди паровоза Неаполитанское ФСБ уже объяснило - это не взрывы и пожары, а неисправность электропроводки, в автомобилях и баре
16.03.2023
Аргентина-Ямайка
Зажгли так зажггли
16.03.2023
89097770026...КБ СЕКТАНТ
кто выпрашивал тот и выпросил...что просили то и получили...посеешь ветер пожнешь бурю...продолжать можно долго но смысл один и тот же-гансы правы
16.03.2023
bondcska2013
наверно это снова, нагадил кеям вова какой же нехоросий , им камушек подбросил
16.03.2023
serЖheo
О! На заглавное фото Санек Кокорин попал
16.03.2023