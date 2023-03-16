Подожженные авто, разбитые витрины и столкновения с полицией. Фанаты разнесли Неаполь

«Наполи» уверенно прошел «Айнтрахт» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов и впервые пробился в четвертьфинал. Омрачили эти события погромы в Неаполе: перед матчем немецкие фанаты устроили настоящий ад в центре города.

Фанаты «Айнтрахта» приехали, несмотря на запрет властей Италии

Болельщики «Айнтрахта» — одни из самых известных в Европе прямо сейчас. Их массовые выезды уже стали фишкой в еврокубках. Опасаясь беспорядков, министерство внутренних дел Италии выдало судебный запрет на продажу билетов гостевым болельщикам. Представители «Айнтрахта» сообщали, что их лишили квоты в 2700 билетов.

Итальянские власти опасались, что в городе будут столкновения фанатов. Еще перед первым матчем ультрас «Айнтрахта» напали на итальянских болельщиков во Франкфурте-на-Майне, поэтому власти Неаполя попытались исключить любые столкновения.

Фото Global Look Press

«Это решение властей шокирует всех нас. Мы не ожидали, что все билеты будут аннулированы. Это верх наглости! Что устраивают эти политики? У нас отбирают нашу игру!» — сказала председатель ассоциации фан-клубов «Айнтрахта» Ина Кобущински.

В итоге запрет сработал в обратную сторону: несмотря на ограничения, фанаты «Айнтрахта» все равно добрались до Неаполя. По данным Ansa.it, около 400 болельщиков из Германии прибыли в Италию на поезде в сопровождении полиции и расположились рядом с отелем немецкой команды.

Фото Reuters

Остановить фанатов не смогли ни полиция, ни патруль с вертолетами

К гостинице перед матчем приехали целые группы фанатов «Наполи», которые с камнями и бутылками хотели отомстить немцам за нападение перед первой игрой. Местной полиции удалось предотвратить стычку, но не нападение на автобус с фанатами, который приехал в город накануне вечером. Ультрас «Наполи» разбили у него окна.

Фото Reuters

Позже в центре Неаполя фанаты «Айнтрахта» собрались, чтобы пройтись с шествием — их сопровождала полиция, а в воздухе патрулировали несколько вертолетов. Но такой серьезный контроль не помог избежать беспорядков.

Фото Reuters

В какой-то момент фанаты в черном забросали местный бар, начали бить витрины, а затем подожгли полицейскую машину. Фанаты бросались пиротехникой, кидали в полицейских стулья, петарды, камни и бутылки. У некоторых машин были выбиты стекла.

В La Gazzetta Dello Sport сообщали о том, что 600 фанатов «Айнтрахта» разгоняли около 800 сотрудников полиции. Судя по сообщениям в прессе, обошлось без жертв. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фрейзер осудила инциденты с участием немецких фанатов: «Это насилие должно быть осуждено самым решительным образом. Жестокие и хаотичные преступники разрушают спорт», — написала он в соцсетях.

Но даже после победы «Наполи» над «Айнтрахтом» 3:0 напряжение в городе не утихло. По данным итальянских СМИ, уже после игры болельщики «Наполи» пытались попасть на территорию гостиницы, в которой остановился «Айнтрахт» и многие фанаты.

Фото Reuters

По данным информационного агентства Ansa, немецкие фанаты готовились к выезду из города на автобусах поблизости от отеля, где за порядком следили наряды полиции. Ультрас «Наполи» приехали их «проводить»: они зажгли петарды и забросали камнями полицию, которой на этот раз удалось избежать серьезных столкновений. На этом разборки фанатов закончились.

Фото Reuters

Фото Reuters

Вчерашний день Неаполь запомнит надолго, и не только из-за Осимхена и Кварацхелии, но и из-за редких для Италии масштабных беспорядков. Власти города продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный гостевыми фанатами в ходе погромов.