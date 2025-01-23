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Сегодня, 16:45

Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш празднует четвертый гол в ворота «Манчестер Сити» (4:2).
Фото Reuters
Трофей Лиги чемпионов.
Фото Getty Images
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Но есть нюанс: российским клубам после возвращения будет нереально тяжело.

Буквально пару месяцев назад казалось, что новый формат или прикончит Лигу чемпионов, или заставит УЕФА откатиться к заводским настройкам и вернуться к классике.

С жеребьевкой, которая стала полноценным шоу, магией ответных матчей и, главное, понятным регламентом. Потому что после стартовых туров в общей таблице все смешалось, и стало просто непонятно: кто с кем играет? За что борется? Какие вообще расклады и календарь? Еще и афиши пугали: «Янг-Бойз» — «Астон Вилла», «Брест» — «Штурм», «Селтик» — «Слован», «Болонья» — «Шахтер». Это точно Лига чемпионов?

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Я тоже до последнего не принимал обновления и был уверен, что раньше было лучше. Но теперь пора зафиксировать: в УЕФА приняли великое решение, которое освежило и улучшило турнир.

Мы получили бешеную интригу к развязке общего этапа и матч жизни «Сити» против «ПСЖ», постоянный мониторинг раскладов (хотя следить за ними стало тяжелее) и 18 матчей одновременно в последнем туре. При старом формате ничего подобного не было: гранды быстро решали задачи и доигрывали без мотивации.

Конечно, прямо сейчас смущают «Лилль», «Брест» и «Селтик» в плей-офф, но, во-первых, сенсации случались всегда. Во-вторых, никто не просил грандов сыпаться. В-третьих, уверен, скромные клубы переедут в ближайших раундах, так что на статус афиш в топ-стадиях они не повлияют.

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Да и фавориты из-за этого почти не пострадали: тот же «Сити» должен громить «Брюгге» и без проблем заскакивать в плей-офф. Финиш вообще получится эпичным: 18 игр в одно время — представляете, что будет твориться в таблице эти два часа?

В общем, расставаться с классикой и чем-то полюбившимся нужно аккуратно, но легко. И обновленная Лига чемпионов — лучшее доказательство.

Единственный нюанс: российские клубы. Прямо сейчас этот вопрос неактуален, но когда возвращение случится, им будет очень тяжело из-за январских матчей. Придется продлевать сезон (в ЛЧ играют до 11 декабря), сокращать отпуск до минимума, начинать сборы хотя бы 2-3 января и набирать форму через товарищеские матчи.

Звучит дико, шансы на успех после такого минимальны (из всех команд, у которых есть зимняя пауза в чемпионате, в 7-м туре ЛЧ очки набрал только «Шахтер»), но это того стоит.

Главное — вернуться, а там разберемся.

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Лига чемпионов УЕФА
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